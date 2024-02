Quest’anno sarà bello pieno per gli abbonati alla piattaforma streaming di Netflix, ecco tutte le novità del 2024 e ci sono alcuni ritorni molto interessanti che faranno impazzire i fan

Il catalogo di Netflix si amplia sempre di più: molti degli annunci mostrati al Geeked Week 2023 usciranno proprio quest’anno e alcuni sono dei ritorni che in molti aspettavamo, come la seconda stagione di Squid Game, creata da quel genio di Hwang Dong-hyuk, una delle serie più viste sulla piattaforma. Ma ci sono altri prodotti interessanti in uscita come Rebel Moon Parte 2: la sfregiatrice e Il problema dei 3 corpi. Vedremo anche un nuovo adattamento live-action di Avatar: la leggenda di Aang, il ritorno di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop IV, un nuovo film con Jennifer Lopez chiamato Atlas e infine le nuove stagioni di Bridgerton, Emily in Paris e The Diplomat. Ma non è finita qui: avremo anche nuovi videogiochi, tra cui Hades e Sonic Mania Plus. Qui troverete la lista completa delle novità di Netflix.

One day | Netflix: tutte le novità del 2024

Tratto da un romanzo di David Nicholls, questa miniserie parla di una storia d’amore di due ragazzi studenti dell’università. I due protagonisti della miniserie, Emma e Dexter, passano la notte della laurea insieme e si innamorano. Purtroppo, però, i ragazzi prendono strade separate, ma in qualche modo le loro vite restano ancora legate. Si metteranno insieme? I due riusciranno a far funzionare la loro relazione? Lo scopriremo quando uscirà l’8 febbraio. Nel cast troviamo Ambika Mod, Leo Woodall, Essie Davis, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson e Brendan Quinn. Mentre alla regia troviamo Nicole Taylor.

Love is Blind stagione 6 | Netflix: tutte le novità del 2024

Torna questa simpatica serie in cui i conduttori Nick e Vanessa Lachey presentano questo reality dove fanno un esperimento sociale, che di per sé è molto particolare, divertente ed interessante allo stesso tempo. In questo esperimento sociale ci sono delle persone single che cercano l’amore e si fidanzano prima di incontrarsi di persona. Questo crea situazioni molto curiose in cui vediamo la reazione dei partecipanti quando si incontrano. La nuova stagione uscirà ilo 14 febbraio (data perfetta, eh?) e dopodiché ogni episodio sarà pubblicato una volta a settimana.

The Vince Staples Show | Netflix: tutte le novità del 2024

Questa miniserie parlerà proprio del rapper e attore Vince Staples. Vedremo la giovane star quasi famosa e quasi ricca che cerca di affrontare le sfide e le sorprese che la vita quotidiana gli riserva, in quella tranquilla quanto movimentata località di Beach, il posto dove è nato. Nel cast vedremo ovviamente Vince Staples, che sarà accompagnato da Vanessa Bell Calloway, Andrea Ellsworth e Nate Jones. La miniserie uscirà il 15 febbraio.

Alrawabi School for Girls | Netflix: tutte le novità del 2024

Torna la serie tv teen che racconta delle avventure delle ragazze emarginate nella prestigiosa scuola totalmente al femminile AlRawabi. Torneremo a vedere ancora una volta le protagoniste che cercheranno di vendicarsi degli atti di bullismo delle altre ragazze aguzzine di cui sono vittime. Nella serie torneranno Tara Abboud, Sarah Yousef, Tara Atalla, Kira Yaghnam, Thalia El Ansari, Raneem Haitham, Reem Saadeh, Andria Tayeh, Rakeen Sa’ad, Noor Taher, Yara Mustafa, Joanna Arida, Salsabila, Nadera Emran. Alla regia invece torna Tima Shomali. La seconda stagione uscirà il 15 febbraio.

Ready, Set, Love | Netflix: tutte le novità del 2024

Ci troviamo in un mondo dove la popolazione maschile sta diminuendo esponenzialmente e i pochi esemplari si trovano in una base supervisionata dal governo chiamata Farm. In questo mondo, una donna dalle modeste origini diventa una concorrente di un gioco di incontri sponsorizzato dal governo stesso. In questo gioco, la protagonista avrà la possibilità di scegliere uno dei Gentleman da sposare. Nel cast troviamo Pongtiwat Tangwancharoen, Kemisara Paladesh, Nichapalak Thongkham, Natthaweeranuch Thongmee, Panadda Wongphudee, Trisanu Soranun, Jaytiya Naiwattanakul, Neennara Boonnithipaisit e Anongnart Yusanada. Alla regia troviamo Yanyong Kuruangkura e Apizsara Praisin. Anche questa uscirà il 15 febbraio.

Rhythm + Flow Italia | Netflix: tutte le novità del 2024

Torna il talent show musicale stavolta in formato italiano. In questo talent show le tre star della musica Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier saranno i tre giudici, che cercheranno di trovare la prossima superstar dell’hip-hop. Il talent show arriverà su Netflix il 19 febbraio con i primi 4 episodi, il 26 febbraio usciranno gli episodi 5, 6 e 7, mentre l’episodio finale uscirà il 4 marzo.

Avatar – La leggenda di Aang | Netflix: tutte le novità del 2024

Arriva il primo adattamento live-action della serie animata: Avatar – La leggenda di Aang. La serie riprenderà le avventure della serie originale, raccontando delle avventure del protagonista Aang, noto come l’Avatar. Aang deve imparare a controllare i poteri dei quattro elementi per salvare un mondo in guerra e affrontare minacce molto pericolose e potenti. Nel cast troviamo Gordon Cormier, Kiawentiio Tarbell, Amber Midthunder, C.S. Lee, Randall Duk Kim, Daniel Dae Kim, Dallas Liu, Michael Dante DiMartino, Thalia Tran, Bryan Konietzkio, Utkarsh Ambudkar e George Takei. I registi sono Jabbar Raisani e Michael Goi. La serie uscirà il 22 febbraio.

The Gentlemen | Netflix: tutte le novità del 2024

Serie diretta dal regista Guy Ritchie, The Gentlemen parla di un nobile inglese che eredita la proprietà della sua famiglia, che gli ha lasciato una grandissima ricchezza. Il protagonista scoprirà, però, che la sua famiglia ha costruito un impero della cannabis e si ritrova inconsapevolmente ad esserne il capo. La serie è ispirata all’omonimo film, sempre di Guy Ritchie con protagonisti Matthew McConaughey e Charlie Hunnam. Nel cast della serie troviamo Theo James nei panni del protagonista, che sarà coinvolto in affari con l’impero della cannabis. La serie uscirà a marzo.

Squid Game stagione 2 | Netflix: tutte le novità del 2024

Pochi giorni fa Netflix ha annunciato, sul suo profilo Instagram ufficiale, la seconda stagione di Squid Game. Il finale della prima ci aveva lasciato col fiato sospeso, con il protagonista Seong che, sopravvissuto ai giochi, vuole distruggere l’organizzazione per evitare che accada di nuovo. La serie ha conquistato i cuori di molti abbonati alla piattaforma streaming e ora siamo tutti curiosi di scoprire se il protagonista riuscirà ad eliminare una volta per tutte questi giochi mortali. Nel cast tornerà Lee Jung-jae e ad affiancarlo ci saranno, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Wi Ha-jun, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Lee David e Lee Jin-uk. La seconda stagione uscirà nel corso del 2024.

Arcane stagione 2 | Netflix: tutte le novità del 2024

Questa è una delle migliori serie animate su Netflix. Arcane si basa sul mondo e sui personaggi di League Of Legends, facendo innamorare sia chi gioca al videogioco, sia chi non si è mai approcciato al titolo. Questa serie parla delle storie dei vari personaggi del videogioco, arricchendo i loro background con una caratterizzazione incredibile e uno stile d’animazione affascinante e ipnotico. Nella serie torneranno le voci di Hailee Steinfeld, Ella Purnell, Katie Leung e Kevin Alejandro. Secondo alcune teorie, dovrebbe tornare anche JB Blanc, che ha dato la voce a Vander che ora dovrebbe tornare come Warwick. La seconda stagione uscirà a novembre.

Di seguito tutte le altre serie tv in uscita quest’anno:

Formula 1: Drive to Survive Stagione 6: 23 febbraio

The Mire: Millenium: 28 febbraio

The Netflix Slam: 3 marzo

Hot Wheels Let’s Race: 4 marzo

Full Swing stagione 2: 6 marzo

Supersex: 6 marzo

The Signal LS: 7 marzo

Young Royals stagione 3: 11 marzo (primi 5 episodi), 18 marzo (serie completa)

(primi 5 episodi), (serie completa) Girls5eva stagione 3: 14 marzo

Il problema dei 3 corpi: 21 marzo

Is It Cake? stagione 3: 29 marzo

Ripley: 4 aprile

The Upshaws Parte 5: 18 aprile

A Man in Full: primavera

Buying Berverly Hills stagione 2: primavera

Bridgerton stagione 3: 16 maggio (prima parte) e 13 giugno (seconda parte)

(prima parte) e (seconda parte) That ’90s Show stagione 2: estate

The Green Glove Gang stagione 2: estate

Altre serie tv in uscita quest’anno | Netflix: tutte le novità del 2024

Ci sono tante altre serie tv in uscita, ma che non hanno ancora una data d’uscita precisa. Ecco la lista completa:

American Primeval

Another Self stagione 2

Anthracite

The Asunta Case

The Believers

Black Doves

Bodkin

Cobra Kai stagione 6

Crooks stagione 1

Dead Boy Detectives

The Decameron

The Diplomat stagione 2

Echoes of the Past

Elite stagione 8

El Eternauta

Emily in Paris stagione 4

The Empress stagione 2

Eric

Exploding Kittens

Furies

Heartstopper stagione 3

Heeramandi: The Diamond Bazaar stagione 1

The Helicopter Heist

Jentry Chau vs The Underworld

Jurassic World: Chaos Theory

LaLiga 24

Love is Blind Germania stagione 1

Love is Blind Regno Unito stagione 1

The Madness

Mo stagione 2

Monsters: la storia di Lyle e Erik Menendez

The Night Agent stagione 2

Nightmares and Daydreams

No Good Deed

One Hundred Years of Solitude

Our Living World

Our Oceans

Outer Banks stagione 4

Outlast stagione 2

The Perfect Couple

Perfect Match stagione 2

Rhythm + Flow stagione 2

Selling Sunset stagione 8

Senna

Sprint

Supacell

Sweet Tooth stagione 3

Terminator: The Anime Series

Thank You, Next

To kill A Monkey stagione 1

The Ultimatum: Marry or Move On stagione 3

The Umbrella Academy stagione 4

Unsolved Mysteries, volume 4

Unstable stagione 2

Serie di Erin Foster senza titolo

Serie del gruppo musicale Katseye senza titolo

Serie comica di Mike Schur e Ted Danson senza titolo

Vikings: Valhalla stagione 3

Orion e il Buio | Netlfix: tutte le novità del 2024

Orion e il Buio è un nuovo film della Dreamworks Animation (la stessa casa di produzione di Shrek). Parla di un ragazzo di nome Orion, con una fervida immaginazione e deve affrontare le sue paure più grandi in un viaggio durante la notte. Ma non sarà da solo, al suo fianco a proteggerlo c’è infatti un simpatico gigante sorridente di nome Buio. Nel cast troviamo Jacob Temblay, Paul Walter Hauser, Angela Bassett, Colin Hanks, Mia Akemi Brown, Ike Barinholtz, Nat Faxon, Golda Rosheuvel e Natasia Demetriou. Il film è già disponibile su Netflix, pubblicato il 2 febbraio.

Lover, Stalker, Killer | Netflix: tutte le novità del 2024

Lover, Staker, Killer è un film documentario true crime, in cui vediamo un detective lavorare ad un caso molto particolare. In questo caso, un meccanico prova per la prima volta gli incontri online e conosce una donna che nasconde molti segreti e ha un’ossessione per l’amore. Questo incontro, infatti, stravolgerà completamente la vita dell’uomo. Il film documentario uscirà il 9 febbraio.

Players | Netflix: tutte le novità del 2024

Arriva un altro film d’amore su Netflix. In Players vediamo una giovane protagonista che lavora come giornalista sportiva. Questa è una vera esperta di tattiche di conquista, ma a sorpresa si innamora realmente di uno dei suoi flirt. Stavolta le cose andranno diversamente? La giornalista intraprenderà una relazione seria? Nel cast del film troviamo Gina Rodriguez, Damon Wayans Jr., Tom Ellis, Joel Courtney, Augustus Prew, Liza Koshy, Ego Nwodim e Marin Hinkle, con Trish Sie alla regia. La data d’uscita è perfetta per questo genere di film, perché infatti uscirà il 14 febbraio.

Einstein e la Bomba | Netflix: tutte le novità del 2024

Questo film segue la scia di Oppenheimer, raccontando la storia dal punto di vista di Einstein. In Einstein e la Bomba vedremo infatti gli eventi che ha vissuto il fisico Albert Einstein, un genio della fisica che è diventato un uomo tormentato dopo aver contribuito a creare la bomba atomica aiutando Robert Oppenheimer. Il docudrama mostrerà, attraverso immagini di repertorio e le parole del protagonista, gli eventi che hanno sconvolto il mondo con l’avvento della bomba atomica e della Germania nazista. Nel film troviamo Aidan McArdle, Andrew Havill, Rachel Barry, Helena Westerman, Leo Ashizawa, Jay Lewis Mitchell, Simon Markey, James Musgrave e Simon Haines, con Anthony Philipson alla regia. Il film uscirà il 16 febbraio.

Mea Culpa | Netflix: tutte le novità del 2024

In questo thriller crime dal titolo Mea Culpa, vediamo protagonista un’avvocata di difesa. La donna deve occuparsi di un caso di un artista che è stato accusato di omicidio. In questa occasione, dovrà scegliere qual è la cosa più giusta da fare e dovrà scegliere tra famiglia, doveri e i suoi desideri più pericolosi. Nel cast troviamo Kelly Rowland, Trevante Rhodes, Nick Sagar, Sean Sagar, RonReaco Lee e Shannon Thornton, mentre Tyler Perry si occuperà della regia. Mea Culpa uscirà il 23 febbraio.

Dalla mia finestra: Guardando te | Netflix: tutte le novità del 2024

Arriva il capitolo finale della trilogia Dalla mia finestra. In questo nuovo capitolo, che sarà quello che concluderà la storia, vedremo Ares e Raquel che frequentano altre persone, ma che, nonostante questo, non riescono a dimenticarsi l’un l’altra. Riusciranno a ricongiungersi nel finale di questa storia d’amore? Scopriremo come finirà il 23 febbraio. Nel cast tornano Clara Galle e Julio Peña Fernández, e ad affiancarli ci sono Natalia Azahara, Eric Masip, Andrea Chaparro, Emilia Lazo, Ivan Lapadula, Carla Tous, Rachel Tascar e Abel Folk. Ad occuparsi della regia tornerà Marçal Forès, già regista dei primi due film.

Code 8 Parte 2 | Netflix: tutte le novità del 2024

Il primo film è stato disponibile grazie ai fan dei cugini Amell, che hanno apprezzato il cortometraggio che ha portato al film. Ora arriva il sequel, dove il protagonista Connor, ex criminale, chiederà aiuto a Garrett, il suo ex collega. I due dovranno proteggere una ragazza adolescente da un capo della polizia corrotto. Rivedremo di nuovo il duo utilizzare i loro poteri per salvare l’amica di Connor. Nel cast ritroviamo Robbie Amell e Stephen Amell, mentre tra le new entry abbiamo Alex Mallari Jr., Sirena Gulamgaus, Jean Yoon, Aaron Abrams e Moe Jeudy-Lamour. Torna alla regia Jeff Chan, che ha già diretto il primo film. Code 8 Parte 2 uscirà il 28 febbraio.

Spaceman | Netflix: tutte le novità del 2024

Arriva un nuovo film fantascientifico con Adam Sandler nei panni di un astronauta. Nel film, il protagonista affronterà la crisi del suo matrimonio e partirà per una missione di 6 mesi e nel suo viaggio riceverà l’aiuto di una misteriosa creatura all’interno della sua astronave. Nel cast, oltre Adam Sandler, ci sono Carey Mulligan, Paul Dano, Kunal Nayyar, Lena Olin e Isabella Rossellini, e alla regia troviamo Johan Renck.

Damsel | Netflix: tutte le novità del 2024

Arriva un film fantasy con protagonista Millie Bobby Brown, dal titolo Damsel. La principessa Elodie, protagonista del film, accetta di sposare il principe. Il matrimonio, però, era tutto una trappola e la principessa viene gettata in una grotta con all’interno un drago sputafuoco. La giovane dovrà usare tutto il suo ingegno, la sua resistenza e la sua forza per sopravvivere. Nel cast del film troviamo Millie Bobby Brown, Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winstone, Nick Robinson, Brooke Carter e Shohreh Aghdashloo, con alla regia Juan Carlos Fresnadillo. Il film uscirà l’8 marzo.

Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice | Netflix: tutte le novità del 2024

Arriva la seconda parte del film di Zack Snyder. In Rebel Moon – Parte 2: La Sfregiatrice vedremo i ribelli che si preparano alla battaglia contro il Mondo Madre. In questa battaglia nascono nuove leggende ed emergono grandi eroi, scrivendo un nuovo capitolo della storia dell’umanità. Nel cast vedremo Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Ed Skrein, Anthony Hopkins, Ray Fisher, Staz Nair, Charlotte Maggi, Djimon Hounsou, Jena Malone, Michiel Hulisman, Bae Doo-na e Cary Elwes. La seconda parte di Rebel Moon uscirà il 19 aprile.

Ci sono altri film in uscita nei prossimi mesi di cui conosciamo la data, ecco l’elenco:

Irish Wish, 15 marzo

Shirley, 22 marzo

Il film dei Casagrande, 22 marzo

The Beautiful Game, 29 marzo

Woody Woodpecker Goes to Camp, 12 aprile

Unfrosted: The Pop-Tart Story, 3 maggio

Mother Of The Bride, 9 maggio

Thelma The Unicorn, 17 maggio

Hit Man, 7 giugno

Beverly Hills Cop IV, 3 luglio

The Union, 16 agosto

Trigger Warning, estate

I film Netflix in uscita nel 2024 | Netflix: tutte le novità del 2024

Ci sono altri film di cui non abbiamo ancora una data ufficiale, ma che usciranno comunque nel 2024, ecco la lista:

Atlas

Back in Action

Blame The Game

Carry-On

A Family Affair

Family Pack

Ferry 2

Gut Check: The Secret Science Of Eating

Heart Of The Hunter

His Three Daughters

Incoming

Ibelin

It’s What’s Inside

Lonely Planet

Meet Me Next Christmas

Mountain Queen: The Summits Of Lhakpa Sherpa

Our Little Secret

Pedro Paramo

Power

Rez Ball

Saving Bikini Bottom: Il film di Sandy Cheeks

Scoop

Six Triple Eight

Spellbound

The Deliverance

The Imaginary

The Piano Lesson

The Platform 2

The Shadow Strays

The Tearsmith

That Christmas

Time Cut

Ultraman: Rising

Uglies

What Jennifer Did

Woman Of The Hour

Joy

I giochi in uscita su Netflix nel 2024

Non mancano i giochi, che sono sbarcati sulla piattaforma streaming nel 2021 e che hanno cominciato a riempire il catalogo. Al momento ci sono quasi 100 giochi da giocare sui dispositivi Android e iOS e ogni mese ne aggiungo sempre altri. Qui sotto trovate la lista completa dei giochi che troveremo nel 2024.

Braid Anniversary Edition

Chicken Run: Eggstraction

Cozy Grove: Camp Spirit

The Dragon Prince: Xadia

Dumb Ways To Survive

Game Dev Tycoon

Hades

Harmonium: The Musical

Katana Zero

Monument Valley 1 & 2

Netflix Stories: Virgin River

Paper Trail

The Rise Of The Golden Idol

Rebel Moon Video Game

Sonic Mania Plus

Squid Game Video Game

Un anno pieno di film, serie tv e videogiochi!

Con tutte queste nuove serie tv, nuovi film e nuovi videogiochi in arrivo quest’anno, il catalogo di Netflix diventa ancora più grande. Nel corso degli anni Netflix è cresciuto sempre di più e non mancano grandi capolavori Oscar e altri film che ci regalano tantissime emozioni, capaci di farci ridere, piangere, spaventare e riflettere. Quest’anno Netflix non sarà da meno, molti di questi titoli che usciranno sembrano molto interessanti e ne vedremo sicuramente delle belle!

Che ne pensate? Cosa guarderete quest’anno? Diteci nei commenti quale serie o film aspettate di più! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro.

