Migliori monitor peer sim-racing | Gennaio 2024

Tra le varie attrezzature che servono per una buona sessione di simulazione di guida c’è una cosa che sembra scontata, ma non lo è: in questa guida troverai i migliori monitor per sim-racing

Qui su tuttotek abbiamo parlato spesso di sim-racing, l’ultima volta che ne abbiamo parlato è stato infatti nella guida per migliorare nel sim-racing, elencando alcuni consigli per migliorare le performance durante la guida. Abbiamo parlato di tutto: sedili, volanti, volanti a trasmissione diretta, pedali, ma c’è una cosa che manca e non è affatto scontata. Per rendere ottimale una sessione di sim-racing, infatti, serve anche un buon monitor. Qui troverai i migliori che ti consigliamo di acquistare. Ecco la lista:

AOC CU34G2X

Samsung Odyssey G7

MSI OPTIX G271

ASUS ROG Strix XG49VQ

Samsung Odyssey G9

AOC CU34G2X | Migliori monitor per sim-racing

Cominciamo con questo monitor della AOC, ovvero il CU34G2X. Era impossibile non nominarlo, perché è davvero il più conveniente che si trova sul mercato. Il design dello schermo ha un’estetica molto gradevole e sembra perfetto, non c’è un singolo difetto nell’estetica o nell’ergonomia. Questo display ha un pannello VA, che offre colori brillanti e ampi angoli di visione. Per quanto riguarda le prestazioni, si gioca in maniera molto fluida, grazie alla frequenza di aggiornamento di 144Hz e al tempo di risposta di 1ms. La cosa più impressionante è la risoluzione Ultrawide Quad HD (2k) e offre anche la compatibilità con FreeSync, come tutti i monitor di AOC.

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 | Migliori monitor per sim-racing

Il monitori Samsung Odyssey G7 è uno schermo curvo da 32 pollici ed è ottimo per una simulazione immersiva nel sim-racing. Al giorno d’oggi è il miglior schermo curvo sul mercato in termini di rapporto qualità-prezzo, offre ottime performance e il prezzo è sceso di molto ultimamente. Questo monitor ha un display QLED con HDR 600 e offre tanta qualità nell’immagine, con una risoluzione di 2560 x 1440 e ottime prestazioni di gioco grazie al display da 240 Hz. Tra le caratteristiche migliori abbiamo il tempo di risposta di 1 ms e il supporto premium AMD FreeSync. Inoltre, con l’Adaptive-Sync, il livello di input lag è bassissimo e la risposta è molto rapida.

MSI Optix G271 | Migliori monitor per sim-racing

Questo monitor della MSI è uno dei più apprezzati sempre in termini di rapporto qualità-prezzo. Questo monitor soddisfa i minimi requisiti per giocare ai videogiochi. MSI Optix G271 ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, compatibilità con Freesync e un tempo di risposta di 1 ms. La risoluzione Full HD e la modalità gaming lo rendono ancora migliore. Il design è elegante e lo si può anche attaccare alla parete con la compatibilità VESA. Ha le caratteristiche tipiche dei display più moderni, come l’antisfarfallio e la riduzione dei toni blu per evitare la stanchezza degli occhi. Il pannello è antiriflesso e i bordi hanno margini ridotti. Questo sistema si chiama frameless e offre più immersione nella sessione di gioco.

ASUS ROG Strix XG49VQ | Migliori monitor per sim-racing

L’ASUS ROG strix XG49VQ si può riassumere in due parole: design straordinario. Il pannello è uno schermo curvo da 49 pollici con risoluzione 3840×1080. Per migliorare la qualità delle immagini ha un DisplayHDR 400 e lo Shadow Boost che migliora i dettagli nelle aree più scure, ma senza sovraesporre le immagini. Parlando invece della velocità, offre FreeSync 2, una frequenza di aggiornamento di 144Hz e un tempo di risposta di 4ms. Si possono collegare anche le console grazie al DisplayPort e due HDMI, mentre per gli altri accessori ci sono un jack audio da 3,5 mm e tre porte USB.

Samsung Odyssey G9 | Migliori monitor per sim-racing

Questo è il massimo che i giocatori di sim-racing possano avere. Ha uno degli schermi ultra-wide più focalizzati, con 49 pollici e un rapporto d’aspetto 32:9. Inoltre ha un pannello VA con il supporto dell’HDR. Il tempo di risposta è di appena 1 ms e la frequenza di aggiornamento è di 240 Hz, con tanto di compatibilità con Nvidia G-Synch. Il Samsung Odyssey G9 ha uno schermo che ti avvolgerà e ti farà immergere completamente nelle gare. Con una vista così ampia potrai vedere tutta la cabina di pilotaggio. Oltre alle immagini con colori che risaltano, ha anche un livello di luminosità di 1000 nits, quindi potrai guidare anche in una stanza molto luminosa. Infine, la qualità del display aumenta esponenzialmente con la combinazione tra la tecnologia QLED a 10 bit e l’HDR 1000.

Come scegliere il monitor?

Alla fine la scelta sta a te su quale monitor acquistare, tieni a mente che le esperienze di gioco cambiano in base al monitor. In base a quelli che ti abbiamo elencato, sta a te scegliere in base al budget che vuoi spendere e cosa cerchi, qui ti abbiamo lasciato appositamente 5 schermi per far in modo che tu possa avere più libertà di scelta. Se vuoi mantenere le spese basse, i primi due che ti abbiamo elencato sono comunque di ottima qualità, ma se vuoi un’esperienza più immersiva e te lo puoi permettere, scegli gli schermi ultra-wide.

