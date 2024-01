Per il sesto anno consecutivo Canon entra a far parte delle aziende certificate Top Employers Italia 2024, scopriamo insieme i dettagli di questo importante riconoscimento

Canon si è aggiudicata per il sesto anno consecutivo la certificazione Top Employers Italia, un il riconoscimento ufficiale attribuito alle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR, che contribuiscono al benessere delle persone e a migliorare l’ambiente di lavoro. La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

David Plink, CEO di Top Employers Institute, dichiara: “È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2024. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro. È con orgoglio che celebriamo queste eccellenze: i Top Employers 2024!

Canon: per il sesto anno consecutivo è Top Employers Italia

“Siamo onorati – commenta Arianna Ferrini, HR Director di Canon Italia – di ricevere ancora una volta questo prestigioso riconoscimento, che premia l’impegno volto a favorire un ambiente di lavoro inclusivo e la crescita del personale.

Continuiamo infatti a sviluppare progetti che trovano il loro fondamento nella filosofia Kyosei, il nostro motto aziendale che significa “vivere e lavorare insieme per il bene comune”, e che si ispirano ai principi della Diversity, Equity & Inclusion e nell’ascolto continuo delle esigenze e dei feedback dei collaboratori, offrendo anche soluzioni formative volte a valorizzare l’esperienza professionale e umana all’interno della comunità Canon”.