Formula 1: Alfa Romeo e il grande ritorno con la C44

Continuano ad arrivare le grandi notizie dopo il passaggio di Hamilton a Ferrari. Torna infatti Alfa Romeo, che ha una sorpresa per Formula 1: la nuova monoposto Sauber C44. Proprio il nome di questo veicolo toglie il velo ad Alfa Romeo, che oggi, dal suo debutto in Formula 1 e dopo aver cambiato tanti nomi, oggi si chiama Stake, come il title sponsor che divide il nome con Kick, anche se nel 2026 sarà il team ufficiale di Audi. Ma due anni passano veloci come il fulmine, per cui stanno già lavorando a Hinwil per assicurarsi una buona transizione, parallelamente allo sviluppo della power unit in Germania, precisamente nello stabilimento balneare di Neuburg.

Alfa Romeo torna in Formula 1 con stile

I grandi cambiamenti richiedono una certa stabilità, motivo per cui la Stake ha deciso di continuare a puntare sulla coppia di piloti Valterri Bottas e Guanyu Zhou. Il 2023 non è stato semplice per Alfa Romeo. Bottas non ha dato i risultati sperati, non riuscendo ad affrontare le difficoltà della scuderia, mentre Zhou non ha dimostrato la crescita che ha avuto dopo aver sbagliato molto poco in un anno da rookie. Entrambi devono lavorare duramente, mantenere il posto per il 2025 non sarà facile. Si vociferava di una trasformazione in Audi, che avrebbe influito molto ulla scelta dei piloti per il 2025. Probabilmente i due piloti verranno portati a Hinwil con un anno di anticipo. Quelli di ora sono dei sedili di secondo piano, ma potrebbero diventare molto ambiti e questo lo sanno. Sauber intende fare meglio del nono posto rispetto al mondiale dello scorso anno, con un grande aiuto tecnico.

L’aiuto tecnico sarebbe di James Key, diventato direttore tecnico a Jan Monchaux nel 2023, che lavorerà alla nuova Kick Sauber C44. La monoposto avrà i colori dello sponsor, con un contrasto di nero e verde. Il nuovo direttore tecnico l’ha definita virtualmente nuova. La Kick Sauber C44 ha un’architettura diversa delle sospensioni anteriori. L’anno scorso Alfa Romeo aveva delle sospensioni push-rod sia all’anteriore che al posteriore, mentre ora quelle anteriori sono pull-rod e le posteriori push-rod. Dal lato dell’aerodinamicità, la Stake segue i concetti della Red Bull, con la parte inferiore delle pance spostata in avanti. La parte anteriore, il muso della monoposto, assume una forma più convenzionale rispetto a quella dell’anno scorso, senza la lama verticale. Ma arriveranno altri aggiornamenti nelle prime gare dell’anno.

