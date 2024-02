Breve guida ai principali modelli di cacciaviti sul mercato

In questa guida completa andremo a scoprire quali sono i principali modelli di cacciaviti presenti sul mercato, nonché come fare a scegliere quello corretto per le nostre esigenze

Che tu sia uno specialista o un esperto di fai da te, uno degli attrezzi da lavoro che ti trovi a usare più spesso è sicuramente il cacciavite. Oltre a smontare e rimontare oggetti, infatti, i cacciaviti possono svolgere anche molte altre funzioni: fare leva, raschiare superfici, praticare piccoli fori e persino recuperare oggetti caduti all’interno di fessure.

Ma i cacciaviti, si sa, sono tutti diversi! Quanti modelli ne esistono sul mercato e come si fa a scegliere quello più adatto alle proprie esigenze? Puoi trovare la risposta continuando a leggere questo articolo.

Come scegliere i cacciaviti

I cacciaviti sono degli strumenti creati per avvitare e svitare gli elementi di fissaggio che presentano una scanalatura sulla testa (chiamata “impronta”). Al contrario delle chiavi inglesi, ad esempio, questi attrezzi non avvolgono la testa della vite per girarla, bensì trasmettono il movimento di torsione dal suo interno.

In linea di massima, possiamo dividere tutti i cacciaviti presenti sul mercato in base a tre caratteristiche: la dimensione, la forma dell’impronta e la possibilità di cambiare la testa dello strumento. Vediamole nel dettaglio.

La dimensione dei cacciaviti

Uno stesso modello di cacciavite può essere realizzato in dimensioni diverse; ciò riguarda sia il diametro dell’asta e la grandezza della testa che va inserita nell’impronta dell’elemento di fissaggio, sia la lunghezza dell’asta.

La dimensione del cacciavite cresce in maniera direttamente proporzionale rispetto a quella dell’elemento di fissaggio su cui questo deve essere usato. I cacciaviti con l’asta lunga permettono di lavorare su viti e bulloni che si trovano in posizioni difficili da raggiungere, mentre quelli ad asta corta vengono spesso preferiti per eseguire lavori di precisione, come smontare uno smartphone o una tastiera per computer.

Purtroppo, non è semplice prevedere la dimensione e la posizione degli elementi di fissaggio su cui ci si troverà ad operare. Per questo motivo, solitamente i cacciaviti vengono acquistati in set che comprendono modelli di dimensioni diverse o, addirittura, strumenti di varie dimensioni e con teste diverse.

La forma della testa

Quando si pensa ai cacciaviti, il primo modello che viene in mente è spesso quello a testa piatta (nell’immagine sopra), che è quello più “tradizionale”. Un tempo, infatti, le viti avevano sulla testa una scanalatura lineare in cui inserire il cacciavite. In realtà, questo strumento può essere usato anche con le viti con impronta “a stella” (a quattro punte), ma mantiene sempre un limite.

Fatto sta che i cacciaviti a testa piatta non permettono di applicare molta forza durante le operazioni di serraggio perché hanno poca aderenza, tendono a scivolare e, potenzialmente, rovinare superfici e causare infortuni.

Per sopperire a questa lacuna, sono stati inventati i cacciaviti con testa Phillips (cioè, quelli a stella con quattro punte), i Torx (con stella a cinque punte), i Robertson (con sezione quadrata) e gli Hex (con sezione esagonale).

Questi modelli permettono di ottenere una maggiore aderenza tra le facce dell’impronta dell’elemento di fissaggio e quelle della testa dell’attrezzo, riducendo così lo sforzo necessario per avvitare e svitare e, allo stesso tempo, riducendo lo scivolamento.

Testa intercambiabile

Esistono alcuni cacciaviti che possono sostituire un intero set grazie alla presenza di teste intercambiabili che possono avere dimensioni e profili diversi, così da adattarsi perfettamente al maggior numero possibile di elementi di fissaggio.

I cacciaviti a cricchetto, ad esempio, hanno un meccanismo che permette all’utente di girare lo strumento senza mai sollevarlo e riposizionarlo. Per agganciarsi all’elemento di fissaggio, hanno delle bussole intercambiabili.

Stesso vale per il modello più tecnologico di cacciavite: quello elettrico. Simile a un piccolo trapano o a una pistola avvitatrice, questo attrezzo permette di cambiare le punte a seconda della forma e della dimensione della vite o del bullone su cui si deve lavorare. Questi cacciaviti sono molto comodi e spesso usati dai blogger di fai da te.