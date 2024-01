Ahsoka: la seconda stagione è entrata in produzione

Sempre più buone notizie arrivano per i fan appassionati del mondo di Star Wars: pare infatti che la serie tv con protagonista Rosario Dawson, Ahsoka, avrà una seconda stagione ed è già in fase di produzione

Le buone notizie per i seguaci della Forza continuano e sembrano non fermarsi più! Dopo che la Lucasfilm ha annunciato il film di The Mandalorian, la stessa casa di produzione cinematografica ci ha voluto deliziare con un’altra notizia che farà sicuramente piacere a chi ha apprezzato quest’altra serie tv. Ahsoka avrà una seconda stagione ed è già in fase di produzione e sarà sempre sotto la guida dell’ideatore della serie Dave Filoni, regista della serie tv dedicata al Mandaloriano Din Djarin e il piccolo Grogu. Ahsoka vedrà il ritorno di Rosario Dawson (clicca qui per la filmografia completa) nei panni della guerriera. Il personaggio ha fatto la sua prima comparsa nella seconda stagione di The Mandalorian, apparendo poi anche nella serie tv The Book Of Boba Fett. Nella serie, ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi, Ahsoka Tano indaca su una minaccia rappresentata dal ritorno della sua nemesi, il Grand’ammiraglio Thrawn.

La seconda stagione di Ahsoka e molto altro da Star Wars

La serie è stata ricca di puro fanservice ben costruito, riservandoci delle belle sorprese come il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker, l’ex maestro Jedi della protagonista. Ma un’altra grande soddisfazione l’hanno avuta i fan delle serie animate, che hanno potuto finalmente vedere la trasposizione in live action di grandi personaggi come Sabine Wren, Hera Syndulla e Ezra Bridger, da Star Wars Rebels. In attesa di scoprire quando uscirà la seconda stagione di Ahsoka, facciamo un resoconto dei prossimi progetti del mondo di Star Wars che ci aspettano nei prossimi anni. Una nuova serie dal titolo The Acolyte e una seconda stagione di Andor. Per quanto riguarda il cinema, ci sarà il ritorno di Rey in un nuovo film diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, un film di Dave Filoni, un film di Taika Waititi e ovviamente l’attesissimo The Mandalorian and Grogu.

Tante buone notizie per un futuro che sembra a dir poco radioso per tutti i fan di Star Wars, vecchi e nuovi. Cosa ne pensi di Ahsoka? Hai visto la prima stagione? Scatenati nei commenti e continua a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo di Star Wars e molto altro dal cinema!

