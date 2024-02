Recensione WELOCK Smart Door Lock: dimenticate le chiavi di casa

Abbiamo esaminato con favore i materiali e l’estetica di questa serratura, ma ora concentriamoci sulla sicurezza e sull’utilizzo attraverso la recensione della serratura WELOCK con sblocco tramite impronta digitale.

Come è facile immaginare, la serratura si apre grazie all’utilizzo della vostra impronta digitale.

Ma come funziona esattamente? Quante impronte digitali è possibile memorizzare? Ci sono altri metodi di sblocco disponibili? È sicura? Tutte queste domande sono pertinenti e abbiamo testato approfonditamente questa serratura smart prima di condividere la nostra recensione su questa serratura intelligente.

Siamo ora pronti a condividere la nostra esperienza e rispondere a qualsiasi dubbio che possa sorgere!

Rispondiamo a qualche domanda | Recensione WELOCK Smart Door Lock

Affrontiamo ora il tema più cruciale: la sicurezza.

La serratura in oggetto adotta lo stesso principio della serratura tradizionale. Il cilindretto rimane immobile fino a quando la serratura non viene sbloccata.

A differenza di una serratura convenzionale, dove il cilindretto è sbloccato dalla chiave che, entrando, solleva tutti i pistoncini, qui lo sblocco avviene in modo elettronico. Le tecnologie impiegate sono all’avanguardia e garantiscono un elevato livello di sicurezza.

La disattivazione del blocco avviene premendo il pulsante destinato anche ad attivare il display e appoggiando il dito precedentemente registrato. Qui rispondiamo alla seconda domanda: quanti dati d’impronte possiamo salvare?

All’interno della serratura, è possibile memorizzare fino a tre impronte amministratrici e fino a novantanove impronte utente. Per registrare le impronte “secondarie”, è necessario accedere come amministratore attraverso una delle impronte precedentemente registrate come tali.

Per accedere al menu, è sufficiente mantenere premuto il tasto funzione per cinque secondi. Una volta all’interno, è possibile configurare il tempo di ripristino del blocco, cambiare la lingua, attivare o disattivare il suono e il Bluetooth, o ancora registrare una card. Questo ci conduce a un’altra domanda: la serratura può essere sbloccata in altri modi?

La risposta è naturalmente affermativa. Oltre allo sblocco con l’impronta, è possibile attivare la serratura anche utilizzando una delle tre card fornite nella confezione. Per motivi di sicurezza, le card sono inattive fino alla registrazione. Inoltre, se avete scaricato l’app e attivato la funzione Bluetooth della serratura, sarà possibile sbloccare l’ingresso tramite questa tecnologia a onde corte. L’utilizzo del Bluetooth si dimostra una scelta sagace in quanto questa tecnologia garantisce un livello di sicurezza notevolmente superiore rispetto al Wi-Fi.

Prima di procedere, è importante notare che per il corretto funzionamento di questa serratura smart sono necessarie tre batterie AAA, che non sono incluse. Secondo quanto dichiarato dal produttore, se le batterie sono nuove e la serratura viene utilizzata in modo medio, dovrebbero essere sostituite dopo un anno. In ogni caso, la serratura avviserà quando l’autonomia residua raggiunge il 20%. Se necessario, è possibile effettuare una carica d’emergenza tramite la presa micro USB di tipo B posizionata nella parte anteriore della serratura.

Chi dovrebbe acquistare WELOCK?

In conclusione, raccomandiamo caldamente questa serratura con sblocco a impronta digitale a tutte le persone appassionate di domotica o semplicemente in cerca di un modo alternativo per non utilizzare più le chiavi di casa.

Un altro possibile aspetto critico potrebbe essere il prezzo di quasi 200 euro per una serratura, ma, tenendo conto della comodità e della tecnologia integrate in questo prodotto, non possiamo considerare tale costo eccessivo.

In poche parole, se state cercando una serratura sicura, all’avanguardia e conveniente, con questa WELOCK Fingerprint Smart Door Lock rimarrete soddisfatti.