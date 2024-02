Xiaomi Redmi Pad SE in offerta: regalo pazzesco per San Valentino

Se stai cercando un’esperienza straordinaria con un tablet che unisca visuali mozzafiato, audio coinvolgente e prestazioni eccezionali, Xiaomi Redmi Pad SE 128 GB in offerta fa al caso tuo

Xiaomi Redmi Pad SE vanta un display da 11 pollici che offre un’esperienza visiva superiore. Con una risoluzione Full HD+ e un rapporto di forma 16:10, questo tablet garantisce immagini nitide e vibranti per tutto il tuo contenuto. Che tu stia guardando film, giocando o navigando su Internet, il display del Redmi Pad SE offre una chiarezza e un dettaglio sorprendenti. Con il supporto per 16,7 milioni di colori, il Redmi Pad SE copre una vasta gamma di tonalità ricche per rendere le tue immagini più realistiche. Inoltre, con una frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, questo tablet offre un’esperienza visiva fluida e senza interruzioni, specialmente durante le sessioni di gioco frenetiche. Puoi passare senza sforzo tra 60Hz e 90Hz per bilanciare l’efficienza energetica e le prestazioni visive secondo le tue preferenze. Xiaomi Redmi Pad SE è in offerta al prezzo di 159,99 euro su Unieuro.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Xiaomi Redmi Pad SE, regalo per San Valentino: esperienza di lettura migliorata e audio straordinario

Per gli amanti della lettura, il Redmi Pad SE offre un’esperienza di lettura ottimizzata. Con la Modalità Lettura 3.0, puoi goderti modalità Classic e Paper dedicate che ottimizzano il display per una lettura confortevole. Il display LCD presenta un oscuramento CC per eliminare sfarfallii visibili o invisibili, rispettando lo standard TUV Rheinland Flicker Free. Inoltre, il tablet è certificato da TUV Rheinland per la luce blu ridotta, riducendo l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di lettura prolungate.

Immergiti in un audio straordinario con i quattro altoparlanti certificati Hi-Res Audio del Redmi Pad SE. Che tu stia guardando film o ascoltando musica, questi altoparlanti offrono un suono nitido e coinvolgente. Con il supporto per Dolby Atmos, vivrai un’esperienza audio cinematografica che rivaluta un cinema. Alimentato dalla piattaforma Snapdragon 680, il Redmi Pad SE offre prestazioni potenti e capacità multitasking efficienti. La tecnologia avanzata di costruzione a 6 nm assicura sia potenza che efficienza energetica. Inoltre, con la sua ampia batteria da 8000mAh, puoi goderti fino a 14 ore di riproduzione video con una sola carica.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte!