Pinguini Imperatore: Sentinel-2 di Copernicus rintraccia le colonie

Il ritrovamento della colonia di Halley Bay e la scoperta di nuove colonie di pinguini Imperatore in Antartide sottolineano l’importanza della sorveglianza dell’ecosistema antartico

Una scoperta straordinaria è emersa dall’Antartide grazie al satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus. Il British Antarctic Survey ha annunciato il ritrovamento di una colonia di pinguini Imperatore che si credeva scomparsa. La colonia di Halley Bay, spostatasi a Est di quella precedente a causa del distacco di un enorme iceberg dalla piattaforma di ghiaccio Brunt, è stata individuata a 30 chilometri di distanza dalla sua posizione originaria. Inoltre, emergono nuove colonie di pinguini. Infatti, il monitoraggio costante del continente antartico ha rivelato non solo il recupero della colonia di Halley Bay, ma anche la scoperta di nuove colonie, portando il totale a 66. Questi ritrovamenti sottolineano le mutevoli condizioni dell’ambiente antartico, influenzate dal riscaldamento globale e dai cambiamenti nel ghiaccio marino lungo la costa.

Utilizzo dei satelliti per l’osservazione dei pinguini Imperatore

Le colonie di pinguini Imperatore si trovano in luoghi remoti e spesso inaccessibili. I ricercatori si affidano ai satelliti, come il Sentinel-2, per individuare queste colonie. I satelliti sono in grado di rilevare le macchie marroni del guano degli uccelli sul bianco intenso del ghiaccio e della neve, facilitando l’individuazione delle colonie. Nonostante le nuove scoperte, le previsioni per il futuro delle popolazioni di pinguini Imperatore sono preoccupanti. Gli studiosi del British Antarctic Survey hanno segnalato un grave declino nella riproduzione di questi emblematici animali all’inizio dell’anno. La perdita di ghiaccio marino, causata dal riscaldamento globale, è stata identificata come la principale minaccia per la sopravvivenza di queste specie. Peter Fretwell del British Antarctic Survey ha commentato:

Tutte le colonie eccetto una sono piccole, con meno di 1.000 uccelli, quindi anche quelle ora identificate fanno poca differenza per la dimensione complessiva della popolazione. In effetti, il risultato è stato messo del tutto in ombra dai fallimenti riproduttivi recentemente segnalati.

