Sono trapelate alcune immagini di brevetti della nuova FIAT Panda che fanno incuriosire parecchio tutti i fan della casa automobilistica, la nuova auto dell’azienda sarà davvero così?

Abbiamo già avuto una sorpresa interessante e curiosa, quando FIAT ci ha presentato la Topolino Dolcevita, dimostrando che anche l’azienda torinese è interessata al mondo delle auto elettriche. Ora la casa automobilistica ha pubblicato online delle immagini di brevetti di quella che potrebbe essere la nuova FIAT Panda, che non mostrano nient’altro che un misterioso modello in cui possiamo avere un’idea di come sarà il nuovo modello. Ma sarà davvero così?

La nuova FIAT Panda sarà davvero così?

I punti in comune che la nuova Panda ha con quella attuale sono davvero pochi. D’altronde sappiamo già che il nuovo modello sarà del tutto differente dall’ultimo e che sarà infatti prodotta anche in versione elettrica al 100%. Però possiamo notare alcuni richiami al concetpt Centoventi che FIAT aveva presentato alcuni anni fa. Davanti, ad esempio, possiamo notare la presenza di fari a LED che hanno delle forme simili a quelle del concept, uniti tra di loro da una striscia luminosa. Sui lati ci sono le luci secondarie a forma rettangolare. Il frontale invece è chiuso, ma è normale, visto che la nuova Panda sarà elettrica. Di profilo notiamo dei paracolpi laterali in plastica che, anche se con forme ben diverse, richiamano sia quelli del concept, sia quelli della Panda attuale. Dietro invece vediamo dei gruppi ottici a forma di Squircle, ovvero una via di mezzo tra cerchio e quadrato. La stessa forma è utilizzata anche per la firma luminosa dei fari secondari sul frontale.

Sopra il lunotto c’è anche uno spoiler. Tutto questo però va preso con le dovute pinze, non possiamo essere certi che questa sia davvero la nuova Panda. In ogni caso, potrebbero presentare il nuovo modello l’11 luglio, quando FIAT festeggerà i suoi 125 anni. A livello meccanico, la nuova FIAT Panda si poggerà sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, che avevano già usato per la nuova Citroen e-C3. Significa che il powertrain sarà composto da un solo motore elettrico da 83kW (113 CV). Sarà alimentata da una batteria con celle in litio-ferro-fosfato da 44kWh per un’autonomia di circa 320 km. C’è da dire che questo modello non sostituirà il modello attuale, che continueranno a produrre fino al 2026. La nuova Panda dovrebbe costare poco più di 20mila euro.

Cosa ne pensate? Secondo voi la nuova Panda sarà davvero così? Fateci sapere che ne pensate con un commento. Restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.