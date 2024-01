Recensione Prince of Persia: The Lost Crown, finalmente grazie Ubisoft

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, pregi e difetti di Prince of Persia: The Lost Crown, il nuovo reboot del franchise ad opera di Ubisoft Montpellier: che abbia inizio un altro viaggio in Persia

Ubisoft ha, in tasca, una lunga serie di franchise (qui ne trovate la lista completa, se siete curiosi) che negli scorsi anni hanno dovuto per forza lasciare il passo a produzioni di maggior impatto sul mercato (leggasi: Assassin’s Creed e Far Cry). Ci manca poter mettere mano a un nuovo episodio di Rayman, ad esempio, senza ovviamente voler per forza citare (ma lo citeremo eccome) l’ormai scomparso dai radar, seppur non dal cuore, Beyond Good & Evil 2. Uno dei brand che, invece, l’azienda ha finalmente deciso di riprendere in mano è Prince of Persia e, nel mentre il remake de Le Sabbie del Tempo è stato funestato di critiche e quindi ricominciato da capo, recentemente è arrivato sul mercato The Lost Crown: ve ne parliamo, in questa recensione dedicata.

The Seven Immortals

Prince of Persia: The Lost Crown lascia da parte il cel-shading e l’action 3D che caratterizzavano il reboot del 2008 per ritornare agli antichi fasti della trilogia dei primissimi anni 2000, con un metroidvania in 2.5D che ha saputo già conquistarci con la prima versione demo rilasciata poco prima del lancio su tutte le console di attuale e scorsa generazione, Nintendo Switch e PC. Un nuovo reboot della serie, stavolta in un’antica Persia costellata di intrighi e tradimenti e con un protagonista, Sargon, che tutto sembra essere tranne un principe. E infatti lui un principe proprio non lo è.

Veniamo subito messi nei panni del protagonista, infatti, per capire che il Principe di Persia di cui sembra voler parlare il titolo non è minimamente chi impersoniamo. Sargon fa parte degli Immortali, un gruppo di guerrieri asservito proprio alla famiglia reale persiana. Nelle prime fasi di gioco, quelle che fungono da tutorial, Sargon mette alla prova e in risalto le sue abilità in un assalto vincente a Persepoli. Nella festa che sussegue la vittoria in battaglia del gruppo di Immortali, il principe Ghassan viene rapito dalla mentore di Sargon, Anahita, per motivi a lui (e a noi) completamente sconosciuti. Ed è da qui che si dipana la narrativa di Prince of Persia: The Lost Crown, in un turbinio di colpi di scena, intrighi e tradimenti che fanno impallidire anche le più belle puntate di Xena.

Still a Child | Recensione Prince of Persia: The Lost Crown

Quel che più ci ha affascinato della narrativa di The Lost Crown, però, non è tanto la sceneggiatura o la scrittura dei personaggi, bensì quello che il titolo di Ubisoft Montpellier ha da dire tramite la lore del mondo di gioco. La raccolta di collezionabili, tavolette e scritti di varia natura mette in risalto quanta cura è stata posta nella ricreazione di una mitologia persiana coi controfiocchi. Il mondo di gioco di The Lost Crown è vivo e pulsante e lo era già da prima che noi arrivassimo: di cose ne sono successe tante fuori dalla nostra visione, e gli sviluppatori ce le vogliono comunque rendere note.

Non che la storia raccontata sugli Immortali e sul Principe Ghassan non sia interessante, intendiamoci. Il protagonista e i comprimari godono anche di una discreta caratterizzazione, ma ci siamo accorti, man mano che proseguivamo con le ore di gioco, che il comparto narrativo è stato messo lì a servizio esclusivamente della fruizione dell’esperienza di gioco, più che per raccontare effettivamente una storia, seppur questa rimanga comunque in parte interessante.

The Old Citadel | Recensione Prince of Persia: The Lost Crown

Passiamo dunque, anche noi, alla parte centrale di Prince of Persia: The Lost Crown e di questa recensione. E che corrisponde anche, fortunatamente, con tutto ciò che Ubisoft Montpellier è riuscita a fare magistralmente all’interno del titolo: coniugare perfettamente, pur con qualche piccolo difetto, le tre componenti principali del gameplay, vale a dire esplorazione metroidvania, combattimento “soulslike” ed enigmi ambientali. Questi tre aspetti non si accavallano dandosi fastidio né tantomeno stridono se coniugati: funziona tutto (quasi) alla perfezione.

Partiamo dal combat system perché è la cosa che più ci ha entusiasmati. Sargon ha a disposizione due sole armi con cui buttar giù nemici: le sue fedeli scimitarre e un arco magico. Nonostante questo limitato arsenale, la quantità di combo, sia a terra sia a mezz’aria, e di attacchi incatenabili con il nostro protagonista è quantomeno stupefacente e difficilmente vi ritroverete a vincere un combattimento esclusivamente premendo il tasto di attacco leggero. In fase difensiva, Sargon ha a disposizione le ormai classiche parate e schivate, seppur manchi la barra della stamina. Potrete quindi inanellare schivate, attacchi e parate senza dovervi preoccupare particolarmente della resistenza del nostro protagonista, con dei comandi estremamente precisi e puntuali in qualsiasi situazione. Presente anche una barra, in basso a destra, che, se riempita tramite attacchi o parate di precisione, permette a Sargon di scatenare degli attacchi particolarmente potenti o abilità difensive e che gli permettono di recuperare ingenti quantità di punti vita.

What it means to be Strong | Recensione Prince of Persia: The Lost Crown

A livello di difficoltà, il gioco sicuramente non è particolarmente difficile a modalità standard, ma nemmeno così permissivo. Specialmente nelle fasi avanzate di gioco, venir buttati giù da un boss giunto ormai alla fine dei suoi HP per un errore (o una serie…) non sarà poi così inusuale. Ubisoft Montpellier richiede dunque una discreta soglia dell’attenzione da parte del giocatore a partire dalla difficoltà standard, anche se sono attivabili, nel menu delle opzioni dell’accessibilità, alcune facilitazioni atte ad aiutare i meno avvezzi al genere o chi, per qualsiasi motivo, è affetto da un qualche tipo di disabilità.

L’esplorazione delle varie mappe che compongono il viaggio sul monte Qaf di Sargon è entusiasmante sia in termini di semplice platforming, sia per quella componente da metroidvania che vi impone di tornare sui vostri passi ogni volta che avrete sbloccato un nuovo potere del tempo. Una mappa interconnessa in modo eccelso e che vi permetterà di scoprire pian piano la mappa, a meno che non deciderete, tramite una delle opzioni di difficoltà, di averla disponibile completa sin da subito. Se, quindi, all’inizio non potrete in alcun modo raggiungere quel dannato scrigno, non vi esasperate con salti di precisione: semplicemente in quel preciso momento non potete farlo.

The Imprisoned God | Recensione Prince of Persia: The Lost Crown

Anche gli enigmi ambientali “risentono” dei poteri del tempo via via crescenti ottenuti da Sargon, così che, avanzando nella storia, questi ultimi diventano sempre più complessi e difficili da mettere in atto. Nelle fasi più avanzate di gioco, ci siamo ritrovati spesso a dover riprovare più e più volte quel salto millimetrico fra uno spuntone e un altro. Una delle sbavature che siamo costretti a sottolineare è, come avrete potuto notare, un bilanciamento della difficoltà standard non proprio cristallino, con alcuni fragmenti di gioco fortemente sbilanciati rispetto al resto.

Ad essere stati presi dal mondo dei soulslike sono anche gli alberi Wak-Wak, i falò della situazione, che vi permettono di ripristinare i punti vita e le fiaschette curative, così come di equipaggiare amuleti che donano effetti benefici a Sargon. Ovviamente, una volta riposati presso l’albero, tutti i nemici torneranno in vita. Però state tranquilli: quando morirete, non perderete nessuno dei frammenti ottenuti e che fungono da moneta nel gioco.

Moneta che potrete spendere nel rifugio, unico Hub del gioco, sia presso il mercante, che vi donerà miglioramenti delle fiaschette curative così come oggetti particolarmente utili, sia dalla divina fabbra, che potrà potenziarvi armi ed amuleti. Insomma, pur mancando di statistiche da potenziare e numeretti vari da visualizzare, The Lost Crown vanta una buona componente da gioco di ruolo e che vi permette di creare il vostro Sargon con le sue potenzialità.

The Whit Lion of Persepolis | Recensione Prince of Persia: The Lost Crown

La nostra prova, per questa recensione, di Prince of Persia: The Lost Crown è avvenuta sulla versione PlayStation 5 del gioco. Partiamo col dire che non abbiamo avuto problemi tecnici invalidanti, se non un bug con un particolare NPC che abbiamo risolto con uno stratagemma (di cui sicuramente vi parleremo in una guida precisa). Nessun calo di frame rate, che resta fisso sui 60fps, neanche nelle situazioni più concitate, caricamenti veloci quanto basta da riposare un attimo gli occhi dopo la morte con un boss e animazioni fluide ed esaltanti.

A non averci particolarmente convinto è un singolo frangente del versante estetico, invece. La commistione di una Persia che trasuda “Aladdin grande Alì principe Alì” in ogni dove, con colori tipici di quel tipo di rappresentazione così arabeggiante, con un character design molto affine al giovanile e tendenzialmente antitetico rispetto all’ambientazione di cui sopra stride molto, a nostro parere. Intendiamoci: i due elementi, presi singolarmente, non sono affatto resi male. I modelli dei personaggi sono dettagliatissimi e resi molto bene, così come le ambientazioni molto curate e variegate nei biomi. Messi insieme, a nostro parere, forse stridono un po’ troppo.

Per quel che riguarda le funzionalità del DualSense, i grilletti adattivi sono stati tralasciati completamente, mentre il feedback aptico e l’altoparlante interno sono ben integrati. Purtroppo è assente il doppiaggio italiano, ma quello in lingua inglese fa la sua bella figura. A livello di sound design e soundtrack ci attestiamo su un livello discreto.

Seeds of Hope

Per concludere questa recensione di Prince of Persia: The Lost Crown, vogliamo sottolineare quanto Ubisoft Montpellier abbia fatto un ottimo lavoro con un titolo a basso budget e su cui pochissimi avevano puntato sin dall’inizio. L’ottima capacità di unire esplorazione, enigmi ambientali e un sistema di combattimento variegato e, pad alla mano, intrigante fanno il paio con una narrativa sicuramente non d’impatto, ma funzionale, e un mondo di gioco tutto da conoscere e da esplorare. Peccato qualche piccolo difetto nel bilanciamento del livello di difficoltà e un mix di generi estetici non particolarmente affini: sarebbe davvero potuto essere un piccolo capolavoro. Ora però parlateci di Beyond Good & Evil 2: noi ancora ci speriamo.

Prince of Persia: The Lost Crown è attualmente disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!