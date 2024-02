Roma-Cagliari: dove vedere la partita?

Un lungo fine settimana pronto a chiudersi con il posticipo del Lunedì. Ma dove vedere Roma-Cagliari? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti tv sono diventati parte integrante del mondo del calcio e, andando avanti, questa dinamica si farà sempre più concreta. Infatti la Serie A è suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Ciò rappresenta chiaramente un vantaggio per le società che possono approfittare di sponsor e introiti, ma diviene un problema per utenti e tifosi. Questi ultimi infatti si ritrovano a dover cercare con minuziosa attenzione tutti i dettagli utili per ottenere le informazioni di loro interesse. Per questo motivo l’articolo in questione vuole chiarire alcuni dubbi su dove vedere Roma-Cagliari e su chi dovrebbe scendere in campo.

La giornata 23 di Serie A si concude così con Roma contro Cagliari, due compagini che vogliono ottenere i 3 punti per avanzare in classifica. Da un lato zona Champions, dall’altro zona salvezza.

Dove vedere Roma-Cagliari: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

La nuova Roma di De Rossi sta prendendo forma e ha bisogno di continuare a correre per trasformarsi al meglio. I giallorossi, sesti in classifica con 35 punti, non possono permettersi di non vincere dopo i successi di Milan e Atalanta e, soprattutto, dopo le sconfitte di Fiorentina e Lazio. Da non sottovalutare la vittoria anche del Bologna, a quota 36. Per il Cagliari la situazione è diversa, poiché attualmente i sardi sono al diciassettesimo posto con 18 punti e giungono da due sconfitte. Fare punti vorrebbe dire riuscire almeno a staccare dalle ultime tre posizioni (attualmente è a pari merito con gli scaligeri). Una condizione davvero complicata. Scopriamo dove vedere Roma-Cagliari, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochi anni, si è guadagnata un bel posto di rilievo e ottenendo una bella fetta di “calcio”. Attualmente è infatti l’unica piattaforma a poter offrire l’intera visione del palinsesto della Serie A. Il programma si arricchisce con le sfide di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di scegliere tra due strade: il pacchetto standard al costo di 30,99 € e il pacchetto plus a 45,99 €, dando modo di usare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Basterà cliccare sul link diretto che rimana al sito per decidere quale soluzione applicare.

Passando alla questione Sky, il calendario delle offerte è completamente diverso. Il servizio mostra tre gare di Serie A per ogni giornata, in più i match del calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A questo si aggiungono gli impegni europei, come Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Una programmazione che si impreziosisce con l’aggiunta di NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento è di 14,99 € al mese, cliccando su link che riporta a NOWTV.

Archiviata la questione piattaforme, siamo finalmente arrivati alla risposta che tutti attendono: Roma-Cagliari sarà trasmessa anche su Sky. Si scende in campo oggi, Lunedì 5 Febbraio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio Olimpico di Roma. Non dimenticare quanto sia importante avere una VPN per navigare in sicurezza su internet.

Roma-Cagliari, probabili formazioni

La nuova Roma di De Rossi contro il Cagliari del saggio Ranieri.

Di seguito le probabili formazioni:

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Bove, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Augello; Makoumbou, Prati, Nandez; Viola, Lapadula, Petagna.

Chi riuscirà ad avere la meglio sull’altra? Dateci i vostri pronostici. Per continuare a rimanere aggiornati sulel news del mondo social e web, seguite sempre tuttotek.it!