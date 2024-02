Thor: il film di Matthew Vaughn mai realizzato

Con l’uscita di Argylle, il regista del film Matthew Vaughn ha parlato del suo film mai realizzato di Thor, che avrebbe dovuto uscire agli albori del Marvel Cinematic Universe

Durante un’intervista per promuovere il nuovo film action comedy Argylle, Matthew Vaughn ha parlato del film di Thor per i Marvel Studios che non ha mai realizzato. Il nuovo film sul Dio del Tuono, Thor 5, di cui abbiamo già una possibile trama, anche se non è ancora reso ufficiale, è praticamente confermato. Anzi, il sequel dovrebbe già avere il regista, che secondo alcune indiscrezioni dovrebbe essere Garreth Edwards, regista del film di Godzilla del 2014 e di Rogue One. Ma prima di tutto questo, il primo film di Thor doveva essere diretto proprio dal regista di Argylle, che ha raccontato della sua esperienza con i Marvel Studios.

Matthew Vaughn parla del film di Thor

Parlando del film di Thor in un’intervista con Rollingstone, Matthew Vaughn ha parlato di quanto fosse complicato il personaggio. Lo sceneggiatore Mark Protosevich aveva scritto una sceneggiatura che, a detta di Matthew Vaughn, era davvero ottima e ci stavano lavorando entrambi insieme. La trama era più o meno la stessa che alla fine abbiamo visto nel film rilasciato in sala, solo che Thor veniva bandito sulla Terra governata dai Vichinghi. Vichinghi che veneravano Thor, e Thor, dicendo di essere un dio, veniva preso a calci e Loki lo faceva sparire. Sarebbe stato un film documentario e avrebbero parlato del Valhalla.

Ai tempi, però, i Marvel Studios erano alle prime armi e puntarono tutto su Iron Man, anche se volevano andare avanti con l’idea di Vaughn, ma non erano pronti. Il regista ha anche difeso i film dei supereroi, dicendo che la gente non è stanca di questo genere, ma è stanca di vedere i film dei supereroi fatti male. In effetti ogni film ripropone sempre la stessa formula, una formula di cui la gente si è stancata. Vaughn, però, ha concluso dicendo che forse Deadpool 3 salverà l’MCU anche grazie a Wolverine. Il regista ha anche confessato che gli piacerebbe realizzarne uno un giorno, chissà se magari avrà di nuovo modo di gestire il personaggio di Thor.

Voi cosa ne pensate? Avreste voluto vedere questa versione del primo film di Thor? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Restate con noi su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro.

