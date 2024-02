State of Play: recap di tutti gli annunci dell’evento

Questa sera si è tenuto lo State of Play e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento

Questa sera si è tenuto lo State of Play, il primo grande evento targato PlayStation del 2024. Solitamente Sony sfrutta queste presentazioni ricorrenti per soffermarsi su alcuni titoli specifici, ma questa volta invece sono stati mostrati molti più giochi del solito. Se non avete avuto modo di guardare lo State of Play in diretta e volete recuperare le novità più importanti, qui potrete trovare tutti gli annunci e i trailer mostrati durante l’evento.

Helldivers 2 | State of Play: recap di tutti gli annunci

Questo primo State of Play si è aperto in maniera scoppiettante con Helldivers 2. Questo divertentissimo sparatutto vi permetterà di collaborare con fino ad altri 3 giocatori per affrontare enormi ondate di creature aliene. Ormai manca davvero poco all’uscita del gioco e in occasione dell’evento di Sony è stato mostrato un nuovo gameplay trailer.

Stellar Blade | State of Play: recap di tutti gli annunci

A seguire è stato mostrato un trailer di Stellar Blade, il nuovissimo action game di SHIFT UP Corporation. Questo titolo vi metterà nei panni di Eve, una combattente con il compito di salvare il mondo, e vi porterà in un pianeta terra post apocalittico ormai in mano a delle creature aliene chiamate Naytiba. Il titolo vanta dei combattimenti estremamente rapidi e nel nuovo gameplay trailer mostrato durante l’evento potrete osservarlo in tutto il suo splendore.

Sonic X Shadow Generations | State of Play: recap di tutti gli annunci

I fan di Sonic saranno rimasti di sicuro piacevolmente sorpresi da questo State of Play, dato che a sorpresa è stato annunciato Sonic X Shadow Generations. Questa collection include una versione rimasterizzata di Sonic Generations e una nuova campagna inedita dedicata a Shadow the Hedgehog. Per il momento non è stata svelata una data d’uscita precisa, ma sappiamo che il gioco arriverà su PS4 e PS5 nel corso di questo autunno.

Zenless Zone Zero | State of Play: recap di tutti gli annunci

Durante lo State of Play è comparso anche Zenless Zone Zero, il nuovo titolo di miHoYo. Il gioco si è mostrato con un breve filmato ricco di sequenze spettacolari, ma purtroppo non sono state svelate informazioni riguardo un possibile periodo d’uscita. Se anche voi volete dare un’occhiata al trailer, potrete trovarlo comodamente in calce qui sotto.

Dave the Diver | State of Play: recap di tutti gli annunci

A quanto pare presto anche i giocatori PlayStation potranno avere la possibilità di provare Dave The Diver, l’ultimo titolo di Mintrocket. Questo splendido titolo è disponibile su PC e Xbox già da tempo, ma a partire da aprile 2024 arriverà anche sulla console PlayStation. Inoltre a maggio il titolo si arricchirà anche con un nuovissimo DLC dedicato a Godzilla.

Silent Hill: The Short Message | State of Play: recap di tutti gli annunci

Tra i vari annunci di oggi, il più sorprendete è certamente quello di Silent Hill: The Short Message. Questo titolo è un gioco horror in prima persona e a quanto pare è già disponibile gratuitamente su PlayStation 5. Se quindi siete interessati a provare questo nuovo titolo, non dovrete fare altro che cercarlo nel PlayStation Store, aggiungerlo alla vostra libreria e infine scaricarlo.

Silent Hill 2 | State of Play: recap di tutti gli annunci

Dopo l’antipasto è arrivato finalmente il momento del piatto forte. Finalmente infatti è stato mostrato un corposo gameplay trailer del remake di Silent Hill 2. Il filmato dello State of Play ci ha permesso di assistere a diverse sequenze in cui il protagonista James era intento a combattere con armi da fuoco e ravvicinate i vari orrori che infestano Silent Hill.

Judas | State of Play: recap di tutti gli annunci

Dopo un lungo silenzio ha fatto il suo ritorno anche Judas, il nuovo titolo sviluppato dai creatori di Bioshock. Il nuovo trailer mostrato in occasione dello State of Play si concentra maggiormente sulla storia, ma è anche ricco di sequenze di gameplay e inoltre ci ha permesso anche di osservare meglio la splendida ambientazione del gioco.

Metro Awakening VR | State of Play: recap di tutti gli annunci

Ovviamente durante questo evento non potevano mancare anche dei titoli VR. Nel corso della serata infatti è stato annunciato Metro Awakening VR un nuovo capitolo per il PSVR2 della storica serie targata Deep Silver. Il gioco sarà pubblicato nel corso del 2024 e in occasione dell’annuncio è stato mostrato anche uno splendido trailer di gameplay.

Dragon’s Dogma 2 | State of Play: recap di tutti gli annunci

Durante questa presentazione hanno fatto la loro comparsa diversi grandi nomi del mondo dei videogiochi e ovviamente Capcom non poteva mancare. La grande compagnia giapponese infatti è salita sul palco per mostrare un nuovissimo trailer di Dragon’s Dogma 2. Ormai manca davvero poco all’uscita di questo tanto atteso action RPG ma, grazie al nuovo trailer, ora i fan saranno sicuramente in grado di sopportare meglio l’attesa.

Rise of the Ronin | State of Play: recap di tutti gli annunci

Passiamo ora a Rise of the Ronin, un altro titolo che uscirà davvero a breve. Questo action RPG targato Team Ninja sarà disponibile ufficialmente dal 22 marzo e arriverà esclusivamente su PS5. Il titolo si è già mostrato in azione diverse volte, ma questo nuovo trailer vi permetterà di osservare ancora meglio gli splendidi combattimenti che caratterizzeranno il gioco.

Until Dawn | State of Play: recap di tutti gli annunci

Sorprendentemente sembra che un titolo horror per PS4 davvero molto amato stia per fare il suo ritorno. Sony infatti ha annunciato che attualmente è in sviluppo una versione rimasterizzata per PC e PlayStation 5 di Until Dawn, uno dei giochi più amati di Supermassive Games. In occasione dell’annuncio inoltre è stato pubblicato un trailer che mostra diverse sequenze che i fan del titolo riconosceranno di sicuro.

Death Stranding 2: On the Beach | State of Play: recap di tutti gli annunci

Infine, per chiudere l’evento col botto, Kojima Productions ha mostrato uno splendido trailer di Death Stranding 2 dalla durata di quasi 10 minuti. Questo lungo filmato ci ha permesso di approfondire ancora di più la storia e i personaggi di questo secondo capitolo, ma non solo. Il trailer infatti ci ha anche rivelato che il nome completo del gioco è Death Stranding 2: On the Beach e che l’uscita è prevista per il 2025.

Qui si conclude il nostro articolo di recap dedicato agli annunci di questo State of Play. Se siete interessati a saperne di più sui vari titoli mostrati durante l’evento, non dovrete fare altro che tenere sotto controllo il nostro sito nelle prossime ore.

