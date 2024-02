Oggi si torna a parlare di One Piece! In questa nuova puntata della sottorubrica Anime Breakfast Chara parliamo di un altro dei personaggi principali dell’anime e uno dei più importanti della ciurma: Zoro!

Nel caso non si fosse capito dalla puntata speciale su Nami, amiamo davvero molto One Piece. Questo è uno degli anime migliori della storia, non è un caso che continui ancora dopo così tanti anni, quasi 30, da quando quel genio di Eiichirō Oda iniziò a scriverlo e disegnarlo. Oggi, invece, parliamo di Zoro, il braccio destro del capitano della ciurma dei Cappelli di Paglia, secondo in comando. Zoro è uno dei personaggi più importanti dell’anime e ed è anche uno dei più forti della ciurma, su cui tutti possono contare.

Una promessa è una promessa | Anime Breakfast Chara: One Piece, Zoro e l’importanza degli ideali

Partiamo con un avviso: se non siete ancora arrivati ad Alabasta, ci saranno SPOILER, quindi se non ci siete ancora arrivati, tornate a leggere quando sarete in pari. Ora, partiamo dall’inizio. Non conosciamo il passato di Zoro fino ad un certo punto dell’anime dove possiamo vederlo con i nostri stessi occhi, quindi inizieremo noi da quel punto. Fin da piccolo, Zoro è stato addestrato dai samurai, dal maestro Koshiro. Sin dall’inizio, il piccolo Zoro dimostrò una grande indole combattiva e una determinazione spaventosa. Era il secondo più forte nella scuola, tutti i bambini erano spaventati dalla sua aggressività e dalla sua forza e nessuno osava più sfidarlo dopo il primo incontro. Il suo talento bastò a farsi notare dal suo maestro, che riconosceva la sua forza e il piccolo ottenne il suo rispetto.

C’era però un solo avversario che Zoro non riusciva mai a sconfiggere: Kuina, la figlia del maestro Koshiro. La ragazza era estremamente abile con la spada, molto stoica e concentrata in combattimento che batterla per il piccolo era impossibile. Iniziò perfino ad utilizzare tre spade in una sola volta, pur di batterla, ma non ci era mai riuscito. Quando lui cercò ancora una volta la rivincita e Kuina rifiutò, i due iniziarono a legare. Kuina pensava che un giorno Zoro l’avrebbe battuta, perché biologicamente gli uomini sono più forti rispetto alle donne. Zoro non era d’accordo sulla cosa, credendo fermamente nella loro parità. I due, così, fecero una promessa: uno dei due sarebbe diventato il miglior spadaccino del mondo. Kuina morì il giorno dopo, cadendo per le scale, e Zoro, distrutto dal dolore, decise di mantenere la promessa e continuare ad allenarsi per diventare il miglior spadaccino.

L’arrivo di Luffy | Anime Breakfast Chara: One Piece, Zoro e l’importanza degli ideali

Dopo che Zoro abbandona la scuola di Koshiro, inizia il suo viaggio in solitaria, a mettere in pratica le lezioni che ha imparato dal suo maestro. Durante la sua crescita, Zoro inizia a fare stragi di pirati, lottando in nome dell’onore e della giustizia. Il suo comportamento stoico e freddo, combinato alla sua aggressività in combattimento, l’hanno reso un uomo estremamente temibile, capace di intimorire con un solo sguardo. Con il tempo si è fatto conoscere come il cacciatore di pirati. Un giorno, in un locale dove la proprietaria e sua figlia accolsero Zoro a braccia aperte, Hermeppo, il figlio del capitano Morgan, inizia a maltrattare le due. Quando Zoro interviene, il giovane ordina alle guardie di catturarlo fu attaccato ad un palo dove non poté mangiare né bere per un mese. Zoro accettò questa condizione a patto che non disturbassero più la proprietaria del locale e la bambina.

Un mese passò, ma Zoro rimase legato. La sua libertà arrivò soltanto nel momento in cui arrivò Monkey D. Luffy, il protagonista indiscusso di One Piece. Capendo subito che fosse un pirata, Zoro rifiutò il suo aiuto inizialmente, ma Luffy ignorò il rifiuto e lo aiutò ugualmente a liberarsi. Grazie a lui, Zoro diventò di nuovo un uomo libero e insieme hanno combattuto contro il capitano Morgan, che rivelò di essere un uomo corrotto. Dopo averlo sconfitto, Luffy propone a Zoro di unirsi alla sua ciurma, che non si era ancora creata. Nonostante questo, Zoro è un uomo d’onore, che combatte per la giustizia e per proteggere gli innocenti. Notando che anche Luffy aveva ideali simili e la sua stessa ambizione, Zoro divenne il primo uomo della ciurma e prese il ruolo di secondo in comando.

Il miglior spadaccino del mondo | Anime Breakfast Chara: One Piece, Zoro e l’importanza degli ideali

Durante il viaggio con Luffy, Zoro iniziò a proteggere il capitano mettendolo in guardia in qualsiasi situazione. Come nel caso di Nami, notando che fosse una ragazza ladruncola e truffaldina, apparentemente egoista. O nel caso di Usopp, che non faceva altro che mentire. Zoro non solo divenne la guardia del corpo di Luffy, ma il suo migliore amico. Zoro iniziò a mettere a rischio la sua vita, in primis per il capitano, poi, una volta guadagnato la sua fiducia, il resto dell’equipaggio. Lo spadaccino è sempre stato un grande uomo d’onore, protettore dei più deboli e, per quanto non possa sembrare, un uomo dal cuore tenero. Così tenero da essere disposto a rischiare tutto pur di realizzare il suo sogno di diventare il miglior spadaccino e allo stesso tempo difendere coloro che ama e i più deboli.

Una prova lampante è stato lo scontro contro Drakul Mihawk, che è conosciuto come il miglior spadaccino del mondo. Mihawk infatti è imbattibile, uno spadaccino tremendamente abile che ha messo alle strette Zoro. Durante il loro combattimento, dopo vari tentativi da parte di Mihawk di convincere Zoro ad arrendersi per dargli una morte veloce e indolore, Zoro non ha mai mollato. La sua determinazione e il suo coraggio bastarono per convincere Mihawk a risparmiarlo, concludendo lo scontro con due fendenti sul petto che crearono una cicatrice. Mihawk lasciò in vita appositamente Zoro, vedendo un grande potenziale in lui. Un giorno si scontreranno di nuovo e Zoro riuscirà a batterlo, ma il giovane ha ancora molto lavoro da fare per diventare il migliore.

Un uomo d’onore

Siamo giunti alla fine di questo episodio di Anime Breakfast, in cui abbiamo analizzato la prima parte della storia di Zoro nell’universo di One Piece. Per quanto possa sembrare un uomo aggressivo e di cui aver paura, Zoro ha un grande cuore e soprattutto ha degli ideali che lo portano a combattere con grande determinazione per raggiungere i suoi obiettivi. Questo ovviamente facendolo aiutando gli altri, mettendo a servizio degli indifesi le sue abilità da spadaccino e allo stesso tempo dando man forte ai suoi compagni di ciurma. Un personaggio tormentato e cupo, che nasconde un grande desiderio di giustizia e di donare amore al mondo.

La puntata finisce qui! Fateci sapere cosa ne pensate del personaggio di Zoro nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi la prossima puntata di Anime Breakfast, ogni domenica mattina alle 8!

