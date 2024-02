The Last of Us Parte 3: Neil Druckmann conferma lo sviluppo

Neil Druckmann impara l’arte, ma non la mette da parte (3): l’atteso terzo capitolo di The Last of Us sembrerebbe essere in sviluppo

Al termine di Grounded 2: Making The Last of Us Part 2, il capomastro di Naughty Dog Neil Druckmann (e il suo “iconico martello”) ha svelato che l’attesa Parte 3 della serie è in sviluppo. O meglio: ha parlato solo di avere un “concept” in mente, ma a quanto pare “c’è probabilmente un altro capitolo in questa storia.” I temi nell’arco dell’IP post-apocalittica non sono mancati: “l’amore incondizionato tra genitori e figli” per il primo e “la ricerca della giustizia ad ogni costo” nel secondo. “C’è un concept ben definito”, racconta Druckmann, “che attraversa i primi due giochi. Se riusciamo a rifarlo, è un buon finale. Ultimo morso alla mela, la storia è finita.” Detto così, parrebbe l’esatto opposto, ma il caro vecchio Neil ha lasciato uno spiraglio di speranza.

The Last of Us: ma quindi la parte 3 è in sviluppo o no?

Sì, una parte 3 sembrerebbe davvero essere in sviluppo: “La cosa grandiosa nel lavorare in Naughty Dog è che non lavoriamo davvero, se dicessimo ‘Vogliamo un altro Last of Us’ ma qualcun altro avesse la passione per qualcosa di diverso, la supporteremmo.” Druckmann non dà mai per scontata “questa posizione privilegiata”, però sta considerando come portare avanti la serie. “Abbiamo un concept? Perché io l’ho cercato per anni, e finalmente ci sono: non ho una storia, ma ho trovato qualcosa che fosse intrigante come i primi due capitoli con il medesimo filo conduttore. C’è probabilmente un altro capitolo in questa storia.” In quanto alla sottotrama dedicata a Tommy, fratello di Joel, Druckmann conferma ma non dà certezze: “Speriamo di poterla creare, un giorno.”

