Onde gravitazionali: via libera alla missione LISA

Sarà possibile studiare le onde gravitazionali grazie alla missione LISA, che si prepara a svelare i segreti più profondi dell’Universo, aprendo una nuova era nell’esplorazione spaziale

L’ESA ha finalmente dato il via libera definitivo alla missione LISA, segnando un momento epocale nell’esplorazione delle onde gravitazionali. Con l’implementazione del più grande interferometro mai costruito, la ricerca sarà lanciata nello spazio nel 2035, aprendo una nuova finestra sull’Universo. Il comitato per il programma scientifico dell’ESA ha ratificato la missione LISA, il cui acronimo sta per Laser Interferometer Space Antenna. LISA segnerà un passo avanti rivoluzionario nell’osservazione delle onde gravitazionali, grazie al lancio di tre astronavi che formeranno un gigantesco triangolo nello spazio, con braccia di 2,5 milioni di chilometri ciascuna, oltre sei volte la distanza Terra-Luna. Le onde gravitazionali, predette dalla relatività generale di Einstein, sono impulsi nel tessuto dello spazio-tempo generati da movimenti di masse. Questi fenomeni, così deboli da sfuggire alla rilevazione diretta, possono essere studiati solo tramite gli eventi più estremi, come le collisioni tra buchi neri.

Onde gravitazionali: l’osservazione “multi messaggio” apre nuovi orizzonti

L’era delle onde gravitazionali ha inaugurato una nuova fase dell’astronomia, consentendo di studiare gli eventi celesti attraverso diversi messaggi, sia elettromagnetici che gravitazionali. LIGO e Virgo hanno rappresentato i primi passi in questa direzione, mentre LISA promette di aprire nuovi orizzonti. L’interferometro spaziale LISA, con le sue braccia di milioni di chilometri, sarà in grado di rilevare una gamma più ampia di eventi gravitazionali, compresi quelli che coinvolgono corpi estremamente massicci, come le fusioni di buchi neri supermassicci.

LISA si propone anche di contribuire alla risoluzione delle attuali incongruenze nella misurazione dell’espansione dell’Universo, aprendo la strada a nuove scoperte e comprensioni cosmologiche. Con il lancio previsto per il 2035, LISA si avvarrà delle tecnologie collaudate con successo dalla missione dimostrativa LISA Pathfinder. L’Italia contribuirà alla produzione delle masse sospese, un componente cruciale del sistema, mentre i partner industriali verranno annunciati nel corso del 2025.

