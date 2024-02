Recensione Tekken 8: “Risplendi, mia stella”

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, se e quanto Tekken 8 abbia rispettato quel livello di hype che è andato via via crescendo dal suo annuncio: il re dei picchiaduro è qui, scopriamolo insieme

Con l’arrivo di Tekken 8 si chiude il cerchio dei nuovi capitoli dei grandi picchiaduro, iniziato lo scorso anno con l’uscita prima di Street Fighter 6 e poi di Mortal Kombat 1 (qui la nostra recensione). Ora tutti i concorrenti sono ufficialmente sul ring e la sfida a chi ne uscirà vincitore avrà, come primo fattore risolutivo, l’engagement del pubblico nei prossimi mesi. Tralasciando basilari analisi di mercato, se così si possono definire, dopo diverse decine di ore passate a menar le mani, abbiamo finalmente pensato che fosse l’ora di parlarvene. L’epopea fra Jin e Kazuya continua, fra un lancio in un dirupo e il successivo, e siamo dunque pronti a raccontarvi della nostra esperienza con Tekken 8 in questa recensione dedicata: se avete anche solo lontanamente colto l’hype alzatosi dopo il lancio, saprete già bene come andrà a finire. Iniziamo!

Rude and Reckless | Recensione Tekken 8

Partiamo, dunque, dalla componente single player della produzione di Bandai Namco e, più precisamente, del Tekken Team, che niente ha da invidiare al multiplayer in termini di abbondanza. A partire dalla modalità Storia che riprende esattamente da dove ci aveva lasciati Tekken 7 e, nello specifico, l’ormai immancabile epopea padre-figlio tra Jin e Kazuya, ma prende una svolta incredibilmente stretta verso il più basilare concetto di “tamarro”, con scontri assurdi, effetti speciali incredibili e bossfight così spettacolarizzate da sembrare essere uscite da uno dei più classici B-Movie degli anni ‘90.

Un misto di momenti completamente folli, battaglie incredibili, tamarraggine estrema e fanservice nudo e crudo: una campagna single-player talmente pazza da diventare così godibile, anche per i non appassionati, che non si può non giungere a definire geniale. Il tutto accompagnato da una colonna sonora eccezionale e fomentante. Il vero, unico, peccato è soltanto uno: che dura troppo poco. Una decina di ore a difficoltà normale, che aumenteranno o meno in base al livello che sceglierete e al numero di Game Over che incontrerete sul vostro cammino.

Deep Space | Recensione Tekken 8

Completamente opposta è la Quest Arcade, che risulta essere, a conti fatti, la vera e propria modalità per il giocatore singolo. Dopo aver creato il vostro avatar, dalle fattezze chibi e completamente personalizzabile, affronterete via via una serie di scontri contro avversari controllati dall’IA per salire di rango ed arrivare a gareggiare nel Tekken World Tour. La Quest Arcade è particolarmente utile per i neofiti, perché ripercorre, via via, tutte le meccaniche di gioco principali, ed è dunque caratterizzata da un livello di difficoltà settato verso il basso. Non un semplice tutorial, quindi, ma qualcosa di più coinvolgente e che dona anche un bel bottino di monete di gioco ed oggetti per la personalizzazione.

A corredo della Storia Principale troviamo anche gli “episodi personaggio” in cui, al termine di una breve serie di scontri, potremo assistere a cutscenes specifiche che approfondiscono ciascuno dei 32 lottatori presenti nel Roster. Torna anche il Tekken Ball, uno dei minigiochi più amati e richiesti dai tempi di Tekken 3, che può essere giocato sia offline sia online. Che cos’è? Una partita di beach volley a suon di pugni e calci, in cui dovremo svuotare la barra dell’energia del nostro avversario colpendolo con la gigantesca palla. La moltitudine di modalità in giocatore singolo, che si uniscono al classico Allenamento, fa ben capire che l’offerta ludica proposta da Tekken 8 non si limita all’eSport e agli scontri online, ma vuole anche far avvicinare lentamente e gradualmente nuove leve.

Storm Rising | Recensione Tekken 8

Il roster di personaggi, come già detto, è piuttosto esteso (e verrà sicuramente ampliato maggiormente in futuro) e vanta ben 32 diverse combattenti. La maggior parte, ovviamente, saranno già noti ai veterani della serie, ma sono presenti anche nuove preziose aggiunte. Da Reina, che farà contenti i giocatori ormai rimasti orfani di Heihachi, che utilizzalo stile Mishima, alla lottatrice di MMA fanatica del caffè Azucena, per arrivare a Victor, che abbiamo trovato piuttosto utile per prendere mano con le meccaniche di gioco.

Come è ovvio che sia, non tutti i personaggi possono essere maneggiati bene dai novizi di Tekken. Alcuni sono estremamente più tecnici e governabili esclusivamente da mani esperte, ma nulla vieta di “mainarli” sin dall’inizio e prendere via via mano grazie ai molteplici tutorial e ad alcune semplificazioni. E proprio per i neofiti sono state pensate alcune opzioni di accessibilità, come i comandi semplificati attivabili tramite la semplice pressione di un tasto nel corso di qualsiasi scontro che automatizza gli attacchi speciali e alcune combo di base.

Liberation | Recensione Tekken 8

Un’aggiunta particolarmente interessante in Tekken 8 è il sistema Heat, una sorta di potenziamento temporaneo delle abilità del combattente attivabile una volta per turno e che andrà a svuotare la barra posta proprio sotto a quella dei Punti Vita. L’Heat potrà essere attivato in due modi: o tramite la pressione di un singolo tasto, che lo attiverà immediatamente (Heat Burst), oppure tramite alcune nuove mosse speciali, che trovate nella lista combo e che sono segnalate come Heat Engager. Se deciderete di sfruttare il primo meccanismo avrete fra le mani un modo per riprendere in mano la partita, perché l’Heat Burst è molto veloce e spesso interrompe una serie di combo avversaria che rischiava di buttarvi al tappeto.

Quando è in Modalità Heat, il combattente arrecherà danno con i propri attacchi anche se l’avversario è in fase difensiva. Inoltre, saranno disponibili nuove mosse ed abilità uniche per ciascun personaggio che consumeranno la barra Heat completamente o parzialmente e che, oltre ad aumentare la lista combo e la spettacolarità degli scontri, potrà invertire la sorte degli stessi in pochi, singoli frame. Torna da Tekken 7 (qui la nostra recensione completa!)la meccanica del Rage, che si attiva quando i punti vita sono bassi e che ha due effetti. Il primo è, ovviamente, quello di aumentare esponenzialmente i danni inferti all’avversario, mentre il secondo è quello di poter scatenare delle potenti Rage Drive, le Ulti di Tekken 8 insomma. Rispetto al prequel sono stati ridimensionati i danni di queste tecniche, ma poco importa viste le possibilità donate dall’Heat.

Silenty Boisterous | Recensione Tekken 8

E fin qui, in questa recensione di Tekken 8, abbiamo analizzato tutto ciò che riguarda il comparto per il giocatore singolo e le novità nelle meccaniche. Passiamo dunque al multiplayer che, volenti o nolenti, diventa l’esperienza centrale di un titolo come questo, volutamente votato al competitivo. Saltiamo i convenevoli e dirigiamoci verso l’elefante nella stanza: come si comporta il netcode? A seguito della nostra prova, non da giocatori professionisti, ma da amanti della competizione, possiamo dire che non abbiamo riscontrato grandi problemi e, anzi, il risultato è più che buono. Considerando che, a differenza di altri titoli concorrenti, Tekken 8 è un picchiaduro che si sviluppa in arene in tre dimensioni, l’applicazione del classico netcode non è delle più semplici, e Bandai ha dunque deciso di utilizzarne un ibrido.

La stabilità generale complessiva che ne risulta darà grosse soddisfazioni a chi non punta ad alti livelli, ma difficilmente scontenterà anche i professionisti. Non abbiamo riscontrato alcun problema di lag nelle partite nei server europei, mentre abbiamo avuto maggiori difficoltà con gli altri continenti, l’Asia in particolar modo. Abbiamo anche effettuato la prova sia con connessione via cavo sia Wi-Fi, con la prima ovviamente più stabile, rispetto alla seconda opzione molto più ballerina.

Baroque Attack | Recensione Tekken 8

Abbiamo effettuato la prova per questa recensione di Tekken 8 su una Xbox Series S, quindi un hardware non fra i più performanti su cui giocare. Nonostante ciò, il gioco si è comportato più che dignitosamente con la sua risoluzione a 1080p. La meravigliosa mano del Tekken Team è riuscita a rendere l’impatto grafico comunque ben ottimizzato a fronte di una potenza hardware spinta al limite, rendendolo assolutamente godibile se non si vanno a guardare minuzie estetiche che non impatteranno in alcun modo sulla vostra esperienza. Ottima la stabilità del software, nessun calo degno di nota, e la perizia estetica sui modelli dei personaggi e delle loro animazioni rende Tekken 8 uno dei picchiaduro più belli da vedere in circolazione.

La voglia di essere tamarro del titolo è riflessa anche nella colonna sonora, con pezzi capace di esaltare ancora di più dei momenti che già fanno saltare sulla sedia anche con le cuffie spente. Una soundtrack che si fonde perfettamente con lo stile di gioco, insomma, e che punta a vette di esagerazione che raramente si erano viste in questa serie.

My Last Stand

Concludiamo questa prolissa recensione di Tekken 8 consigliando il titolo di Bandai Namco e del Tekken Team a praticamente chiunque abbia solo voglia di menar le mani in un picchiaduro. Anche con questa iterazione, il franchise si dimostra essere sempre in costante evoluzione, senza necessità di rivoluzionarsi alla base, ma approfondendo esclusivamente le proprie meccaniche di base e i propri punti di forza tanto amati dai fan. La svolta tamarra forse non piacerà a molti, ma è indubbia la quantità e la qualità del contenuto fatto confluire in un singolo prodotto, che verrà anche aggiornato ed espanso nel corso dei prossimi mesi. Tekken 8 è, indiscutibilmente, l’attuale re dei picchiaduro. Senza se e senza ma.

Tekken 8 è attualmente disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!