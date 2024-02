Fortnite è diventato uno dei giochi più popolari negli ultimi anni, un titolo che ha fatto la storia del multiplayer, facendo appassionare milioni di giocatori e dopo che hai sentito parlare spesso dai tuoi amici di questo gioco, vuoi sapere come avere un account di Fortnite gratis per giocare con loro? Allora sei nel posto giusto

Nel corso degli anni il progetto Fortnite di Epic Games è diventato sempre più grande, tanto che ai The Game Awards 2023 hanno perfino annunciato LEGO Fortnite e un gioco di corse a tema Fortnite. Dopo tutto questo tempo hai finalmente preso la decisione di provare il gioco principale, magari per curiosità, cercando di capire perché è diventato così popolare. Per farlo, però, hai bisogno di creare un account e qui scoprirai come farlo.

Crea l’account | Come avere account di Fortnite gratis

Per iniziare a giocare al titolo di punta di Epic Games, devo innanzitutto creare un account. Sarai felice di sapere che farlo è totalmente gratis, Fortnite infatti è un free to play, ovvero un gioco a cui puoi giocare gratuitamente (anche se per ottenere skin, armi, personaggi e altri item devi spendere soldi veri). Se hai già una connessione internet e hai una console o un PC, non ti rimane che creare un profilo Epic Games. Per creare l’account ti consigliamo di farlo direttamente dal portale ufficiale di Epic Games. Puoi registrarti automaticamente tramite un account che hai già, come Google, Playstation, Nintendo, Xbox ecc. Oppure inserisci la tua e-mail, cliccando poi su CONTINUA. A questo punto dovrai associare l’account all’e-mail, in cui dovrai inserire tutti i dati che ti chiederà come nome, cognome, nome visualizzato e password. Ti arriverà un’e-mail di conferma in cui dovrai digitare il codice di 6 cifre inviato. Inseriscilo e avrai associato l’account Epic Games alla tua e-mail e potrai finalmente giocare a Fortnite.

Ottenere un account già fatto | Come creare account di Fortnite gratis

Se per caso hai intenzione di ottenere un account Fortnite gratis, cioè prenderlo da un amico che ha un account già pieno di skin, personaggi, armi ecc, questo purtroppo non puoi farlo. Epic Games, infatti, vieta severamente di vendere i propri profili. Se qualcuno lo facesse, subirebbe delle conseguenze molto pesanti, come il ban permanente dell’account che è stato scambiato o comprato. In poche parole, non puoi partire già di livello alto e con skin e personaggi che in game costano. L’unica cosa che puoi fare è partire dall’inizio, crescere passo dopo passo e sbloccare nuovi personaggi o skin giocando molte ore oppure comprandoli con soldi veri.

Scarica Fortnite | Come avere account di Fortnite gratis

Se ti stai chiedendo come scaricare Fortnite, devi sapere che il gioco è disponibile per Windows, Android, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch. Innanzitutto devi effettuare il download dallo store relativo alla piattaforma su cui giochi. Ad esempio, su Windows devi collegarti al sito ufficiale di Epic Games e, premendo su Gioca ora, scaricare il launcher. Nel caso in cui giochi su console, la cosa è molto più semplice, basta andare sullo store, cercare il gioco e scaricarlo.

Fortnite scompare su Google Play e Apple Store

Se cerchi il gioco sullo store di Apple di Google, il gioco non c’è più. Questo è legato ad alcune divergenze tra Epic Games e le due piattaforme riguardo al fattore delle micro-transazioni. Perciò, se vuoi giocare a Fortnite da iOS, iPad o macOS, hai bisogno necessariamente di un servizio di cloud gaming che consenta di giocare a Fortnite senza installarlo. In poche parole hai bisogno di una connessione internet prestante, perché giocheresti in streaming. Puoi farlo anche tramite Xbox Cloud Gaming, anche se, prima di entrare, dovresti aspettare un bel po’ in lista. Non è il massimo, ma è l’unico modo per giocarci.

Speriamo di esserti stati d’aiuto. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi e molto altro.