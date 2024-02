Gears of War: l’uscita su PS5 potrebbe essere vicina? Parla Jeff Grubb!

Ititoli della saga di Gears of War, serie di punta in casa Microsoft, potrebbero essere in uscita anche su PS5, a lanciare la bomba è stato Jeff Grubb

Gli ultimi giorni sono stati sicuramente turbolenti per Microsoft, con la notizia che alcuni dei suoi titoli first-party più attesi, come Starfield e Indiana Jones and the Great Circle, sarebbero in arrivo su PS5. Questo potrebbe seguire anche per Senua’s Saga: Hellblade 2, insieme alle precedenti voci su Sea of Thieves e Hi-Fi Rush.

Tuttavia, una serie che sembra essere stata presa anch’essa in considerazione è Gears of War. Jeff Grubb di Giant Bomb ha rivelato che Gears of War è stata presa in considerazione per approdare sull’ecosistema Sony. Sebbene non sia ancora certo se verrà effettivamente realizzato, il fatto che la serie sia stata discussa rappresenta una svolta sorprendente, considerando la sua relativa età risalente ai tempi della Xbox 360.

Gears of War su PS5 avrebbe del clamoroso!

Grubb ha anche accennato al presunto piano di Microsoft di rivelare la sua nuova iniziativa first-party entro la fine di febbraio. Questo annuncio potrebbe spiegare i cambiamenti e le strategie dell’azienda per il futuro. Per quanto riguarda Gears of War, l’ultimo titolo della serie è stato Gears 5, lanciato nel 2019 per Xbox One e PC. Attualmente si dice che Gears 6 sia in fase di sviluppo e che possa essere più aperto del suo predecessore.

Inoltre, c’è anche la presunta Gears of War Remastered Collection, che non è stata ancora ufficialmente annunciata. Queste sono le ultime notizie in ambito gaming relative al dualismo Microsoft-Sony e, sicuramente, le notizie degli ultimi giorni, al quale segue questa di un possibile approdo di Gears of Wars su PS5 potrebbero avere del clamoroso.

