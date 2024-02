Realme C67: campione di potenza con fotocamera da 108MP e Snapdragon

Realme, il marchio emergente nel settore degli smartphone, sta per rivoluzionare gli standard del mercato con il debutto del suo ultimo dispositivo, il realme C67

Questo nuovo modello della serie C vanta una potente fotocamera da 108MP, un processore Snapdragon 685 a 6nm e una serie di caratteristiche che lo posizionano come il leader indiscusso nel suo segmento di prezzo, offrendo un’esperienza d’uso completa e innovativa.

Realme C67: nuovi standard, nuove prestazioni

Recentemente annunciato, realme ha raggiunto un traguardo significativo diventando il quinto marchio più veloce a superare la soglia delle 200 milioni di spedizioni, guadagnando così l’accesso all’esclusivo “200 Million Club” a livello globale. Da una start-up a una realtà mainstream, realme è ora determinata a offrire prodotti sempre più performanti ai giovani consumatori.

Per rispecchiare questo impegno e promuovere la sua missione di fornire esperienze tecnologiche sorprendenti ai giovani utenti di tutto il mondo, realme ha rinnovato il proprio posizionamento. Nel 2024, il nuovo slogan “Make it real” evidenzia questa identità del marchio, con un particolare focus sul mercato europeo, considerato di crescente importanza strategica per realme.

L’obiettivo primario di realme per l’anno in corso è mantenere la posizione nella Top 4 e consolidare la sua leadership come l’azienda in più rapida crescita in Europa. Questo impegno sarà supportato da nuovi investimenti sia nel business che nei prodotti. Parallelamente, realme si dedicherà al supporto del mondo sportivo europeo, creando e celebrando momenti indimenticabili con i giovani e arricchendo le loro esperienze attraverso un mobile imaging sempre all’avanguardia.

La Serie C, di importanza strategica per il brand, ha raggiunto un importante traguardo con 100 milioni di unità spedite. Il modello precedente, realme C55, è stato il prodotto più venduto del 2023, con un aumento del 300% nelle vendite giornaliere. Ora, realme si prepara per una fase di notevole trasformazione con il lancio del nuovo modello di punta, il Campione C67, che si distingue per l’innovazione in quattro aree chiave: fotocamera, prestazioni, design ed esperienza.

La fotocamera del C67 offre una straordinaria risoluzione da 108MP con zoom 3X e il sensore più grande nella sua fascia di prezzo. Il processore Snapdragon 685 a 6nm garantisce potenza ed efficienza, con un aumento del 15% delle prestazioni della CPU e del 10% delle prestazioni della GPU rispetto al modello precedente.

Il design si distingue con uno schermo da 950 nit, il primo smartphone nella sua fascia di prezzo a eliminare la cornice di plastica dello schermo. Il corpo sottile, i colori accattivanti e il rivestimento a gradiente avanzato contribuiscono a una estetica unica.

L’esperienza d’uso premium si estende anche al software, con la Mini Capsule 2.0 che offre funzioni interattive avanzate. Il C67 vanta uno storage da 256 GB, NFC a 360° per una maggiore velocità di swipe e doppi altoparlanti stereo. Qui potete trovare la nostra recensione.

Il Realme C67 è disponibile in due varianti: 8+256 al prezzo consigliato di 239,99 € (199,99 € con l’offerta lancio) e 6+128 al prezzo consigliato di 219,99 € (159,99 € con l’offerta lancio). Le disponibilità variano presso diversi rivenditori, tra cui Mediaworld, Unieuro, Trony, Expert, Euronics e Amazon, con una successiva disponibilità presso i centri Tim a partire da marzo.

