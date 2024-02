Atalanta-Lazio: dove vedere la partita?

La Domenica calcistica si infiamma con uno scontro accesissimo, dove vedere Atalanta-Lazio? Andiamo a scoprirlo all’interno di questo articolo

I diritti tv sono diventati un punto fermo per il mondo del calcio, il quale ha evidenziato numerosi mutamenti, soprattutto a livello tecnologico. La stagione di Serie A si ritrova ifnatti suddivisa tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Se ciò rappresenta un vantaggio per le società, lo stesso non è possibile per utenti e tifosi, i quali si ritrovano a cercare diverse informazioni per ricevere tutti i dettagli utili per le sfide di loro interesse. L’articolo in queestione ha quindi un intento chiaro: spiegare dove vedere Atalanta-Lazio e capire chi dovrebbe giocare.

La giornata 23 di Serie A presenta uno degli scontri più attesi del weekend: l’Atalanta di Gasperini contro la Lazio di Sarri. Un confronto ai piani alti.

Dove vedere Atalanta-Lazio: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Quarta in classifica con 36 punti, l’Atalanta si trova a -13 dal terzo posto e a pari punti con il Bologna. Pertanto la Dea si trova costretta a vincere, ma l’avversaria è una Lazio che punta a fare bene. In settima posizione con 34 punti, i biancocelesti sanno che vincere potrebbe catapultarli tra i primi posti, perdere vorrebbe dire rischiare di affondare. Scopriamo dove vedere Atalanta-Lazio, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochissimi anni, si è guadagnata un importante all’interno del mondo calcistico. Per questa stagione è infatti proprio DAZN a vantare la piena esclusività del pacchetto di Serie A, permettendo la visione di ogni gara, dalla prima all’ultima giornata. Il servizio offre inoltre le sfide di Serie B e si impreziosisce con gli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento a cadenza mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus al costo di 45,99 €, dando modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione più adatta, basterà cliccare sul link diretto che richiama il sito ufficiale.

Per quanto concerne Sky, le cose sono cambiate. Il servizio offerto è – generalmente – molto ampio. Soffermandosi sul pacchetto sportivo, la piattaforma offre la visione di tre partite di Serie A per ogni giornata, i match di calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A questo si aggiungono tutti gli impegni europei, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il tutto si impreziosisce con altre discipline come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento mensile ha un costo di 14,99 €, con il link che riporta direttamente a NOWTV.

Archiviato l’argomento piattaforme, eccoci allo snodo principale: Atalanta-Lazio sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 4 Febbraio, alle ore 18:00, teatro dell’incontro il Gewiss Stadium di Bergamo. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN che ci protegge durante la navigazione su internet.

A pochissime ore dall’inizio, basterà accomodarsi sul divano in attesa del fischio. In alternativa occorrerà scaricare l’app ed effettuare l’accesso.

Atalanta-Lazio, probabili formazioni

Gasperini e Sarri, due tecnici che hanno dimostrato (ampiamente) la loro bravura.

Di seguito le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Scamacca, De Ketelaere.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Una delle due riuscirà ad avere la meglio? Dateci un vostro pronostico. Intanto, per rimanere costantemente aggiornati sulle news del mondo social e web, non dimenticate di seguire tuttotek.it!