Canon spicca nel report Sustainability Leaders di Quocirca per il suo impegno per ridurre le emissioni di CO2, scopriamolo insieme punto per punto.

Efficienza energetica, riciclo e l’importante obiettivo di zero emissioni nette. Canon è leader di sostenibilità nel report Sustainability Leaders 2023 di Quocirca. Si tratta di un’importante analisi di mercato che esamina attentamente le azioni intraprese dai fornitori del settore della stampa al fine di abbassare le loro emissioni di CO2, anidride carbonica. Nel rapporto, Canon spicca per la sua strategia e la sua visione di sostenibilità, che le hanno consentito di ridurre in modo significativo l’impatto ambientale in tutte le sue attività e di guadagnarsi meritatamente il titolo di leader di mercato.

Quocirca evidenzia le misure messe in atto dall’azienda giapponese, tra queste gli ambiziosi obiettivi di zero emissioni nette, e un’ampia gamma di iniziative pensate per favorire l’efficienza nelle sue operazioni e filiere. Il report sottolinea, inoltre, come Canon prenda in attenta considerazione la sostenibilità lungo l’intero ciclo di vita dei suoi prodotti, adottando un design più compatto, leggero e ad alta efficienza energetica, e sviluppando programmi di riciclo che aiutano i clienti a realizzare i propri obiettivi di sostenibilità.

Canon: il suo impegno per ridurre le emissioni di CO2

Le iniziative e i punti di forza che hanno contribuito al riconoscimento di leader di mercato nel report includono: