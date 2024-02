Inter-Juventus: dove vedere la partita?

Il Sunday night si illumina con una delle sfide più attese dell’anno: dove vedere Inter-Juventus? Scopriamolo insieme in questo articolo

I diritti televisivi sono ormai un punto fisso per il mondo del calcio, che ha dimostrato numerose novità, come maggiori sostituzioni, introduzione del VAR e regolamento modificato. La programmazione di Serie A si suddivide così tra Sky e DAZN, che ne detiene la piena esclusività. Se questo rappresenta un grande vantaggio per le società (tra sponsor e introiti), lo stesso purtroppo non è possibile per utenti e tifosi, che si ritrovano costretti a cercare molte informazioni utili per le gare di loro interesse. L’articolo in questione ha dunque uno scopo ben chiaro: spiegare dove vedere Inter-Juventus e scoprire chi potrebbe giocare.

La giornata 23 di Serie A presenta allora una gara di altissimo livello, per la storicità e la classifica. Inter e Juventus non è mai un match banale.

Dove vedere Inter-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

La sfida delle sfide, il match dei match. Il fine settimana regala il Derby d’Italia, con l’Inter prima a quota 54 punti e la Juventus seconda con 53 punti. Una sola lunghezza a dividerle, ma i nerazzurri contano una gara in meno. Due filosofie di gioco diverse e progetti opposti: gli uomini di Simone Inzaghi sono favoriti per lo scudetto, i ragazzi di Allegri puntano alla zona Champions League a vincere la Coppa Italia. Scopriamo dove vedere Inter-Juventus, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra da pochisso, si è conquistata un posto di rilievo all’interno del grande mondo calcistico. Per questa stagione è infatti proprio DAZN a vantare la piena esclusività del pacchetto di Serie A, permettendo la visione di ogni gara, dalla prima all’ultima giornata. Il servizio offre in più le sfide di Serie B e si impreziosisce con gli scontri di UFC e PFC. L’abbonamento a cadenza mensile permette di valutare due opzioni: il pacchetto standard al costo di 30,99 €, oppure il pacchetto plus al costo di 45,99 €, dando modo di utilizzare l’applicazione da due dispositivi contemporaneamente. Per scegliere la soluzione più adatta, basterà cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Per quanto concerne Sky, le cose sono cambiate. Il servizio offerto è – nel complesso – molto ampio. Soffermandosi sul pacchetto sportivo, la piattaforma offre la visione di 3 partite di campionato per ogni giornata, i match di calcio femminile e gli incontri dei club esteri. A questo si aggiungono tutti gli impegni di caratura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il tutto si impreziosisce con altre discipline come NBA, Tennis, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, con il link che riporta direttamente a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, siamo giunti al nocciolo della questione: Inter-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Domenica 4 Febbraio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Si ricorda quanto sia importante avere una VPN per navigare in sicurezza su internet.

In vista del big match serale, accomodatevi sul divano e gustatevi il confronto in tv. In alternativa basterà scaricare l’applicazione ed effettuare il login, così da poter usufruire del servizio.

Inter-Juventus, probabili formazioni

Simone Inzaghi contro Massimiliano Allegri, Inter contro Juventus: un duello eterno.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Yildiz.

Chi si aggiudicherà la fondamentale sfida? Dateci un vostro parere in attesa de match. Continuate a seguire tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle news del mondo social e web.