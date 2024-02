Xbox: “aggiornamento affaristico” da Phil Spencer, port multipiattaforma in arrivo?

Dove c’è il lampo, forse c’è il tuono: quello dei port multipiattaforma per i titoli Xbox forse non è solo un rumor, novità da Phil Spencer?

S’è parlato di port multipiattaforma di continuo nell’ultimo periodo per quanto riguarda il panorama Xbox, al punto tale da convincere Phil Spencer a farsi sentire. Il post su Twitter parla di come, nel giro di una settimana, un “aggiornamento affaristico” ragguaglierà i fan sulla “visione di Microsoft per il futuro” della piattaforma in verde. Da Hi-Fi Rush su Nintendo Switch a Starfield su PS5, passando pure per Indiana Jones e l’Antico Cerchio, il tam tam non ha fatto altro che aumentare negli ultimi giorni, al punto tale da mettere in dubbio persino l’esclusività delle IP nate puramente come proprietà Microsoft. Master Chief su altre piattaforme, al di fuori di Fortnite? Sembra quasi plausibile, a questo punto.

We’re listening and we hear you. We’ve been planning a business update event for next week, where we look forward to sharing more details with you about our vision for the future of Xbox. Stay tuned. — Phil Spencer (@XboxP3) February 5, 2024

Senza neanche cercare i port tra le righe: Phil Spencer vede un futuro multipiattaforma per Xbox?

“Stiamo ascoltando e vi sentiamo”, esordisce Phil Spencer, “stiamo pianificando un aggiornamento affaristico per settimana prossima e non vediamo l’ora di condividere più dettagli sulla nostra visione del futuro di Xbox – restate sintonizzati”, senza che nel tweet si neghi in alcun modo l’ipotesi di port multipiattaforma. Resta solo da vedere fino a dove si spinga il cambio di strategia di business per Microsoft. Il che rende il 2024 ancora più sorprendente di quanto ci aspettavamo, visti i grandi investimenti del gigante di giada per accaparrarsi i team di sviluppo più talentuosi. O forse, più semplicemente, al di là dei rumor non c’è l’uscita dal mercato hardware in stile SEGA che i più maliziosi si auspicano, pur trattandosi di un’ipotesi più confusionaria che altro.

