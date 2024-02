Leica: emozioni cinematografiche a casa con Cine 1

Leica, azienda di fama internazionale specializzata in fotocamere e ottiche sportive di alta qualità, presenta la sua ultima innovazione tramite la nuova divisione aziendale dedicata, Leica Smart Projection

Si tratta di Leica Cine 1, la prima Cinema TV progettata per offrire un’esperienza cinematografica unica che fonde la magia del cinema con il comfort e l’intimità del proprio salotto.

Leica Cine 1: il cinema domestico da sogno

Leica, rinomato produttore internazionale di fotocamere e ottiche sportive, presenta con la sua nuova divisione Leica Smart Projection la rivoluzionaria Leica Cine 1, una Cinema TV progettata per trasformare il salotto in un autentico cinema domestico. Ogni aspetto, dall’immagine nitida al coinvolgente audio surround Dolby Atmos, è stato studiato per ricreare l’atmosfera cinematografica.

Vincitore dell’iF Design Award 2023, Leica Cine 1 unisce il design iconico e le linee pulite di Leica con la massima connettività e caratteristiche innovative. L’obiettivo a focale ultracorta e il corpo in alluminio conferiscono all’apparecchio un aspetto elegante, integrandosi perfettamente nell’ambiente circostante.

Questa Cinema TV, la prima della sua categoria per Leica, offre un’esperienza visiva straordinaria con una risoluzione 4k su schermi da 80 a 120 pollici e un suono coinvolgente Dolby Atmos. Grazie alla tecnologia triplo laser RGB LIO e all’obiettivo Summicron di alta precisione, l’immagine è ottimizzata per una resa cromatica naturale e dettagli ricchi.

Leica Cine 1 si distingue anche per l’efficienza energetica, richiedendo meno energia rispetto ai televisori OLED di dimensioni simili e garantendo un’esperienza sostenibile. L’azienda consiglia schermi ad alto contrasto con ALR per un’esperienza di proiezione ottimale.

Offerto con una garanzia di tre anni, Leica Cine 1 è disponibile in varie dimensioni da 80 a 120 pollici, con prezzi consigliati di 6.995 € per il modello da 80 pollici, 8.495 € per il modello da 100 pollici e 8.995 € per il modello da 120 pollici presso Leica Store e rivenditori autorizzati.

