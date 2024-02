Dove vedere Sanremo: in streaming, in TV e in 4K

Se volete sapere dove vedere Sanremo in streaming e in 4K per godervi il Festival della Musica dovunque vi troviate e in alta risoluzione, siete nel posto giusto!

Il Festival della Musica Italiana è uno degli eventi più seguiti dell’anno con milioni di telespettatori ogni sera. Un evento che unisce famiglie e amici davanti alla TV. Esatto, sicuramente la TV è il mezzo principale che viene utilizzato per godersi l’evento musicale dell’anno. Ma dove vedere Sanremo in streaming? E come vederlo in 4K ad altissima risoluzione? Ecco tutte le informazioni necessarie.

Il Festival in TV

Ogni sera il Festival della Musica verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20.40. La prima serata va in onda oggi, martedì 6 febbraio. Ogni giorno, fino alla finalissima di sabato 10 febbraio, verrà trasmessa una serata. I contenuti saranno trasmessi in HD, cioè risoluzione 1080i. Non è male, ma se avete una TV con risoluzione superiore non potrete sfruttarla al meglio per vedere il Festival. Possiamo fare di meglio?

Come vedere Sanremo in 4K

Avete appena acquistato un magnifico TV OLED 4K e volete sfruttarlo al massimo? Ci sono diversi modi per godersi il Festival più seguito della stagione televisiva ad altissima risoluzione. La Rai ha predisposto un sistema di trasmissione in 4K con audio Dolby Digital 5.1. Per usufruirne ci sono diversi modalità.

La prima è sfruttare l’app HbbTV, Questa tecnologia richiede una smart TV compatibile e connesso alla rete. Attivando questa funzionalità e sintonizzandosi sul canale 101, il televisore andrà a connettersi allo streaming 4K tramite rete Internet piuttosto che quella trasmessa tramite digitale terrestre in HD. Quindi possiamo utilizzare normalmente il nostro TV e goderci un contenuto ad altissima risoluzione.

La rete però può essere instabile. Ecco perché la soluzione ottimale per godersi il Festival di Sanremo in 4K è quella di affidarsi al satellite. Sul canale 210 di tivusat infatti è possibile vedere direttamente Rai 4K. Per vederlo è necessario un TV con tuner satellitare CAM tivusat 4K. Il canale è gratuito, quindi basterà avere un TV compatibile per godersi il massimo della qualità sui nostri schermi ad alta risoluzione.

Come vedere Sanremo in streaming

Infine abbiamo l’ultima opzione. Fondamentale per chi non ha una TV a disposizione. Fortunatamente la piattaforma Rai Play permette di godersi il Festival di Sanremo ad altissima risoluzione. Infatti Rai 4K è disponibile anche sull’app Rai Play. Tuttavia solo sui TV compatibili e verificati. Anche altri dispositivi come i TV Box potrebbero non essere compatibili. Quindi vedremo i contenuti solo in HD. Però potremo goderci lo show da qualsiasi dispositivo, anche smartphone o tablet e quindi in mobilità. Per sapere anche come scaricare i video da Rai Play per poterveli godere anche in un secondo momento, vi lasciamo un link alla nostra guida.

Speriamo di avervi aiutato a capire come vedere Sanremo in streaming e in 4K per godervelo al massimo! Non ci resta che augurarvi una buona visione! A presto!