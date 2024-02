Galaxy A34 ricondizionato: l’offerta per un regalo di San Valentino

Chi non ha abbastanza denaro per permettersi uno smartphone a prezzo pieno o semplicemente vuole risparmiare, può cogliere l’occasione con questa offerta sul Galaxy A34 per fare un regalo di San Valentino a una persona amata

Le spese sono tante e anche non bassissime, questo Mediaworld lo sa. Per questo ha una sezione di offerte di prodotti ricondizionati su cui si può ottenere davvero un bel risparmio, soprattutto in questo periodo in cui bisogna regalare qualcosa ai nostri partner. Oggi troviamo in offerta un altro smartphone della Samsung, ovvero il Galaxy A34, che oggi è al prezzo scontato di 289,93 euro. Questo andrebbe inserito nella lista dei migliori smartphone sotto i 300 euro, perché è davvero uno smartphone di qualità. L’offerta sul Galaxy A34 è il regalo di San Valentino perfetto, sia per lui che per lei. Per trovare l’offerta clicca qui!

Galaxy A34 5G, un’offerta perfetta per un regalo di San Valentino

Il display Super AMOLED FHD+ da 6.6”1 pollici dona all’utente un’esperienza visiva davvero impareggiabile e una fluidità sulla schermata che scorre una meraviglia, grazie ad un refresh rate di 120Hz. Già questo basta a rendere questo smartphone Galaxy degno di nota, non c’è niente di meglio di sfruttare uno smartphone che sia flessibile e fluido tra una schermata e un’altra. Parlando del suo design, questi è molto elegante e lineare, lo si riconosce dalle sue linee semplici, dai colori versatili e da una fotocamera che è perfettamente incorporata sul dispositivo, senza creare alcun contrasto fastidioso.

Per quanto riguarda la fotocamera, essa ha un sistema multicamera per catturare i momenti più importanti della giornata grazie alla fotocamera principale da 48MP. La batteria inoltre non è affatto male, con una potenza da 5.000 mAh per rendere le sessioni di streaming e gaming, o anche di lavoro, più lunghe. Grazie alla potenza del 5G3, il modo di sfruttare e condividere contenuti cambia. Puoi testarla con delle sessioni di gioco super-fluide e condivisioni e download super rapidi.

Secondo noi, se la tua persona amata ha bisogno di un nuovo smartphone, ma non vuoi spendere molto, il Galaxy A34 è la soluzione. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.