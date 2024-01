Nuova partnership tra FUJIFILM e World Press Photo Foundation

Fujifilm e la World Press Photo Foundation si uniscono in una nuova partnership per promuovere la cultura fotografica, scopriamo insieme i dettagli

FUJIFILM annuncia una partnership strategica con la World Press Photo Foundation, un’organizzazione indipendente senza scopo di lucro, con sede nei Paesi Bassi, che fornisce una piattaforma globale per fotoreporter e fotografi documentaristi per comunicare storie affidabili che riflettano i tempi, attraverso il potere della fotografia, al pubblico di tutto il mondo. Nell’ambito di questa partnership, Fujifilm è fiera di sponsorizzare i concorsi e le mostre organizzate dalla World Press Photo Foundation.

Assegnerà ai vincitori globali delle quattro categorie del Contest la fotocamera digitale mirrorless GFX100 II, oltre a due obiettivi intercambiabili GF per la serie GFX. Inoltre, Fujifilm prevede di ospitare workshop in 10 città, in tutto il mondo, in concomitanza con la mostra World Press Photo.

“Siamo molto lieti di annunciare questa partnership con Fujifilm che condivide la nostra missione di supportare la comunità fotografica che porta storie e immagini importanti al mondo, afferma Joumana El Zein Khoury, Executive Director della World Press Photo Foundation. “Questa collaborazione ci aiuterà a raggiungere più persone, a migliorare le nostre mostre e a supportare direttamente la comunità della fotografia di cronaca e documentaristica.”

Fujifilm ha contribuito costantemente allo sviluppo della cultura fotografica offrendo i suoi preziosi prodotti e servizi, inclusa la gamma di fotocamere istantanee e stampanti per smartphone INSTAX, le Serie X e GFX di fotocamere digitali mirrorless e pellicole fotografiche. Nel campo del fotogiornalismo, le fotocamere digitali mirrorless di Fujifilm sono state ampiamente apprezzate dai professionisti di tutto il mondo, inclusi alcuni dei precedenti vincitori dei concorsi World Press Photo.

Fin dalla sua fondazione nel 1955 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, la World Press Photo Foundation ha organizzato ogni anno il suo World Press Photo Contest. I lavori vincitori vengono selezionati da una giuria internazionale ed esposti alle mostre World Press Photo che si tengono in tutto il mondo. La World Press Photo Exhibition è una delle più grandi mostre fotografiche al mondo e attira milioni di visitatori ogni anno.