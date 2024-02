Ci sono molti ostacoli da affrontare durante la guida, oltre agli utenti della strada c’è anche il meteo che va contro di noi: in questa guida scoprirete come guidare con vento forte, con alcuni consigli da seguire

Capita, a volte, di trovarsi a guidare in mezzo alla strada e incontrare raffiche di vento molto forti. Queste raffiche di vento rappresentano un pericolo per noi e per gli altri utenti della strada, per cui ci sono vari accorgimenti da seguire per ridurre al minimo il rischio di incidente. A volte, mentre guidiamo, tra i segnali di pericolo troviamo proprio quello che ci avverte di un forte vento. Cosa fare in questi casi? Quali sono le strade più pericolose? Leggete questa guida e avrete le risposte che cercate.

Ridurre la velocità | Come guidare con vento forte: trucchi e consigli

Il primo consiglio che vi consigliamo di seguire è quello di rimanere a casa: se le previsioni meteo indicano un vento molto forte (da 29 a 38 km/h), evitate di uscire di casa e non viaggiate assolutamente. Ma se proprio non potete rimanere lo spostamento, oppure siete già in strada, ridurre la velocità è una scelta più che saggia. I venti forti possono facilmente far ribaltare i veicoli, per cui, andando a bassa velocità, abbiamo più tempo per reagire e dare una controsterzata per tornare in posizione. Proprio per questo è meglio guidare al centro della corsia, in modo da avere più margine di manovra sia a destra che a sinistra. Evitare assolutamente i sorpassi, le direzioni potrebbero cambiare improvvisamente. Stessa cosa per le gallerie, si passa da una situazione di calma a una di vento molto forte. Fate attenzione anche quando viaggiate lungo viali alberati.

Attenzione al carico | Come guidare con vento forte: trucchi e consigli

Quanto più è alta l’auto, più grande sarà il pericolo. C’è un’enorme differenza tra il guidare una bassa coupé e un guidare un massiccio suv o una monovolume. L’effetto vela aumenta all’aumentare della superficie del veicolo, per questo, a prescindere dal tipo di veicolo che guidate, evitate di trasportare oggetti sul tetto. La stessa cosa vale per qualsiasi tipo di rimorchio, da piccoli carrelli a vere e proprie roulotte. Il vento forte può compromettere la stabilità, col rischio di perdere il controllo e urtare gli altri veicoli. Abbiamo scritto una nguida sul come trasportare i carichi.

Occhio alla strada | Come guidare con vento forte: trucchi e consigli

Con il vento forte ogni cosa che troviamo sulla strada, tra veicoli e alberi abbattuti, può essere un pericolo. Una cosa importantissima da fare in questi casi è guidare prestando la massima attenzione alla strada, tenendo ben salde entrambe le mani sul volante per evitare sbandate. Non distraetevi in nessun modo, spegnete gli smartphone, né le chiamate e né la musica deve distrarvi durante la guida. Al massimo potete ascoltare le stazioni radio che trasmettono le previsioni meteo e del traffico, per rimanere sempre aggiornati su cosa sta succedendo lungo la strada. Se il vento dovesse peggiorare a tal punto da diventare una tempesta o, nel peggiore dei casi, un uragano, fermatevi in un luogo sicuro dove non ci sono alberi e strutture.

Restate al riparo

In qualunque caso, rimanete a casa quando ci sono forti raffiche di vento. Non sottovalutate il pericolo, perché spesso il vento abbatte alberi che possono schiacciarvi e mandarvi dritti in ospedale, o peggio. Con questi consigli che vi abbiamo dato dovreste riuscire a cavarvela, l’importante è che prestiate la massima attenzione e non fatevi prendere dal panico. Se siete per strada, recatevi al riparo a casa il prima possibile.

