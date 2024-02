Circle to Search: la nuova funzione rimarrà esclusiva

Circle to Search, la nuova funzione di Google che rivoluziona la ricerca sul web, rimarrà esclusiva Samsung e Google per quasi tutto il 2024

Se avete uno smartphone di ultima generazione, come il Galaxy S24 o il Pixel 8, probabilmente avete già sentito parlare di Circle to Search, la nuova funzione di Google basata sull’intelligenza artificiale che promette di rendere la ricerca sul web più semplice e veloce. Ma di cosa si tratta esattamente e perché è così interessante? E soprattutto, quando sarà disponibile per tutti gli altri dispositivi Android? In questo articolo cerchiamo di rispondere a queste domande e di spiegarvi come funziona.

Cos’è Circle to Search?

Circle to Search è una funzione che permette di cercare informazioni su Google semplicemente disegnando un cerchio sullo schermo del proprio smartphone attorno a un’immagine, un testo o un oggetto. Ad esempio, se vedete una foto di un monumento e volete sapere il suo nome, basta circondarlo con il dito e Google vi mostrerà i risultati più pertinenti. Oppure, se leggete un articolo e volete approfondire un argomento, potete selezionare una parola o una frase e Google vi proporrà dei link correlati. Inoltre, potete usare Circle to Search anche per tradurre testi in altre lingue, identificare piante e animali, scoprire ricette e molto altro ancora.

Circle to Search si basa sull’intelligenza artificiale di Google per analizzare il contenuto del cerchio che avete tracciato e capire cosa state cercando. In questo modo, vi offre una ricerca personalizzata e contestuale, senza dover digitare nulla o aprire altre app. Inoltre, la funzione è integrata con altre app di Google, come Maps, Shopping, YouTube e Assistant, per offrirvi una esperienza completa e ricca di informazioni.

Circle to Search: perché esclusiva?

Circle to Search è stata presentata da Google a gennaio 2024 come una delle sue funzioni più innovative e rivoluzionarie. Tuttavia, per il momento, è riservata solo a pochi smartphone: i Galaxy S24 di Samsung e i Pixel 8 e 8 Pro di Google. Questo perché Circle to Search richiede una tecnologia avanzata e un hardware potente per funzionare al meglio. Infatti, la nuova funzione sfrutta il processore Tensor di Google, che è stato progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e che garantisce prestazioni elevate e una maggiore efficienza energetica.

Secondo quanto dichiarato da Samsung, Circle to Search sarà un’esclusiva della serie Google Pixel 8 e Galaxy S24 per quasi tutto il 2024. Solo a partire dal 5 ottobre 2024, infatti, la funzione potrebbe essere estesa ad altri dispositivi Android compatibili. Tuttavia, Samsung ha anche precisato che non ci sono sviluppi attivi in corso e che la tempistica potrebbe cambiare in base alle condizioni del mercato. Questo significa che gli altri utenti Android dovranno attendere ancora parecchio prima di poter provare la funzione sui propri smartphone.

C’è qualche alternativa?

Se non avete uno dei pochi smartphone che supportano Circle to Search, non disperate. Esistono infatti delle alternative che vi permettono di fare ricerche simili su Google usando la fotocamera o lo schermo del vostro dispositivo. Una di queste è Google Lens, che è disponibile su tutti gli smartphone Android e che vi consente di cercare informazioni su ciò che vedete attorno a voi. Basta puntare la fotocamera su un’immagine, un testo o un oggetto e Google Lens vi mostrerà i risultati più rilevanti. Potete anche usare Google Lens per scansionare codici QR, documenti, biglietti da visita e molto altro.

Circle to Search è una funzione che sicuramente cambierà il modo di fare ricerche sul web, rendendolo più semplice, veloce e divertente. Tuttavia, per ora, è accessibile solo a una ristretta cerchia di utenti che possiedono gli smartphone più avanzati del momento. Speriamo che Google e Samsung decidano di rendere la nuova funzione disponibile per tutti gli altri dispositivi Android il prima possibile, così da poter sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale.

