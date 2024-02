SharkNinja: presentati un sacco di nuovi prodotti a cinque stelle

SharkNinja svela finalmente grandi innovazioni di prodotto tramite un’espansione di categorie dirompente nell’area EMEA con oltre 20 prodotti

A testimonianza della sua crescita e delle sue ambizioni nell’area EMEA, SharkNinja ha lanciato una serie di nuovi prodotti dirompenti in occasione del suo Forum EMEA inaugurale. Grazie a partnership strategiche, reti di distribuzione solide, ingegneria lungimirante e un’ossessione per la comprensione dei consumatori e delle loro esigenze, SharkNinja ha aumentato in modo significativo la sua presenza sul mercato EMEA, con un aumento delle vendite dell’80% nel terzo trimestre dell’anno precedente e con grandi ambizioni per il 2024 e oltre. Come sempre per SharkNinja, la chiave della crescita è nei suoi prodotti. SharkNinja ha annunciato che introdurrà 20 nuovi prodotti a 5 stelle nell’area attraverso i suoi quattro pilastri – Shark Clean, Shark Beauty, Ninja Kitchen e Ninja Outdoor.

Innovazioni per la casa e l’aria aperta | SharkNinja

Quest’anno, SharkNinja farà il suo ingresso nel mercato europeo presentando nuove categorie di prodotti che rispecchiano la sua visione centrata sul consumatore. L’azienda risponde alla crescente richiesta dei consumatori di trascorrere più tempo all’aria aperta con il lancio del ventilatore Shark FlexBreeze e della gamma Ninja FrostVault Cooler. Inoltre, SharkNinja introdurrà i purificatori d’aria NeverChange, mirando a semplificare e ottimizzare l’esperienza dei consumatori. Tra le novità vi è anche una nuova gamma di friggitrici ad aria a doppio cassetto verticale, progettate per massimizzare la capacità di cottura senza compromettere lo spazio sul bancone.

Nuove offerte per il mercato europeo

Shark ha annunciato un’ampia gamma di prodotti innovativi che arricchiranno l’offerta disponibile per i consumatori europei e della regione EMEA. Questi includono:

Shark Clean presenta il Robot Shark Matrix, un dispositivo di pulizia che unisce potente aspirazione e lavaggio sonico, lo Smacchiatore portatile Shark StainStriker che elimina macchie e odori con potenza antimacchia 20 volte superiore, Shark HydroVac, un pulitore per pavimenti duri 3-in-1, e la nuova scopa a vapore Shark Steam & Scrub con tecnologia Steam Blaster.

introduce in Europa la spazzola e il pettine lisciante Shark SmoothStyle, progettati per modellare e lisciare i capelli grazie all'avanzata tecnologia del pettine riscaldato.

Nuove offerte 2024

SharkNinja ha annunciato l’introduzione di 13 nuovi prodotti a cinque stelle per ampliare la gamma Ninja nel 2024. Queste novità includono:

Ninja Outdoor : Il Barbecue Elettrico e Affumicatore Ninja Woodfire Pro Connect XL, il più avanzato grill e affumicatore da esterno, insieme alla Sonda digitale Ninja PROCHEF, uno strumento culinario intelligente che semplifica l’esperienza di cottura e garantisce risultati perfetti.

: Il Barbecue Elettrico e Affumicatore Ninja Woodfire Pro Connect XL, il più avanzato grill e affumicatore da esterno, insieme alla Sonda digitale uno strumento culinario intelligente che semplifica l’esperienza di cottura e garantisce risultati perfetti. Ninja Kitchen: La nuova Gelatiera Ninja CREAMi DELUXE, con quattro nuove funzioni, e la gamma di pentole Ninja Ceramic Cookware, caratterizzata da prestazioni antiaderenti di lunga durata. Inoltre, Ninja introdurrà in Europa il Frullatore Ninja Detect Duo, il frullatore più intelligente, e amplierà la gamma di rapid cooker con il nuovo Forno e Friggitrice ad aria Ninja Combi.

Le dichiarazioni dell’azienda | SharkNinja

Commentando i nuovi sviluppi, Tom Brown, Presidente di SharkNinja per l’area EMEA, ha dichiarato:

Nel contesto di SharkNinja, il nostro più grande punto di forza è l’incessante impegno; ci sforziamo di essere una macchina per la risoluzione dei problemi dei consumatori che utilizza insight impareggiabili sui consumatori e innovazione globale per costruire prodotti che affrontano problemi che gli altri non vedono o non riescono a risolvere, con un impatto positivo sulla vita delle persone. L’Europa e il Medio Oriente sono alcuni dei mercati più interessanti al mondo. Abbiamo già registrato una domanda e una crescita in forte aumento, ma siamo solo all’inizio. I nuovi prodotti e le nuove categorie che stiamo lanciando oggi guideranno la nostra crescita mentre investiamo e costruiamo la nostra attività nell’area EMEA nel 2024 e oltre.

