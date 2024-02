Come ogni sabato, eccoci di nuovo in Aperit-Hero, la rubrica dedicata ai nostri eroi preferiti! Oggi parliamo di un personaggio molto particolare, che ha fatto la storia di The Walking Dead, specialmente nella serie tv: il protagonista dell’Aperit-Hero di oggi è Negan!

Parlare di Negan è davvero complicato, è uno dei personaggi con più sfumature nel mondo di The Walking Dead. Prima l’abbiamo visto come un nemico del gruppo di Rick, poi è diventato uno degli alleati più fedeli di Daryl e compagnia bella. Riassumere la sua storia e la sua personalità è molto complesso, ma ci proveremo, perché è uno dei personaggi più belli della serie e anche uno di quelli scritti meglio. Merito anche dell’interpretazione del grande Jeffrey Dean Morgan. La storia del personaggio è lunga e intricata, e non solo, è continuata anche dopo il finale della serie principale, con lo spin-off Dead City insieme a Maggie Rhee.

You’re so beautiful to me | Aperit-Hero: Negan e la sua redenzione

Il personaggio di Negan lo vediamo per la prima volta nell’ultimo episodio della sesta stagione, ma della sua storia personale non sappiamo ancora nulla, se non qualche accenno. Vogliamo fare qualche salto in avanti con le stagioni, arrivando all’episodio “Here’s Negan“, dove conosciamo tutto il suo passato. Negan era un insegnante di ginnastica, che purtroppo ha perso il lavoro dopo che un uomo in un bar ha iniziato a disturbare lui e sua moglie Lucille. Preso dalla furia, Negan pesta a sangue l’uomo e i suoi figli vanno a riferire tutto alla scuola dove insegnava, facendogli perdere il lavoro. La cosa peggiore è che sua moglie Lucille era malata di cancro e a quel punto lei ha dovuto iniziare a pagare da sola le spese mediche. Nonostante questo, lei lo amava alla follia e lo stesso valeva per lui. Poi iniziò l’apocalisse zombie.

Negan cercava continuamente di prendersi cura di sua moglie, portandole i medicinali, facendo la chemioterapia e standole vicino. Purtroppo, però, quando l’apocalisse iniziò, le cose divennero più difficili. Quando va alla ricerca di medicinali, dei medici non lo fanno entrare a causa del virus, quindi afferra una mazza da baseball e prende i medicinali con la forza. Quando però torna da lei, era troppo tardi: Lucille era morta e trasformata in zombie. Così Negan, in preda al dolore, con le ultime forze che gli erano rimaste, pose fine alle sofferenze di sua moglie. Da quel momento nasce il personaggio che abbiamo imparato ad amare e Negan chiama la sua mazza da baseball Lucille, in onore della moglie, e da allora se la porta sempre con sé.

Little pig, little pig, let me in! | Aperit-Hero: Negan e la sua redenzione

Dopo la morte di sua moglie, la sua vita cambia totalmente. Inizia a costruire un proprio impero, radunando sempre più uomini e guadagnando il loro rispetto con il suo carisma, ma anche attraverso la paura e l’umiliazione. Negan, infatti, tende a umiliare i suoi nemici e a prendersi tutto ciò che vuole. Tutto quello che trova è suo: armi, munizioni, cibo, bevande, medicinali, perfino le donne sono tutte sue. Ha creato un impero di cui è a capo, ma allo stesso tempo ha sempre avuto un codice d’onore: mai uccidere donne e bambini. Quando qualcuno dei suoi uomini cercava di fare del male a una donna, anche solo molestandola, gliela faceva pagare molto cara, uccidendolo senza scrupoli. Un uomo molto perfido ed egoista, ma comunque un uomo onorevole.

C’è un motivo se è stato il miglior villain della serie, l’interprete di Daryl Dixon, Norman Reedus, l’ha perfino comparato al Joker della DC Comics. E non possiamo dargli torto, Negan nelle prime stagioni in cui appare è il caos puro, ha perfino schiavizzato Rick e il suo gruppo. Negan diffonde il suo nome tra i vari gruppi di sopravvissuti attraverso i suoi uomini, che non fanno altro che dire “io sono Negan“, come se fosse una divinità da venerare. Più che un impero, quindi, Negan ha creato un vero e proprio culto religioso, e Negan è il dio che la sua gente venera. Questo culto, però, non è durato a lungo, quando finalmente Rick riesce a distruggere tutto quello che Negan ha creato, ma decidendo comunque di risparmiarlo. E menomale, diremmo, perché qui arriva il bello.

Un uomo pentito | Aperit-Hero: Negan e la sua redenzione

Dopo lo scontro con Rick, Negan è stato imprigionato in cella. In quella cella ha avuto modo di pensare, di riflettere sulle proprie azioni. Con il corso degli episodi vediamo in lui il puro pentimento. Capiamo, scena dopo scena, che Negan non è mai stato male puro, ha solo commesso degli errori da cui ha imparato. Dopo essere uscito di cella, ha iniziato a lavorare umilmente e dando una mano al gruppo di Rick. Già in varie scene dimostra di essere cambiato, come tutte le volte in cui Judith Grimes si è trovata in pericolo e Negan è intervenuton subito per salvarla. La vera redenzione però arriva quando affronta i Sussurratori, un gruppo di persone che si mimetizza tra i vaganti indossando le loro stesse facce come maschere. Negan distrugge il gruppo dall’interno, ingannando il capo, Alpha, una donna psicopatica che ha dato del filo da torcere a Daryl e gli altri. Grazie a Negan, il gruppo ora guidato da Daryl si è salvato.

Arriva però la parte più difficile, ovvero Maggie Rhee. Quando abbiamo incontrato Negan per la prima volta, lo vediamo uccidere prima Abraham, poi Glenn Rhee, marito di Maggie, che aspettava perfino un bambino. Non è per niente facile perdonare l’assassino della persona che più hai amato nella tua vita. Infatti questo è uno dei più grandi tormenti dell’uomo, con cui cerca in tutti i modi di fare ammenda. Negan si prende cura anche di Maggie e di suo figlio, Hershel Rhee, ma nonostante tutto, Maggie non riesce a perdonarlo. A Negan quindi non resta che accettarlo, anche se la donna ha riconosciuto che è cambiato e che non cercherà più di ucciderlo, semplicemente separando le loro strade. Negan è diventato ormai parte del gruppo di Daryl e un alleato molto fedele.

Non dispiacerti, fa’ di meglio

Concludiamo questo episodio di Aperit-Hero dicendo che Negan è la prova lampante che una persona può migliorare. In vita commettiamo tutti dei gravi errori di cui ci pentiamo, errori che riusciamo a perdonarci, altri invece sono errori che ci tormenteranno per sempre, ma con cui impariamo a convivere. Il personaggio di Negan ci insegna proprio questo, rimediare ai nostri errori, ma soprattutto essere una persona migliore. Con questo, possiamo dire che Negan è davvero un personaggio ben scritto, forse anche il migliore che vediamo nella serie tv. Non solo in The Walking Dead, Negan è diventato un personaggio iconico della tv.

L’episodio di Aperit-Hero è giunto alla fine! Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdervi il prossimo episodio di Aperit-Hero e molto altro dal mondo del cinema!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.