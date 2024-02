Final Fantasy VII Rebirth: demo in arrivo… oggi stesso?!

La rinascita a tempo determinato di Cloud: la demo di Final Fantasy VII Rebirth è realtà, e a lasciarsela sfuggire è la dashboard di PS5

Ebbene sì, Final Fantasy VII Rebirth riceverà una demo. Ci sono stati dubbi in merito fino all’ultimo, ma Cloud e scapestrata compagnia ci daranno un piccolo assaggio della vita fuori dalle mura di Midgar. A confermarlo accidentalmente ha provveduto la dashboard stessa di PS5. La descrizione del trailer (incluso qui sotto mediante un tweet del sempre vigile Wario64) parla della possibilità di giocare nei panni di Cloud o di Sephiroth durante il famigerato incidente di Nibelheim. (Chi sa, sa.) Il fatto che il flashback venga definito come “il capitolo di apertura della storia” del gioco lascia ben intendere che inizieremo davvero facendo fuoco e fiamme, ma a quanto pare nel gioco c’è anche di più.

PSN confirms that a Final Fantasy VII Rebirth demo is coming tomorrow (says it’s “out now” but I think the trailer was meant for tomorrow) “…allowing you to step into the shoes of either Cloud or Sephiroth during the Nibelheim episode” pic.twitter.com/T9YbqGqQIN — Wario64 (@Wario64) February 6, 2024

La demo di Final Fantasy VII Rebirth che aspetti, ma che al tempo stesso non ti aspetti

La descrizione del trailer per la demo di Final Fantasy VII Rebirth, dopo aver alluso al già citato “capitolo di apertura” parla anche della possibilità di “esplorare la mappa del mondo.” In altre parole, dunque, avremo modo di vedere come il titolo gestirà il colossale mondo di gioco già amato nei tardi anni novanta. L’orario di (accidentale) pubblicazione del video, casualmente, coincide con quello in cui ci si aspetta che termini lo State of Play dedicato al remake. Quel che possiamo dedurre è che il video sia stato rilasciato accidentalmente un giorno in anticipo. Il gioco completo uscirà il 29 febbraio su PS5.

Ora sta a voi dirci la vostra: sarete pronti a prendere di nuovo le redini degli eroi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.