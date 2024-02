Formula 1: Red Bull avvia un’indagine su Christian Horner

Sembrerebbe che Red Bull abbia avviato un’indagine su Christian Horner, ex pilota Formula 1 e team principal della scuderia, per via di un comportamento scorretto e molesto nei confronti di un membro femminile del team

Dal mondo di Formula 1 continuano ad arrivare notizie bomba che hanno colto di sorpresa tutto il mondo. La più grande notizia è ovviamente quella di Hamilton che passa alla Ferrari, danneggiando la Mercedes a causa di tempistiche errate. Un’altra notizia bomba che è arrivata negli ultimi giorni è un caso di indagine da parte di Red Bull su Christian Horner , storico pilota Formula 1 e team principal della scuderia di Red Bull. La notizia è arrivata dall’Olanda, e ha riferito che il team di Milton Keynes è in un momento molto delicato. Il giornalista olandese Erik van Haren ha rivelato la notizia e la conferma è arrivata anche dalla testata tedesca F1insider, ammettendo l’esistenza dell’indagine.

Formula 1: di cosa è accusato Christian Horner da Red Bull?

L’accusa nei confronti del team manager arriverebbe direttamente da un dipendente del team, ma il vero motivo per cui è partita l’indagine rimane ancora un mistero. C’è un “ma”: secondo quanto riportato da Bild, Horner sarebbe accusato di aver inviato foto inappropriate a una donna della squadra, che dovrebbe aver esporto denuncia giusto la settimana scorsa, con tanto di materiale incriminante. Sembra anche che sia stato chiesto gentilmente ad Horner di dimettersi dal suo ruolo. La questione è diventata molto seria, tanto da mettere di mezzo un avvocato esterno per analizzare la situazione e accertarsi che sia tutto vero. Red Bull tiene particolarmente al suo team e non prende sotto gamba queste situazioni. Sicuramente se ne parlerà di nuovo il prossimo 15 febbraio, data in cui presenteranno al mondo la RB20, una nuova monoposto progettata da Adrian Newye, che affideranno al tre volte campione del mondo Max Verstappen e a Sergio Perez, che ha un contratto che scadrà al termine della stagione 2024.

