San Valentino Hi-Tech: le proposte romantiche di Samsung

In occasione del giorno di San Valentino, Samsung presenta alcune proposte e idee per condividere momenti speciali con le persone amate

Per coloro che vogliono dedicare tempo di qualità al proprio partner, il nuovo smartphone premium della serie S, Galaxy S24 Ultra, si presenta come un compagno ideale. Le funzionalità legate all’Intelligenza Artificiale semplificano molte attività quotidiane e della vita di coppia, offrendo un regalo prezioso per la festa degli innamorati.

Samsung celebra l’amore con tecnologia e stile: idee speciali per San Valentino

Galaxy AI, la tecnologia di intelligenza artificiale integrata, ottimizza varie esperienze d’uso, dalla comunicazione senza barriere con traduzioni intelligenti a nuovi standard di ricerca, come la funzione Cerchia e cerca. La serie Galaxy S24 introduce anche Assistente Chat per adattare il tono della conversazione e Traduzione Live per traduzioni vocali e testuali in tempo reale. Il dispositivo offre inoltre funzionalità avanzate di Nightography per scattare foto di alta qualità anche in condizioni di luce ridotta.

Prezzo consigliato: a partire da 1499 euro.

Cinema e gaming senza confini: The Freestyle 2nd Generation di Samsung

Per gli amanti di serie TV e film, il proiettore The Freestyle 2nd Generation offre un’esperienza cinematografica in qualsiasi location grazie al suo schermo da 100″. Per i gamers, fornisce accesso a Samsung Gaming Hub con oltre 3000 titoli. Prezzo consigliato: 849€.

Stile e arte a casa tua: scopri The Frame di Samsung

Per chi ama il design o ha appena inaugurato una nuova casa, il TV The Frame offre un’opzione elegante. Con design che ricorda un quadro quando è spento, il TV si trasforma in una galleria d’arte attraverso la funzione Art Mode, valorizzando opere d’arte in alta definizione grazie alla tecnologia QLED.

È personalizzabile con cornici intercambiabili e disponibile in sei formati (da 43″ a 85″). Prezzo consigliato a partire da 799,00 € per il formato da 43″. The Frame FHD è disponibile nel formato 32″ con prezzo consigliato a partire da 399,00 €.

