Regalo di San Valentino piccante e tech? Ecco i nostri consigli

Volete rendere più piccanti la vostre serate con un regalo di San Valentino ad alto contenuto tecnologico? Ecco quello che vi consigliamo

× I contenuti di questo articolo non sono adatti ad un pubblico con età inferiore ai 18 anni.

La tecnologia ci aiuta tutti i giorni in molti aspetti della vita quotidiana. Dal lavoro, allo svago passando per le faccende domestiche. Ma può aiutarci a dare un po’ di brio in più alle nostre relazione amorose? Certamente sì! E quale occasione più adatta se non San Valentino per un regalo piccante ad alto contenuto tecnologico? Ecco perché vogliamo darvi qualche dritta per aiutarvi

Regalo di San Valentino piccante e tech: cosa scegliere?

Unica connessione, doppia stimolazione

Lush 3 è più di un semplice ovetto vibrante. La sua forma peculiare ricurva permette di aderire perfettamente nella zona pubica femminile, stimolando l’intera area. Questo dispositivo si può connettere allo smartphone per poterlo attivare a piacimento, anche a distanza di 10 metri grazie alla connessione Bluetooth. La batteria garantisce fino a 4,5 ore di funzionamento e può essere ricaricato via USB. Si tratta certamente di uno dei gadget più intriganti, soprattutto se utilizzato con il proprio partner.

Un rossetto molto particolare

Per vuole mantenere un profilo più riservato e non rischiare troppo, può optare per un mini-stimolatore a forma di rossetto. Quando chiuso, assomiglia in tutto e per tutto ad un rossetto e può essere portato senza rischi all’interno della borsa. Un volta tolto il coperchio, viene scoperta una morbida punta in silicone ipoallergenico che può essere utilizzata per stimolare le zone erogene. La connessione all’app Lovense Remote tramite Bluetooth e Wi-Fi permette di personalizzare il pattern di vibrazione, addirittura a ritmo delle nostr canzoni preferite. Non pensate che possa essere un regalo di San Valentino originale e piccantissimo?

Grande classico, poca spesa e tanta resa

Forse il più famoso tra i giochi smart a luci rosse. L’ovetto connesso rappresenta uno dei primi gadget piccanti e tecnologici che hanno cominciato ad essere commercializzati. Inizialmente venivano attivati con un telecomando, ma oggi possiamo utilizzare uno smartphone. Facendo finta di scrivere un messaggio, possiamo attivare la vibrazione anche nei luoghi pubblici rendendo il tutto molto discreto e molto intrigante. Inoltre il costo è abbastanza contenuto! Un ottimo modo per approcciarsi a questo mondo.

Un coniglietto curioso

Il design “rabbit” è diventato famoso dopo che è stato mostrato nella famose serie TV “Sex and the City“. Ma non a caso. Infatti è stato progettato appositamente per massimizzare il piacere dato dalla stimolazione, rispetto ad un modello tradizionale. Aggiungendo anche una parte smart, grazie alla connessione con il nostro telefono, si può portare l’esperienza su di un altro livello. Infatti potremo scegliere diversi pattern di vibrazione per una esperienza sempre diversa. Vi piacerebbe riceverlo come regalo di San Valentino?

Non solo regali per lei

Anche se questo momento è molto focalizzato sui prodotto per lei, possiamo trovare anche delle soluzioni per lui! Per chi vuole provare un’esperienza completamente nuova e diversa, possiamo consigliamo uno stimolatore connesso. Esattamente come i precedenti, si potranno selezionare vari pattern di vibrazione per stimolare le zone erogene, anche a ritmo di musica o a ritmo di voce! Tante tecnologia in questo prodotto!

Regalo di San Valentino: tra tecnologia e divertimento

Questi sono alcuni consigli per rendere le vostre serate più piccanti tramite l’uso della tecnologia. Se volete fare un regalo diverso ed originale, ovviamente in comune accordo con il vostro partner o semplicemente per voi stessi, potete provare uno di questi prodotti! Dalla sezione elettronica è tutto, continuate a seguirci!