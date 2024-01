Godzilla X Kong: la data d’uscita è stata anticipata!

Ci sono delle notizie ottime per tutti i fan del mondo dei kaiju del Monsterverse: la data di uscita di Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero è stata anticipata! Ecco quando uscirà il film sul Re dei Mostri e il Primate di Skull Island

Questo 2024 sarà davvero un anno ricco di bellissime sorprese con questi film tanto attesi e la Warner Bros ha deciso di deliziarsi con questa bellissima notizia per i fan del Monsterverse: la data d’uscita di Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero è stata anticipata! Il film sarà diretto da Adam Wingard (clicca qui per la filmografia completa), stesso regista del precedente film: Godzilla VS Kong del 2021. Prima di iniziare, vogliamo indirizzarvi a un’analisi del personaggio di Godzilla che trovate cliccando qui. Allora, quando uscirà ufficialmente il prossimo film del Monsterverse?

Ecco la nuova data d’uscita di Godzilla X Kong: Il Nuovo Impero

Inizialmente il film era previsto per il 12 aprile 2024, in primavera. Ma ora, in base a quanto si legge su The Hollywood Reporter, il film è stato anticipato e uscirà il 29 marzo invece che il 12 aprile. Il film su Godzilla e Kong sostituisce Mickey 17, il nuovo film di Bong Joon-ho con protagonista Robert Pattinson. Questo perché il regista ha bisogno di più tempo per accertarsi di finire i lavori nel migliore dei modi, anche a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori. Simon Barrett si è occupato della sceneggiatura del film che vedrà una collaborazione tra lo scimmione Kong e il lucertolone radioattivo Godzilla contro una grande minaccia rappresentata da King Skar, che minaccia di far scomparire entrambi insieme alla razza umana per costruire un nuovo impero.

Il film approfondirà la storia dei Titani e di Skull Island, svelando come è nata la guerra leggendaria tra queste creature straordinarie che sono ritenute come delle divinità e come esse si sono legate alla razza umana. Il villain del film, infatti, rappresenterà il lato peggiore dell’umanità e non solo, sarà un villain completamente diverso, qualcosa che Godzilla non ha mai affrontato prima. Sarà estremamente intelligente e metterà a dura prova il Re dei Mostri. Nel cast del film troviamo Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Alex Ferns e Rachel House.

Siete contenti della notizia? Noi sinceramente sì, non vediamo l’ora di andare al cinema e scoprire di più sulla lore e sulla storia di queste creature leggendarie. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal Monsterverse e molto altro su film e serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone come GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.