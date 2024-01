Migliori controller Xbox Series X | Gennaio 2024

La Xbox è diventata nel corso degli anni una delle migliori console sul mercato, alcuni la preferiscono anche alla Playstation, il titano della Sony, ma quali sono i migliori controller per Xbox Series X? In questo articolo vi consigliamo quali acquistare per una buona sessione di gioco

Avevamo già parlato di controller, quali sono le caratteristiche e quali utilizzare, qui trovate i migliori controller PS5. Adesso, però, come è giusto che sia, è il momento di parlare anche dei migliori controller Xbox Series X, la console di nuova generazione di casa Microsoft (cliccando qui c’è la storia dell’azienda). Prima di elencarvi i controller, facciamo un riassunto sui materiali, per capire cosa non può mancare. Innanzitutto il materiale, il controller ufficiale infatti è piacevole al tatto, ma è un’arma a doppio taglio, perché più il controller è professionale, più si rischia di danneggiare i tasti e non farli funzionare più. Perciò un altro fattore importante è la durabilità del controller, fate attenzione al venditore quando lo acquistate. Infine c’è da considerare la programmabilità dei tasti, infatti è anche possibile personalizzare la loro funzione per creare una sessione di gioco più adatta al vostro stile. Ora vediamo insieme i controller migliori sul mercato.

Elite Series 2 | Migliori controller Xbox Series X

Questo è uno dei migliori controller in fattore di qualità/prezzo, adatto ai giocatori hardcore. L’Elite Series 2 è migliore rispetto alla Series 1 innanzitutto nella programmabilità: nel primo ci sono solo due profili, nel secondo invece ci sono 4 profili, di cui uno fisso e gli altri tre selezionabili attraverso un indicatore luminoso. I grilletti possono essere calibrati, fino a tre diverse altezze a blocco graduale. Questo controller ha una batteria interna ricaricabile, con una porta USB-C che permette di giocare fino a 40 ore ininterrotte.

Wireless controller | Migliori controller Xbox Series X

Questo è il comune controller che possiamo trovare in ogni confezione di Xbox One. Il motivo per cui consigliamo questo controller è perché è l’ergonomia è buona, così come la versatilità e l’usabilità sono alte. La connettività alla console è basata su un Bluetooth 4.0 e per alimentarlo c’è bisogno di batterie a stilo, batterie che vanno ricaricate. Questo fattore rappresenta l’unico lato negativo di questo controller, ma per il resto è uno dei migliori per il rapporto qualità/prezzo.

Special Edition 20th Anniversary | Migliori controller per Xbox Series X

Questo controller in fatto di prestazioni non cambia assolutamente nulla rispetto al controller wireless originale che troviamo nelle confezioni della Xbox. La differenza, che fa salire anche il prezzo, è il design del controller, fatto appositamente per festeggiare il 20esimo anniversario dell’uscita della prima Xbox. Per il resto è davvero un ottimo controller che vi consigliamo di acquistare.

PowerA Enhanced Wired Controller | Migliori controller per Xbox Series X

Per chi cerca invece un controller performante, ma molto economico, c’è il controller PowerA Enhanced Wired Controller. PowerA ha molti controller in vendita, che sia per Xbox One, Series X o S. L’Enhanced è consigliatissimo perché ha una struttura solida e dei tasti e levette che rispondono benissimo ed è piacevole da usare. Nonostante il prezzo basso, il controller è un buon prodotto, adatto anche alla Xbox più recente.

PowerA Moga XP5-X Plus | Migliori controller Xbox Series X

Il PowerA Moga XP5-X Plus è il controller perfetto con la miglior compatibilità smartphone con Android e PC. Questo è perfetto per giocare con mobilità, emulatori e cloud gaming come l’Xbox Game Pass, infatti è compatibile con moltissimi titoli presenti nel catalogo. Nonostante il prezzo basso e il peso di soli 200 grammi, il controller tenuto in mano si rivela essere molto solido. Ha tutti i tasti al posto giusto, ma non solo, messo nello zaino può essere usato anche come powerbank. L’unico difetto sta nel feedback dei tasti anteriori, che non oppongono abbastanza resistenza.

Buon divertimento!

Questi controller che vi abbiamo elencato, ognuno a proprio modo, vi darà la possibilità di avere un’ottima sessione di gaming. Sono tutti consigliatissimi all’acquisto, per il resto sta a voi decidere quale prendere nello specifico e quale si adatta meglio al vostro stile di gioco. In conclusione, i migliori controller per la Xbox Series X sono:

Elite Series 2

Wireless Controller

Special Edition 20th Anniversary

PowerA Enhanced Wired Controller

PowerA Moga XP5-X Plus

Quale sceglierete? Conoscete qualche altro controller che sentite di consigliare? Diteci la vostra nei commenti. Restate con noi su tuttotek.it per altre guide e news dal mondo dei videogiochi e molto altro.