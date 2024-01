FUJIFILM Global ha scelto i 15 progetti vincitori, e i relativi autori, del GFX Challenge 2023, scopriamo insieme il progetto di Vanessa Vettorello, artista italiana

Per l’edizione 2023 sono arrivate oltre 2.000 domande da tutto il mondo. La selezione si è svolta nel corso di tre momenti, nell’arco di due mesi. Le prime due fasi sono state compiute a livello regionale, mentre quella finale è stata completata a livello globale con l’aiuto dei cinque giudici ospiti. Tra i cinque vincitori del Global Grant Award c’è l’italiana Vanessa Vettorello, premiata per il progetto “Stella errante”, oltre a Jodi Windvogel (Sudafrica) con The body at Risk, Juan Carlos Reyes (Messico) con Guardians of Mother Language, Markus Naarttijärvi (Svezia) con Hinterland e Shina Peng (Taiwan) con Furusato.

FUJIFILM: i vincitori del GXF Challenge 2023

Il giudice Amanda Maddox ha commentato il lavoro di Vanessa Vettorello con queste parole: “Questo accattivante progetto affronta una condizione relativamente comune, ma poco esaminata, chiamata strabismo. Ispirandosi alla ricerca e alla propria esperienza, Vettorello ha generato una serie di immagini toccanti e tenere che collettivamente promettono di far luce su un argomento importante.”

Vanessa Vettorello è una fotografa italiana nata nel 1985. Nel 2017 è stata selezionata per Eddie Adams Workshop XXX, a New York, ed è membro di Women Photograph. Con il suo background in psicologia, il lavoro documentaristico di Vanessa esplora le nozioni di percezione, identità e modernità. I suoi progetti sono stati esposti a Les Rencontres d’Arles, Museo del Cinema di Torino, Fondazione Marangoni a Firenze e Head On Festival a Sydney.

“Stella Errante” è la seconda fase di un’esplorazione continua sullo strabismo, una condizione che ha avuto un impatto significativo sulla mia infanzia. Attraverso un’analisi dei miei ricordi, dei materiali d’archivio e del coinvolgimento con altri che hanno sperimentato lo strabismo, sto rivalutando il modo in cui una malattia può influenzare la propria identità e percezione di sé.

Lo strabismo è abbastanza comune, colpisce circa il 4% della popolazione, e i suoi effetti vanno oltre la mera estetica. Questo progetto si colloca nel regno della fotografia documentaristica contemporanea e fa parte di un impegno più ampio incentrato sulla disabilità.

FUJIFILM: i vincitori del GXF Challenge 2023 | esperienza nell’uso del sistema GFX

Per il Regional Grant Award sono stati giudicati vincitori: Alex Velasco (Stati Uniti) con il progetto El Grano De Oro, Dike Su (Cina continentale) con Sight of Storm, Jatenipat Ketpradit (Thailandia) con People and Their World: Tsam · The Dance of Gods, Jerick “Anyo” Collantes (Canada) con Athletes of God, Junghoon O (Corea) con Unseen Echoes: Capturing the Unseen Symphony of Human Gestures, Kaylah Sambo (USA) con The Bodies We Are Born With, Large Django (Francia) con The Masters of Time, Mislav Mesek (Croazia) con Soundscape of Croatia – Roadtrip, Santiago Javier Bazan (Argentina) con Minga, Seokjun Yun (Corea) con Structures of Solitude: The Desert Towers Project.

Tutti i destinatari del Global e quelli del Regional Grant Award, oltre a un premio in denaro, acquisiranno inoltre esperienza anche nell’uso dell’attrezzatura del Sistema GFX, ricevendo un corpo macchina e due obiettivi del sistema Large Format per tutta la durata della produzione del progetto, oltre a una assistenza tecnica da parte di tecnici/esperti di prodotto Fujifilm.

I 15 selezionati inizieranno a lavorare sui loro progetti immediatamente. Tutti i progetti saranno completati entro giugno 2024 e i risultati finali verranno presentati in una mostra che sarà esposta presso la sede centrale di FUJIFILM a Roppongi, Tokyo, nel novembre 2024.