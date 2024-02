ASUS Vivobook Pro 15 OLED N6506: ora disponibile!

ASUS presenta il nuovo Vivobook Pro 15 OLED, un potente laptop da 15,6 pollici progettato per professionisti creativi e appassionati di giochi

Equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 9 con motore NPU AI integrato, una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 con switch MUX a bassa latenza, 24 GB di RAM DDR5 e un SSD PCIe da 2 TB, il Vivobook Pro 15 OLED offre prestazioni all’avanguardia. Dotato della tecnologia di raffreddamento ASUS IceCool Pro, gestisce un TDP combinato fino a 125 W per sessioni di lavoro e gioco senza compromessi.

ASUS Vivobook Pro 15 OLED dalle prestazioni potenti

Il notevole schermo 16:9 del ASUS Vivobook Pro 15 OLED è un Lumina OLED 3K da 120 Hz, con colori vivaci e un rapido tempo di risposta di 0,2 ms. Dotato di funzionalità intuitive come ASUS DialPad e la telecamera IR AiSense da 5 MP per la sicurezza automatica, il laptop offre un’esperienza di alta qualità. La connettività e le opzioni di I/O includono WiFi 6E, Thunderbolt 4, porte USB-C e Type-A e HDMI 2.1.

Con l’elegante e potente ASUS Vivobook Pro 15 OLED, i creatori e i giocatori possono finalmente esprimere al meglio le proprie abilità! Per i professionisti del contenuto e i giocatori, il laptop è equipaggiato con l’ultimo processore Intel Core Ultra 9 con intelligenza artificiale. La GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 offre prestazioni creative avanzate, con tecnologie come ray-tracing e DLSS 3 per immagini realistiche. La tecnologia MUX switch consente agli utenti di scegliere tra la modalità GPU discreta per il gioco e la modalità Hybrid per una maggiore durata della batteria.

Le prestazioni di alto livello includono 24 GB di RAM LPDDR5x 5600 MHz e un’unità SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 da 2 TB. Il WiFi 6E e la tecnologia ASUS WiFi Master migliorano la connettività. La tecnologia termica ASUS IceCool Pro assicura che la CPU e la GPU operino al massimo, con una batteria a lunga durata da 75 Wh.

Il display OLED da 3K del Vivobook Pro 15 offre un’esperienza visiva eccezionale, certificato Dolby Vision e Pantone Validated per colori accurati. Con una luminosità di picco fino a 600 nits, è anche certificato VESA DisplayHDR True Black 600 per neri profondi. Il laptop garantisce un’esperienza utente ottimale con funzionalità come ASUS DialPad e telecamera IR AiSense da 5 MP per sicurezza e cancellazione del rumore AI.

Il Vivobook Pro 15 OLED è disponibile da oggi su ASUS eShop e ASUS Gold Store, con prezzi a partire da 1.999 €. Sarà disponibile anche su Unieuro nel mese di febbraio e successivamente su Amazon.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuovo Vivobook Pro 15 OLED di Asus? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).