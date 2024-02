Galassie: il James Webb Space Telescope ne svela la struttura

Le immagini divulgate, catturate con il maestoso James Webb Space Telescope, svelano la complessa struttura interna di 19 galassie. Offrono uno sguardo senza precedenti sulla disposizione di polveri e stelle

La collaborazione internazionale di scienziati responsabili del telescopio spaziale James Webb ha presentato 19 nuovi ritratti di galassie a spirale. Queste immagini non solo incantano per la loro bellezza, ma svelano anche la disposizione intricata di polveri, gas e stelle all’interno di questi vortici celesti. Le nuove immagini sono il frutto del progetto PHANGS (Physics at High Angular resolution in Nearby GalaxieS), un ambizioso sforzo di ricerca che coinvolge più di 150 astronomi provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo principale è comprendere i processi che guidano l’evoluzione delle galassie e la formazione delle stelle.

Galassie: uno sguardo multifocale sull’Universo in evoluzione

PHANGS ha a disposizione una vasta gamma di strumenti per le osservazioni, che spaziano dalla luce visibile all’ultravioletto e allo spettro radio. Con l’aggiunta del James Webb Space Telescope, le osservazioni si estendono ora anche all’infrarosso, offrendo una visione più completa e dettagliata che mai. Le immagini appena pubblicate sono state catturate utilizzando gli strumenti NIRCam e MIRI, che hanno permesso di scrutare all’interno delle braccia spiraliformi delle galassie con una risoluzione senza precedenti. Questo livello di dettaglio rivela chiaramente le strutture emergenti dove la formazione stellare è più attiva.

L’analisi di queste strutture fornirà preziose informazioni su come avviene e si evolve il processo di formazione stellare all’interno delle galassie. Gli studiosi sperano di comprendere meglio le dinamiche che lo alimentano e le condizioni che lo arrestano. Le nuove immagini del James Webb Space Telescope aprono finestre su mondi lontani, permettendo agli scienziati di afferrare i meccanismi sottili che guidano la danza cosmica delle galassie e delle stelle. In questo intricato balletto celeste, ogni immagine rivela nuove domande e ci avvicina sempre di più alla comprensione dell’Universo che ci circonda.

