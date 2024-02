Sapere quanto ping abbiamo può essere molto utile quando vogliamo migliorare la velocità di connessione per evitare di ritorvarci l’avversario da tutt’altra parte della mappa e perderci la testa: ma come vedere il ping su Fortnite? Lo scoprirai in questa guida

Qualche giorno fa abbiamo parlato del ping e a cosa serve controllarlo, illustrando vari motivi per cui è utile sapere quanto ne abbiamo e come diminuirlo se è troppo alto. Ti sarà capitato di giocare a Fortnite e avere un lag così intenso che a un certo punto ti sei trovato in un altro punto della mappa senza che ti muovessi, o che a farlo fosse il tuo avversario. In un gioco come questo, dove se ti trovi nel punto sbagliato puoi perdere, è importante avere un buon ping. Qui scoprirai come controllarlo, che tu sia da PC o da console.

PC | Come vedere il ping su Fortnite?

Iniziamo dal PC. Per vedere il ping, inizia avviando il client del gioco che hai scaricato sul computer, dopodiché fai doppio clic sull’icona di Fortnite (puoi anche avviare il Launcher di Epic Games). Una volta entrato nella schermata principale GIOCA, clicca sull’icona del profilo in alto a destra, selezionando prima l’icona dell’ingranaggio in basso e poi clicchi si IMPOSTAZIONI. Così accederai alle impostazioni del titolo di Epic Games. Adesso devi spostarti nella scheda IU PARTITA (di solito è la quarta in alto da sinistra verso destra), poi scorri la pagina che ti appare fino in fondo, dovresti trovare la voce Statistiche di debug effettive. Devi impostare l’opzione su SI, così che appaiano le indicazioni relative al ping. Una volta fatto ciò, clicca su APPLICA in basso a destra per salvare le modifiche. Ora puoi iniziare a giocare e, mentre sei in partita, vedrai il ping in alto a sinistra. Puoi trovare anche l’opzione Regione di matchmaking che ti indica il ping legato ai server disponibili.

Playstation | Come vedere il ping su Fortnite?

Se invece giochi a Fortnite su PS5 (ma anche su Xbox o Nintendo Switch), la procedura è praticamente la stessa per il PC. Nel corso degli anni, infatti, Epic Games ha cercato di unire l’interfaccia utente del gioco in modo tale da permettere il crossplatform. Questo significa che, una volta che ti trovi alla schermata principale GIOCA, devi sempre selezionare l’icona dell’ingranaccio e poi cliccare su IMPOSTAZIONI. Una volta fatto, spostati nella scheda IU PARTITA in alto e scorri la scheda finché non trovi la voce Statistiche di debug effettive, impostando sul SI e applicando le modifiche. Adesso, quando entrerai in partita, vedrai il ping in alto a sinistra. Come abbiamo detto, i passaggi sono gli stessi, se vedi che il ping è troppo alto puoi sempre cambiare server.

Smartphone e tablet | Come vedere il ping su Fortnite?

Da tempo Fortnite non è più disponibile sugli store digitali per smartphone e tablet a causa delle micro-transazioni, ma si può sempre giocare al titolo su questi dispositivi. Innanzitutto avvia il gioco nel modo previsto dal tuo dispositivo, poi premi sull’icona del profilo in alto a destra. A questo punto apparirà un pannello laterale, da cui potrai cliccare sull’icona dell’ingranaggio. Vai su IMPOSTAZIONI in alto a destra, spostati nella scheda IU PARTITA in basso e trova la voce statistiche di debug effettive e spostala su sì, infine applica le modifiche premendo su APPLICA. Una volta che entrerai in partita, vedrai i dettagli del ping vicino alle indicazioni INCARICHI PARTITA. Alla fine la procedura è identica su ogni piattaforma.

Come abbassare il ping

Se ti stai chiedendo come abbassare il ping, una soluzione potrebbe essere quella di controllare l’opzione relativa alla regione di matchmaking, di cui abbiamo parlato nel capitolo dedicato al controllo del ping su PC. Di solito l’opzione è impostata su Auto, ma applicare una modifica manuale a questa opzione potrebbe migliorare le cose.

Speriamo di esserti stati d’aiuto. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei videogiochi, ti salutiamo augurandoti una buona partita!