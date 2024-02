Recensione Caricatori UGREEN Nexode Pro: eleganti, potenti ed efficienti

In questa recensione prenderemo in analisi i caricatori UGREEN Nexode Pro di nuova generazione. Si tratta di caricatori di grande potenza, ma grazie alla loro efficienza sono anche compatti. Vediamo i dettagli

Ormai tutti gli smartphone, iPhone compreso, sono dotati di interfaccia USB-C per la ricarica. E la quasi totalità dei produttori non inserisce più il caricatore all’interno della confezione. Si tratta effettivamente di una scelta ecologica e che permette agli acquirenti di utilizzare lo stesso caricatore per più dispositivi. Inoltre siamo liberi di scegliere il caricatore che più aggrada. Ecco perché oggi vi parliamo dei caricatori UGREEN Nexode Pro, una nuova serie di caricatori da muro ad elevata potenza ed efficienza grazie alla tecnologia GaN. In particolare vi presentiamo il modello da 65 W con 3 porte di ricarica USB e il gigante da 160 W con ben 4 porte USB.

Specifiche tecniche

UGREEN Nexode Pro 160W

Dimensioni : 70 x 70 x 33 mm

: 70 x 70 x 33 mm 3x porte USB-C, 1 USB-A USB-C1 Output: 5.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 3.0A/15.0V 3.0A/ 20.0V 5.0A/28.0V 5.0A, 140W Max USB-C2 Output: 5.0V 3.0A/9.0V3.0A/12.0V 3.0A/15.0V 3.0A/ 20.0V 5.0A, 100W Max USB-C3 Output: 5.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V-2.5A, 30W Max USB-A Output: 5.0V 3.0A/9.0V-2.0A/12.0V 1.5A/10.0V 2.25A, 22.5W Max

Compatibilità con i principali standard di ricarica rapida: PPS 5A, PD 3.0, QC 4.0, ecc…

UGREEN Nexode Pro 65W

Dimensioni : 53 x 40 x 33 mm

: 53 x 40 x 33 mm 2x porte USB-C, 1 USB-A USB-C1 Output: 5.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 3.0A/15.0V 3.0A/ 20.0V 3.5A, 65W Max USB-C2 Output: 5.0V 3.0A/9.0V 3.0A/12.0V 3.0A/15.0V 3.0A/ 20.0V 3.5A, 65W Max USB-A Output: 5.0V 3.0A/9.0V-2.0A/12.0V 1.5A/10.0V 2.25A, 22.5W Max

Compatibilità con i principali standard di ricarica rapida: PPS 5A, PD 3.0, QC 4.0, ecc…

Recensione Caricatori UGREEN Nexode Pro: design e costruzione

I prodotti UGREEN hanno sempre strizzato l’occhio al design. Anche per i caricatori UGREEN Nexode Pro non si è risparmiata. Entrambi vantano un design moderno e minimalista. Le rifinitura esterna è in alluminio spazzolato con linee angoli stondati che lo rendono anche semplice da maneggiare e le serigrafie del brand e del modello. Un inserto in plastica incornicia le porte di ricarica. Non ci sono LED che segnalano il funzionamento delle porte e, in tutta sincerità, non ne sentiamo la mancanza. Si tratta per lo più di una funzionalità poco utile che spreca energia. Sicuramente abbiamo tra le mani un oggetto bello da vedere che non sfigura anche messo in bella vista su una scrivania o in un salotto moderno. Inoltre tenendolo tra le dita si percepisce subito una ottima solidità: nessuno scricchiolio anche se sottoposta a pressione. Ottima qualità costruttiva quindi.

Tuttavia ciò che colpisci di più è il grande lavoro fatto dal produttore sulle dimensioni. Nonostante la potenza elevata, questi caricatori Nexode Pro sono compatti e leggeri. Il modello da 65W misura circa la metà del caricatore da 45W che alimenta il laptop da cui sto scrivendo. Il modello da 165W, nonostante sia più pesante ed ingombrante, è ancora più sorprendente in proporzione: un oggetto che sta sul palmo di una mano può alimentare laptop di fascia alta senza problemi. Insomma, questi prodotti sono certamente un perfetto connubio di design e tecnologia.

Recensione Caricatori UGREEN Nexode Pro: uso pratico

Belli son belli, lo abbiamo capito. Ma funzionano? Certo che sì! Entrambi i modelli svolgono egregiamente il loro lavoro. Grazie all’ampia compatibilità con tantissimi standard di ricarica rapida, questi caricatori sono in grado di alimentare praticamente qualsiasi dispositivo. Il merito è dell’elettronica sviluppata da UGREEN che permette di modulare la corrente e tensione in uscita alle varie porte a seconda del dispositivo connesso.

I caricatori UGREEN Nexode Pro inoltre sono anche attenti a preservare il corretto funzionamento dei dispositivi grazie ad una serie di circuiti intelligenti per la protezione da sovratensioni, sovracorrenti, cortocircuiti e surriscaldamento. L’elevato standard di sicurezza permette di utilizzare in tutta tranquillità questi dispositivi anche di notte e quando non siamo in casa senza rischi. Un grande lavoro è stato fatto anche sul fronte ecologico: grazie alla tecnologia GaNInfinity che fa largo uso di chip in Nitruro di Gallio (GaN), si sono ottenuti dei caricatori molto efficienti che sprecano pochissima energia. Lo si nota subito quando si fanno lavorare a pieno carico. Basta toccarlo per rendersi conto che sono appena tiepidi, mentre altri tipi di caricatori meno avanzati tendono a scaldare molto di più.

Durante le nostre prove, sia il modello da 65W che quello da 165W, sono riusciti a caricare rapidamente vari tipi di smartphone, tablet e laptop compatibili. La ricarica è avvenuta perfettamente in linea con lo standard di ricarica rapida previsto dal dispositivo. L’unica accortezza da prendere è di collegare la porta corretta al dispositivo perché, come si vede dalle specifiche, non tutte sono in grado di erogare le stessa potenza.

Conclusioni

I caricatori UGREEN Nexode Pro sono una ottima linea di prodotti sotto ogni punto di vista. Il design è moderno e piacevole, mentre la costruzione è solida. Grazie alla tecnologia GaN di UGREEN, questi dispositivi sono compatti ed efficienti, ma anche molto potenti e permettono di ricaricare rapidamente uno o più dispositivi. L’ampia compatibilità con vari standard di ricarica e la qualità della circuiteria di controllo e sicurezza sono la ciliegina sulla torta. Se cercate dei caricatori per i vostri dispositivi di ottima fattura, li avete trovati! Il prezzo da pagare non è economico ovviamente, si parte da 74,99 euro per il modello da 65W fino ad arrivare ai 119,99 euro del modello da 160W. La qualità si paga, anche se in questo periodo potrete approfittare di un coupon sconto del 15% per abbassare in modo sensibile il prezzo.

