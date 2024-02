Super Bowl 2024: vedremo il trailer di Deadpool 3?

Aspettiamo da molto tempo questo momento, considerando soprattutto che questo sarà l’unico film del Marvel Cinematic Universe del 2024: dovremmo vedere il trailer di Deadpool 3 al Super Bowl 2024, che è sempre più vicino

Il momento è sempre più vicino, presto scopriremo la verità. Deadpool 3 è uno dei film più attesi dell’anno e, soprattutto dopo aver letto le possibili info sul film, ora fremiamo tutti dalla voglia di scoprire se vedremo davvero il trailer di Deadpool 3 al Super Bowl. L’evento sportivo di football americano ha sempre avuto occasione di mostrare i trailer dei film più attesi, con oltre 100 milioni di spettatori solo negli Stati Uniti. L’evento andrà in onda questa domenica e sarà un’ottima occasione per mostrare finalmente il trailer di Deadpool 3 e molti altri.

Il Super Bowl è l’occasione perfetta per il trailer di Deadpool 3

Con l’uscita del film che è sempre più vicina (ricordiamo che la data d’uscita è fissata per il 26 luglio 2024), il Super Bowl potrebbe rappresentare l’occasione perfetta per mostrare finalmente il primo trailer di Deadpool 3. Ovviamente ci saranno anche altri trailer interessanti da vedere. La Paramount Pictures la farà da padrone, giocando in casa: ci aspettiamo infatti di vedere spot di film come A Quiet Place: Day One, il film biografico Bob Marley: One Love e il film fantasy If – Gli amici immaginari. Vedremo anche otto spot per le serie di Paramount+, tra cui Knuckles, la serie tv spin-off di Sonic.

Anche l’Apprendista della Tigre, la seconda stagione di The Family Stallone, la nuova stagione di The Chi, la seconda stagione di Halo e molto altro. Sappiamo già che la Disney mostrerà le prime immagini di Deadpool 3 e, forse, un nuovo spot di Inside Out 2 e Il Regno del Pianeta delle Scimmie. Ci sarà anche la Universal cje mostrerà le prime immagini dei due film di Wicked, in arrivo a Natale. Dovremmo vedere anche uno spot di The Fall Guy, Cattivissimo Me 4 e Kung Fu Panda 4, ma anche le prime immagini di Twisters.

Noi crediamo fortemente che vedremo finalmente il primo trailer di Deadpool 3. Voi invece, cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Restate sintonizzati con noi su tuttotek.it per aggiornamenti su Deadpool 3 e molto altro dal cinema.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.