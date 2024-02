Qual è il panorama dei casinò online in Italia e in Europa? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato: seguiteci in questo viaggio

I casinò online in Italia e in Europa sono, chiaramente, in rapida evoluzione con cambiamenti legislativi e innovazioni tecnologiche. L’espansione del mercato ha, quindi, cambiato il panorama del settore azzardo portando gli appassionati a opzioni di gioco molto più varie, con giochi live, slot machine, roulette e giochi di carte in tempo reale.

In Italia e in Europa, il settore del casinò online è in crescita costante negli ultimi anni. I casinò online italiani, infatti, grazie all’apertura del mercato da parte dell’Agenzia Dogane e Monopoli e una regolamentazione attenta, sono sempre più popolari e anche i nostri connazionali all’estero cercano i siti di gioco italiani per la protezione dei giocatori e la trasparenza offerta.

Nel vecchio continente, nonostante si parli sempre di siti legali, il panorama è diversificato a causa delle varie regolamentazioni nazionali. A Malta, Gibilterra, in Gran Bretagna, la rivoluzione dei giochi online è partita prima, creando un ambiente molto favorevole per questo tipo di industria e attirando un bel po’ di operatori internazionali. Proprio la legislazione avanzata, una certa libertà di movimento, una tassazione specializzata, ha permesso a questi paesi di essere un porto franco per l’azzardo (ovviamente sempre e comunque ben regolamentato) con tante piattaforme di grande qualità.

Quali sono i fattori fondamentali del successo dei casinò online?

Un primo fattore per i migliori siti in commercio è, certamente, la tecnologia che ha permesso un grosso scarto evolutivo sia in Italia che in Europa. Queste innovazioni impensabili fino a qualche anno fa, come il gioco dal vivo, il gioco sui dispositivi mobili e la realtà virtuale, ha trasformato l’esperienza utente rendendola più coinvolgente e accessibile.

La comodità di poter giocare ovunque, a qualunque ora del giorno e della notte, con un’intera gamma di giochi a portata di clic, ha cambiato, radicalmente, le abitudini dei giocatori e ampliato il mercato, attirandone tanti nuovi.

Un altro fattore importantissimo è l’attenzione verso il gioco responsabile e verso la responsabilità sociale degli operatori nei confronti di coloro che giocano. In Italia e in Europa, infatti, negli ultimi anni, le piattaforme sono sempre più impegnate nel promuovere pratiche di gioco sicure attraverso limiti di deposito, campagne di sensibilizzazione e strumenti molto utili come l’autoesclusione. Questo approccio, spinto dai governi nazionali, è fondamentale per mantenere un ambiente di gioco sostenibile e per proteggere quei giocatori che sono più vulnerabili alla compulsione.

Anche la protezione dei dati personali e bancari ha permesso, a tutto il settore, di fare quel salto di qualità che ha permesso, anche ai giocatori più scettici, di accettare di provare a giocare online. Solo qualche anno fa, infatti, sarebbe stato impossibile pensare di depositare soldi su un sito con la certezza che quei soldi sarebbero stati controllati e garantiti. Ora, grazie ai tanti metodi di pagamento differenti (tanti wallet elettronici di nuova generazione soprattutto), è molto semplice depositare e prelevare denaro in tutta sicurezza e senza inserire nessun dato bancario. Anche i dati sensibili, quelli personali, sono crittografati attraverso protocolli standard di alta qualità che secretano ogni informazione rendendola inaccessibile a qualunque tipo di frode o di furto d’identità.