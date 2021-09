Migliori serie tv su Prime Video da vedere | Settembre 2021

Prime Video deve sicuramente molto del suo successo al fatto di essere incluso nell’abbonamento Amazon Prime senza costi aggiuntivi. Ma quali sono i contenuti davvero imperdibili di questa piattaforma? Abbiamo selezionato per voi le migliori serie tv su Prime Video da vedere!

Prima di iniziare è doveroso segnalare che la seguente lista delle migliori serie tv da vedere su Prime Video non è classificata ma numerata in modo casuale. Tutti i contenuti presenti in questa lista sono allo stesso modo validi, soprattutto considerati i diversi generi di appartenenza. Starà allo spettatore scegliere, fra quelle elencate di seguito, le serie tv che più si adattano ai suoi personali gusti. Tuttavia il consiglio è di dare una possibilità ad ognuno di questi contenuti senza farsi condizionare da pregiudizi di sorta, fidatevi non ve ne pentirete!

Migliori serie tv su Prime Video da vedere

Scopriamo quali sono attualmente le migliori serie tv da vedere su Prime Video. Diversi generi, qualche novità, tanta qualità. Anche questo mese ci sarà da emozionarsi davanti ai nostri piccoli e grandi schermi, magari con il caminetto acceso e una calda coperta a farci compagnia.

Vi invitiamo a segnalare nei commenti quali sono secondo voi le migliori serie tv presenti su Prime Video e perché vi hanno colpito a tal punto.

32 – Dispatches From Elsewhere | Migliori serie tv Prime Video

Dispatches From Elsewhere è un dramma antologico incentrato su un gruppo di persone comuni sconvolti da un improvviso mistero che circonda la loro vita. Si tratta di qualcosa da decifrare, che alla fine li condurrà in profondità per svelare segreti che non credevano nemmeno possibili.

Il protagonista di Dispatches From Elsewhere è l’attore Jason Segel, che gli amanti delle serie tv hanno visto per ben nove anni nei panni dell’avvocato Marshall Eriksen, uno dei protagonisti della serie televisiva How I Met Your Mother. Accanto a lui troviamo anche Andre Benjamin, Eve Lindleye Richard E. Grant.

31 – Tales From the Loop | Migliori serie tv Prime Video

Tales From The Loop è un sci-fi drama basato sul romanzo illustrato di Simon Stålenhag. La serie segue le vicende di un gruppo di persone che vivono connesse a un oscuro macchinario chiamato The Loop, costruito per svelare tutti i misteri dell’universo ma che al contempo sembra promanare una strana influenza sui consociati. Tra eventi inspiegabili, telecinesi e viaggi nel tempo, la voglia di risposte è molta.

La serie originale sembrerebbe la più interessante uscita del mese, con le sue atmosfere oniriche e inquietanti. Da seguire.

30 – Castle | Migliori serie tv Prime Video

Rick Castle è uno scrittore di successo ma annoiato, in cerca di ispirazione per il protagonista di un suo prossimo romanzo poliziesco. Lo troverà nell’agente Kate Beckett, poliziotta determinata e fin troppo professionale. Dalla collaborazione della strana coppia nasceranno molte burrasche, molti sentimenti, ma anche una infallibilità nel risolvere casi.

Questa serie è piuttosto leggera ma a suo modo intelligente. La soluzione dei casi, che la fa da padrone nella sceneggiatura delle prime stagioni in particolare, non è mai banale. Nathan Fillion fa il Nathan Fillion, con le sue doti comiche e il suo talento istrionico. Assolutamente consigliata.

29 – The Office | Migliori serie tv Prime Video

Parks and Recreation è una serie televisiva comica realizzata con la tecnica del falso documentario, che racconta di un gruppo di persone che lavorano in una azienda cartiera in Pennsylvania.

L’ufficio della Dunder Mifflin è appunto guidata dal folle, ingenuo e sensibile Michael Scott, il quale si preoccupa di mantenere lo status quo tra i suoi esuberanti dipendenti, non riuscendoci il più delle volte. In un ambiente di lavoro delirante si creano così delle amicizie o delle antipatie che, viste da fuori, risultano decisamente esilaranti.

Serie delirante ricca di ironia, vi potrà strappare qualche risata. Sicuramente da vedere, per questo e per il cast di tutto rispetto.

28 – NOS4A2 | Migliori serie tv Prime Video

NOS4A2 è una serie televisiva horror Statunitense ideata da Jami O’Brien e basata sull’omonimo romanzo del 2013 di Joe Hill, con Zachary Quinto.

Vic McQueen, è una giovane artista della classe operaia che scopre di possedere un’abilità soprannaturale per rintracciare l’apparentemente immortale Charlie Manx. Manx si nutre delle anime dei bambini, quindi deposita ciò che rimane di loro in un fittizio quanto macabro villaggio di Natale. Vic deve sforzarsi di sconfiggere Manx e salvare le sue vittime, senza perdere a sua volta la testa o cadere vittima di se stessa.

Gli autori hanno inteso che la pronuncia del titolo, con i suoi caratteri alfanumerici, fosse Nosferatu. Originale e spaventosa al punto giusto, vi consigliamo di recuperarla per godere appieno della seconda stagione.

27 – Community | Migliori serie tv Prime Video

Community è una serie TV creata da Dan Harmon che racconta le vicende di un gruppo di studenti in un fittizio college del Colorado.

Jeff Winger, un avvocato con la licenza sospesa, con lo scopo di sedurre l’ex attivista politica Britta Perry, organizza un finto gruppo di studio di spagnolo a cui lei è stata invitata a partecipare. Tuttavia, Britta invita un altro studente, Abed Nadir, che a sua volta invita altri quattro membri della classe spagnolo, Troy Barnes, Shirley Bennett, Annie Edison e Pierce Hawthorne: il gruppo, così, diventa reale.

Nonostante le loro diverse età, caratteri e personalità, il gruppo cresce insieme e tutti sviluppano una stretta amicizia gli uni con gli altri. Il gruppo, come entità, è abbastanza egocentrico ed è proprio questa la causa di competizioni, argomenti o faide che vanno creandosi. Questo comportamento è incoraggiato dal loro scoppiettante preside che li considera i suoi studenti preferiti, e che ha anche una cotta per Jeff.

Serie particolarmente apprezzata, soprattutto oltreoceano, è in ogni buona lista di quelle da recuperare.

26 – Scrubs | Migliori serie tv Prime Video

Scrubs – Medici ai primi ferri è una serie televisiva, ideata da Bill Lawrence e prodotta dal 2001 al 2010.

Il protagonista è John Michael Dorian, soprannominato più semplicemente J.D. che con il suo miglior amico Christopher Turk parte da tirocinante all’Ospedale Sacro Cuore. Qui conosce in sequenza il dottor Perry Cox, suo riluttante mentore, Elliot Reid, una compagna d’internato un po’ svitata di cui subito s’innamora, l’Inserviente senza nome, il cui unico scopo è rendere impossibile l’esistenza di J.D., il primario di medicina Robert Kelso, che sembra essere più preoccupato del budget che della salute e del destino dei suoi pazienti e la capoinfermiera Carla Espinosa, abituata a prendere sotto la sua ala protettrice i nuovi arrivati, e che presto diventa la fidanzata di Turk.

Tutti questi personaggi ruotano in un microcosmo ospedaliero delirante, nato come scimmiottamento di E.R. ma diventato un cult nel panorama del piccolo schermo. Impossibile non ridere di fronte ai film mentali di J.D., ma a volte anche riflettere. Da vedere e riverere.

25 – Hunters | Migliori serie tv Prime Video

Hunters è una serie televisiva originale Prime Video, ideata da David Weil, con protagonista Al Pacino.

Ambientata nel 1977, la serie tv narra le la storia di Meyer Offerman (Al Pacino) e della squadra degli Hunters. Dopo la seconda guerra mondiale alcuni nazisti si sono rifugiati in America e qui si nascondo tra la popolazione. Il compito della squadra è quello di evitare che il piano segreto di instaurazione del Reich negli Stati Uniti si realizzi, dovranno quindi dare la caccia ai nazisti presenti nel Paese.

Non si sa ancora molto sulla trama dei dieci episodi, se non che ci sarà molta azione. In questo link potrete trovare la nostra recensione.

24 – Carnival Row | Migliori serie tv Prime Video

Carnival Row è una serie televisiva ideata da René Echevarria e Travis Beacham, diretta da Jon Amiel ed interpretata, tra gli altri, da Orlando Bloom e Cara Delevingne.

Carnival Row è un prodotto originale Amazon Video e si inserisce nel filone di investimenti che il servizio sta portando avanti per emergere in un mercato streaming sempre più affollato e competitivo.

La serie, che in generale possiamo definire fantasy, è ambientata in una rivisitazione dell’epoca vittoriana, in cui diverse creature magiche si sono rifugiate nel mondo degli umani per sfuggire alla guerra. Su questo sfondo si dipanano le vicende della serie, che spaziano da una difficile integrazione, ad un amore impossibile ad un oscuro mistero. Carnival Row non è un’opera allegra e per bambini, ed anzi assume più propriamente i toni del noir. La serie, dietro cui si nasconde la mente di Guillermo del Toro, è già disponibile su Prime Video, ma beneficerà del doppiaggio italiano solo a partire dal 22 novembre.

23 – The Boys | Migliori serie tv Prime Video

The Boys è una serie televisiva ideata da Eric Kripke e tratta dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.

I film Marvel ci hanno abituati ad immaginare i supereroi come qualcosa di intrinsecamente buono, di individui votati al bene comune, ma cosa accadrebbe se invece i supereroi cedessero ai loro istinti e diventassero così una minaccia? Questo è il tema di fondo di The boys.

In questa serie, infatti, vedremo lo scontro tra 7 supereroi/supercattivi ed un gruppo di ex membri della CIA, i “boys” appunto, che si sono prefissati l’obbiettivo di eliminare queste temibili minacce dalla Terra.

Una reinterpretazione sicuramente diversa da ciò a cui siamo abituati che vale certamente una visione.

22 – Too Old to Die Young | Migliori serie tv Prime Video

Too Old to Die Young è una serie televisiva creata da Ed Brubaker e Nicolas Winding Refn.

Le vicende sono ambientate a Los Angeles e vedono protagonista il giovane detective Martin, che, dopo aver visto morire il proprio collega, decide di diventare un giustiziere. Too Old to Die Young ci mostra una città degradata, corrotta e marcia, in cui soltanto il crimine prospera.

La serie, di cui alcuni episodi sono stati presentati fuori concorso all’ultimo Festival di Cannes, fa dell’estetica e dell’immagine ricercata uno dei suoi punti di maggior forza. Se state cercando una serie innovativa, cruda e senza peli sulla lingua, Too Old to Die Young è esattamente quello che fa per voi.

21 – The Expanse | Migliori serie tv Prime Video

The Expanse è una serie televisiva statunitense di fantascienza.

Si tratta di un adattamento dell’omonima serie letteraria, una space opera scritta da Daniel Abraham e Ty Franck sotto lo pseudonimo di James S. A. Corey.

Secondo la trama, nel XXIV secolo il sistema solare è stato colonizzato dagli umani e si trova in una situazione di precario equilibrio geopolitico a causa delle tensioni fra la Terra e le ex-colonie marziane, oramai indipendenti sotto il vessillo della Repubblica Congressuale Marziana, e del degrado sociale in cui sopravvive gran parte della popolazione degli avamposti nella fascia principale degli asteroidi e sui pianeti esterni.

In questo difficile contesto, si intrecciano le vicende del detective di polizia Josephus Miller, di stanza su Cerere, a cui viene affidata l’indagine sulla scomparsa di una donna terrestre, Julie Andromeda Mao, e il secondo ufficiale del cargo porta ghiaccio Canterbury, James Holden, inavvertitamente coinvolto in un incidente che rischia di destabilizzare irreversibilmente le relazioni tra Marte e la Terra e innescare un conflitto interplanetario.

The Expanse riesce a costruire un’atmosfera Sci-Fi in maniera credibile, ibridando al suo interno diversi generi e contenuti. Dal noir all’action thriller, dalle cospirazioni politiche memori della contemporaneità a portentosi istinti da space opera. I dieci episodi della prima stagione sono ricchi di sorprese, in una progressiva escalation tensiva che esplode definitivamente nelle parzialmente rivelatorie puntate finali, che aprono alle successive evoluzioni.

20 – Good Omens | Migliori serie tv Prime Video

L’Apocalisse sta per abbattersi sulla Terra ma un angelo, Azraphel, ed un demone, Crowley, decidono di mettere da parte la naturale rivalità che li divide per cercare di impedire la fine del mondo. Per farlo dovranno ritrovare l’anticristo, un ragazzino appena undicenne, strumento della distruzione del creato, prima che i quattro cavalieri dell’apocalisse diano inizio alla battaglia finale.

Tratto dal romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman e forte di un ottimo cast, Good Omens ci presenta una versione scanzonata e divertente della fine dei tempi.

19 – Shameless | Migliori serie tv Prime Video

Shameless è una serie televisiva ideata da Paul Abbott che è stata trasposta, per il pubblico americano, da John Wells, basandosi sull’omonima serie britannica del 2004.

La storia è quella della famiglia Gallagher, disagiata famiglia del South Side di Chicago, il cui padre, Frank, è un alcolizzato tossicodipendente e, soprattutto, senza nessuna intenzione di redimersi e trovare un lavoro, nonostante il numero elevato di figli, che dovranno crescere prima del tempo per sopravvivere e cercare di trovare un posto nel mondo.

Una sola famiglia ma tante storie. Shameless ci porta nella vita quotidiana di una famiglia disfuzionale, come nessuno vorrebbe avere ma come, purtroppo, a volte capita di ritrovarsi. In questo degrato c’è chi si abbandona e chi cerca di rimboccarsi le maniche e, facendosi carico di responsabilità non sue, tenta di portare avanti la famiglia. Date un’occasione a Shemeless e, se voleste approfondire il discorso, non perdetevi la nostra recensione completa sulla nona stagione del serial.

18 – Hanna | Migliori serie tv Prime Video

Hanna è una serie televisiva originale Prime Video, ideata da David Farr.

La serie, di cui la prima stagione si compone di 8 episodi, si basa sull’omonimo film di Joe Wright, dell’ormai lontano 2011. Hanna non è affatto una comune sedicenne, è stata infatti cresciuto dal padre in un bosco ed addestrata a difendersi e soprattutto a non fidarsi di nessuno. Il padre l’ha sottratte in tenerissima età alla grinfie della CIA, che ne voleva fare una perfetta macchina per uccidere. L’agenzia governativa non si è pero arresa ed è ancora sulle tracce della ragazza, da qui prenderanno il via le vicende che vedremo nella serie.

Diversamente dal film, la serie, grazie anche ad una durata ben maggiore rispetto al lungometraggio, ci propone un approfondimento maggiore sui personaggi e sulle loro relazioni, concedendosi anche digressioni da quella che è la trama principale. Se vi piacciono i thriller con Hanna troverete pane per i vostri denti.

17 – Homecoming | Migliori serie tv Prime Video

Homecoming è una serie televisiva originale di Prime Video, diretta da Sam Esmail e basata sull’omonimo podcast di Horowitz e Bloomberg.

La serie vede, in via inedita sul piccolo schermo, Julia Roberts nei panni della protagonista Heidi Bergman. Heidi è un’assistente sociale che lavora in una struttura militare segreta, si occupa del reinserimento in abito civile dei reduci di guerra. La scena si sposta poi diversi anni avanti, Heidi ha da tempo cambiato lavoro quando un ufficiale del Dipartimento della Difesa americana bussa alla sua pota in cerca di vecchie risposte.

La serie è composta da dieci episodi della durata di circa mezz’ora, questo imprime alla narrazione un ritmo serrato, privo di fronzoli o digressioni. Il mistero che ci cela dietro il vecchio lavoro di Heidi è il fulcro della serie, che rappresenta un ottimo esordio televisivo per Julia Roberts.

16 – This is us | Migliori serie tv Prime Video

This is us, una serie TV statunitense, nasce dall’abile mano del creatore Dan Fogelman e viene trasmessa dal 2016.

La famiglia Pearson è protagonista del family drama targato NBC. Tutto nasce dalla storia d’amore tra Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), giovani sposi nel 1980. La loro vita si complica con l’arrivo dei loro gemelli, i “big three”, e la storia, da quel momento, inizia a snodarsi su diversi piani temporali. La storia inizia nel 2016, quando i gemelli hanno ormai 36 anni. Si aggiungono poi dei flashback che ci portano talvolta nel 1980, per ripercorrere la gravidanza e i primi mesi di vita dei gemelli, passando per il periodo in cui i bambini avevano 8 anni, fino ad arrivare all’adolescenza.

Il punto di forza di This is us è da ricercare senza dubbio nel fatto che i protagonisti della storia sono personaggi comuni, che combattono con i loro problemi e che fanno i conti con il loro passato, esattamente come ognuno di noi, e nei quali, quindi, è estremamente facile immedesimarsi. Una nota particolare, poi, spetta al montaggio delle puntate, che sono ricche di funzionali e ben costruiti salti temporali, utili per lo spettatore per comprendere a pieno i protagonisti.

Una serie che fa bene al cuore, che lo scalda e lo riempie, che fa emozionare e riflettere, trasmettendo una dolce nota malinconica, percepibile dagli animi più sensibili.

15 – Bates Motel | Migliori serie tv Prime Video

Bates Motel è una Serie TV di genere thriller horror, creata da Anthony Cipriano e Carlton Cuse con Vera Farmiga e Freddie Highmore, trasmessa dal 2013 in USA. La sua produzione si è conclusa nel 2017 dopo 5 stagioni e 50 episodi, disponibili su Prime Video.

La serie vuole essere un prequel del celeberrimo Psycho, raccontando l’adolescenza del giovane Norman Bates, il suo inquietante e morboso rapporto con la madre, le improbabili figure paterne e gli eventi che hanno modellato la sua mente trasformandolo in una persona profondamente disturbata e in un futuro serial killer.

Ne consigliamo la visione, dà un taglio intrigante a una storia classica.

14 – The Terror | Migliori serie tv Prime Video

The Terror è una serie televisiva basata sul romanzo del 2007 La scomparsa dell’Erebus di Dan Simmons e distribuita a livello internazionale da Amazon Prime Video.

The Terror segue le disavventure di due navi della Royal Navy: la Erebus e appunto la Terror. I due velieri della marina britannica rimangono intrappolati tra i ghiacci mentre sono impegnati in una missione esplorativa alla ricerca del famoso passaggio a nord-ovest. La tensione diventerà man mano sempre più alta per via del clima inospitale e non solo.

The Terror infatti, pur essendo ispirato a fatti realmente accaduti, tenderà a virare quasi verso il paranormale: sarà solo uno scherzo della mente o tra i ghiacci si cela veramente qualcosa di misterioso?

13 – Vikings | Migliori serie tv Prime Video

Vikings è una serie televisiva di genere storico, creata e scritta da Michael Hirst.

La serie ci narra, chiaramente in versione romanzata, le vicende del guerriero vichingo Ragnar Lothbrok, tra la Scandinavia e le isole britanniche del IX secolo d.C.

Conosceremo così lo stile di vita dei prodi guerrieri vichinghi, vivremo le lotte interne per il potere e quelle con le altre popolazioni, razziate e depredate di tutto quello che avesse un minimo valore. Insieme al protagonista Ragnar conosceremo molti altri personaggi: dal fratello Rollo, alla moglie Lagertha al figlio Bjorn.

Vikings fa dell’azione cruenta e sanguinosa uno dei sui punti cardine, questo chiaramente non la rende adatta a tutti, ma se ciò non vi disturba scoprirete una serie appassionante e coinvolgente.

12 – The Purge | Migliori serie tv Prime Video

The Purge è una serie televisiva prodotta dalla Blumhouse Productions e dalla Platinum Dunes, basata sulla serie di film La notte del giudizio di James DeMonaco. La serie viene distribuita in Italia da Amazon Prime Video.

The Purge ci presenta un futuro distopico in cui gli Stati Uniti d’America sono governati dai Nuovi Padri Fondatori, che hanno istituito lo sfogo: una notte in cui ogni genere di crimine viene reso legale e tollerato, al fine di mantenere un tasso di criminalità bassissimo nei successivi 365 giorni.

La serie, così come i film prima di lei, diventa occasione di riflessione, sia sui lati più oscuri della mente umana, sia, più in generale, sulla moralità. Il tono di The Purge è ovviamente horror e ci mostra gli eventi della notte dello sfogo annuale. Abbiamo così persone che si barricano in attesa che la follia dilagante nelle strade passi e chi invece imbraccia qualunque tipo di arma per dar fondo alla propria rabbia repressa.

Se avete apprezzato le pellicole cinematografiche non perdete questa nuova iterazione del brand.

11 – La Zona | Migliori serie tv Prime Video

La zona è una serie televisiva spagnola, ideata da Jorge Sánchez-Cabezudo e Alberto Sánchez-Cabezudo, che in Italia viene distribuita in esclusiva da Prime video.

La Zona ci mostra gli eventi che seguono un gravissimo incidente in una centrale nucleare, che costringe le autorità a vietare l’accesso in un’ampia zona del paese: da qui il titolo della serie.

3 anni dopo il disastro sono ancora in corso gli interventi per cercare di bonificare il territorio, al fine di renderlo nuovamente abitabile. Nel corso di questi interventi viene ritrovato un cadavere parzialmente divorato appeso per i piedi: il corpo porta i segni di morsi sia animali che umani. Il caso viene assegnato all’ispettore Héctor Uría, che così dovrà tornare sul luogo che lo ha visto protagonista dei primi soccorsi ben 3 anni prima.

Dopo il grande successo avuto a livello internazionale da La casa di carta, arriva un altro prodotto spagnolo di qualità. Il seriale mescola sapientemente l’aspetto investigativo con il tono da thriller e un pizzico di mistero. Se il genere vi piace e siete in cerca di una nuova serie da iniziare, vi consigliamo di dare una possibilità a La Zona.

10 – Tom Clancys Jack Ryan | Migliori serie tv Prime Video

Jack Ryan è una serie televisiva creata da Carlton Cuse e Graham Roland, ed è basata sul personaggio di Jack Ryan di Tom Clancy.

Benché la trama di Jack Ryan possa sembrare ad una prima occhiata la solita americanata infarcita di cliché sulla lotta al terrorismo, già dai primi episodi si nota una voglia di staccarsi dagli altri titoli dello stesso genere. In primis il protagonista Jack è un eroe atipico: più uomo da scrivania che d’azione, con addirittura un trascorso nell’alta finanza. Il ritmo della trama risulta quindi più compassato e maggiormente incentrato sulla raccolta dati piuttosto che sulla pura azione sul campo.

Altro elemento distintivo della serie risulta la scelta di dedicare interi episodi all’altro lato della battaglia: le scene che hanno per protagonisti i terroristi e le loro motivazioni sono infatti molteplici e regalano uno sguardo inedito per una produzione del genere. Non mancano comunque le sequenze d’azione, tutte ben dirette ed orchestrate. Lodevole infine la varietà delle location.

Per approfondire ulteriormente il discorso su Jack Ryan, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato a quella che sembra avere tutte le carte in regola per diventare la serie di punta di Prime Video.

9 – La fantastica signora Maisel | Migliori serie tv Prime Video

La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel) è una serie creata da Amy Sherman-Palladino per Amazon Studios ed interpretata da Rachel Brosnahan.

La storia è ambientata nel 1958 e la protagonista è la casalinga ebrea Miriam “Midge” Maisel (Rachel Brosnahan). Miriam è sposata con Joel, che sta disperatamente tentando di intraprendere una carriera come comico. La favola della famiglia perfetta va in frantumi quando, una sera, Joel confessa la sua infedeltà alla moglie e la lascia. Disperata Miriam cerca sostegno nella famiglia, ma l’esito non sarà quello sperato dalla ragazza. Ubriaca finisce nel locale dove si esibisce il marito ed improvvisa uno spettacolo comico sulla sua attuale situazione: il successo è immediato (anche se finisce in galera per atti osceni dopo aver mostrato un seno sul palco) ed una nuova vita le si prospetta davanti.

La fantastica signora Maisel ha conquistato ben 2 Golden Globe nel 2018 (Miglior serie commedia o musicale e Miglior attrice in una serie commedia o musicale a Rachel Brosnahan) e rappresenta uno dei migliori successi di pubblico e critica per le produzioni Amazon.

8 – Lore | Migliori serie tv Prime Video

Lore è una serie televisiva antologica sviluppata e narrata da Aaron Mahnke, creatore dell’omonimo podcast.

Lore è in Italia un’esclusiva Amazon Prime ed ha alle spalle i produttori esecutivi di The Walking Dead e di X-File. La serie prende spunto dal podcast di Aaron Mahnke e, partendo da fatti realmente accaduti e persone esistite, cerca di rintracciare le origini di numerosi miti e leggende dell’horror. La narrazione si avvale di una commistione di elementi, questa mischia infatti filmati d’archivio, scene girate ex-novo con gli attori e sequenze di animazione. Scopriremo così i fatti reali che hanno portato alla nascita di figure come i vampiri, i lupi mannari e molto altro ancora.

Come avrete di certo capito Lore non è una serie per spettatori dal cuore debole. Il tono è ovviamente prettamente horror e se siete facilmente impressionabili non fa certo per voi. Se invece i temi più inquietanti ed angoscianti sono il vostro pane quotidiano, troverete in Lore una vera manna dal cielo, perché ” le storie più spaventose sono quelle vere“.

7 – Goliath | Migliori serie tv Prime Video

Goliath è una serie televisiva originale Prime Video, ideata da David E. Kelley e Jonathan Shapiro ed interpretata da Billy Bob Thornton (Billy McBride) e William Hurt (Donald Cooperman).

La serie è ambientata in California, precisamente a Santa Monica, e ci racconta le vicende di Billy McBride, ex socio fondatore del rinomato studio legale Cooperman & McBride. Ormai caduto in disgrazia ed odiato a morte dal suo ex socio Cooperman, Billy si è dato all’alcol e vive allo sbando in uno squallido motel. L’occasione di redenzione gli bussa direttamente alla porta quando l’avvocatessa Patty Solis-Papagian va da Billy per chiedergli consiglio circa un vecchio caso di suicidio in mare di cui sono recentemente emersi nuovi indizi.

Tra vendette personali ed intrighi giudiziari la serie non vi deluderà. Basti sapere che è valsa a Billy Bob Thornton il Golden Globe come miglior attore in una serie drammatica nel 2017 per la sua interpretazione di Billy McBride.

6 – The Grand Tour | Migliori serie tv Prime Video

The Grand Tour è una serie originale Prime Video incentrata sul mondo dei motori, che conta attualmente 2 stagioni e con un sterza in arrivo. Parlare di serie televisiva vera e propria sarebbe sbagliato: The Grand Tour è infatti un programma televisivo, erede del famosissimo Top Gear della BBC, condotto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May.

Quando nel 2015 Clarkson venne licenziato dalla BBC, gli altri 2 conduttori ed anche il produttore esecutivo Andy Wilman decisero di abbandonare in blocco Top Gear con l’intenzione di creare un nuovo progetto. Iniziò così la ricerca di un distributore per il nuovo show, che si concretizzò appunto in Prime Video nel 2015. Nel 2016 venne trasmessa la prima stagione del programma.

The Grand Tour alterna riprese in studio con il pubblico, prove su pista di supercar da capogiro e chiacchiere sulle ultime notizie dal mondo delle auto. Il programma dispone di un vero circuito di prova presso l’ex aeroporto RAF di Wroughton, dove i bolidi vengono testati da piloti professionisti: Mike Skinner nella prima stagione e Abbie Eaton nella seconda.

Se siete appassionati di auto troverete di certo quello che fa per voi in questa serie Amazon. Se poi voleste rimanere sempre aggiornati sul mondo delle quattro ruote vi consigliamo di non perdervi la nostra sezione motori.

5 – L’uomo nell’alto castello – The Man in the High Castle | Migliori serie tv Prime Video

L’uomo nell’alto castello è una serie televisiva prodotta direttamente dagli Amazon Studios, è quindi un Original di Prime Video. Il telefilm si basa sul romanzo distopico “La Svastica sul Sole” di Philip K. Dick del 1962, in cui i nazisti hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e dominano gran parte del mondo.

Gli Stati Uniti d’America non esistono più ed il loro territorio è stato diviso tra la Germania ed il Giappone. Unico territorio neutrale è rappresentato dagli Stati delle Montagne Rocciose.

Le vicende prendono il via quando Juliana (Alexa Davalos) incontra la sorellastra Trudy, quest’ultima le affida una pellicola chiamata “La cavalletta non si alzerà più” che mostra gli Alleati battere i nazisti. Trudy verrà poi uccisa e Juliana scoprirà che la sorellastra era diretta alla città di Canon City sulle Montagne Rocciose.

Se la storia distopica vi affascina, L’uomo nell’alto castello è la serie che fa per voi. Tra misteri, inganni e politica non vi deluderà di certo.

4 – American Gods | Migliori serie tv Prime Video

American Gods è una serie tv ideata da Bryan Fuller e Michael Green, basata sull’omonimo romanzo scritto da Neil Gaiman. Anche American Gods è una serie originale di Prime Video.

La serie parla delle vicende di Shadow (Ricky Whittle), misterioso uomo che viene rilasciato dalla prigione con 3 giorni di anticipo rispetto allo scadere della sua condanna a causa della morte per un incidente stradale della moglie Laura. Viaggiando per recarsi al funerale della moglie, Shadow incontra un losco personaggio che si fa chiamare Mr. Wednesday (Ian McShane). Quest’ultimo sembra conoscere perfettamente la storia del protagonista e gli offre un lavoro lautamente pagato come guardia del corpo, Shadow accetta non sapendo però da cosa si ritroverà a doverlo difendere.

Il titolo della serie non è infatti una metafora e la serie assume rapidamente toni fantasy: la magia è reale e gli Antichi Dei temono di essere soppiantati dal potere crescente dei Nuovi. Proprio per questo Mr. Wednesday sta costruendo un esercito per reclamare la sua gloria perduta. Siete pronti a godervi questo scontro tra dei moderni?

3 – Mr. Robot | Migliori serie tv Prime Video

Mr. Robot è una serie televisiva statunitense, creata dallo sceneggiatore Sam Esmail.

La serie è un thriller tecnologico che segue le vicende di Elliot (Rami Malek), un giovane e geniale programmatore che lavora per una società di sicurezza informatica. Il ragazzo ha però una vita segreta da hacker, con una capacità innata nel riuscire ad entrare nella vita privata delle persone per scoprire, e spesso denunciare, i loro più subdoli segreti.

Le vicende prendono il via quando il ragazzo viene contattato dalla fsociety, un’organizzazione di kacker che vuole distruggere la Evil Corp, una gigantesca multinazionale che ha causato con le proprie azioni la morte del padre di Elliot.

La serie mostra con una precisione notevole il mondo degli hacker e mette in evidenza quanto i nostri dati personali siano a rischio nell’era digitale che viviamo. Ma Mr. Rotot non si ferma qui, il vero punto di forza della serie è l’approfondimento psicologico del protagonista e dei comprimari. Elliot infatti soffre di disturbi psichiatrici e solo andando avanti con la serie scopriremo cosa è reale e cosa è solo frutto della sua mente.

2 – Grey’s Anatomy | Migliori serie tv Prime Video

La serie televisiva statunitense Grey’s Anatomy, targata ABC, nasce nel 2005 dalla vivace penna di Shonda Rhimes.

Si tratta di un medical drama che ruota intorno alle vicende della protagonista, Meredith Grey (Ellen Pompeo), tirocinante di chirurgia (il titolo della serie è infatti un gioco di parole, richiamando sia il cognome della protagonista che il nome dell’ospedale, il Seattle Grace).

“Operations, relations, complications“: questo il tagline della serie. E infatti tra le corsie del Seattle Grace Hospital, uno dei tre ospedali (immaginari) di Seattle, si intrecciano le storie (spesso d’amore) di specializzandi e strutturati, le cui vite personali rappresentano il fil rouge di tutta la serie tv, alternandosi con la risoluzione di casi clinici realmente tratti da riviste mediche. Altra particolarità della seria sta nei titoli dei singoli episodi, che sono quasi sempre titoli di canzoni.

Dal lontano 2005, Grey’s anatomy ne ha fatta di strada! Fin da subito ha stregato il pubblico, raccogliendo una largo numero di fan. Tra amori consolidati, cuori spezzati e tragiche perdite, negli Stati Uniti viene trasmessa in questo periodo la 14esima stagione.

Che aspettate ad iniziarla, allora? Siete pronti a far battere il vostro cuore in sala operatoria?

1 – The Shield | Migliori serie tv Prime Video

The Shield è una serie poliziesca ideata e prodotta da Shawn Ryannel nel 2002 e proseguita poi per ben sette stagioni fino al 2008.

La serie racconta le vicende di un quartiere malfamato immaginario di Los Angeles: Farmington. Il protagonista della storia è il poliziotto Vic Mackey (Michael Chiklis), violento, corrotto ma in un certo qual modo “giusto”. Vic ottiene quasi sempre ciò che vuole, sia questo un tornaconto personale o il bene altrui, ma per farlo spesso è costretto a scendere a patti con la malavita stessa, creando attriti con colleghi e superiori.

La serie ci mostra, senza troppe edulcorazioni, le zone grigie della vita dei poliziotti nei quartieri difficili. Se il genere poliziesco vi appassiona, qui non rimarrete di certo delusi.

Appuntamento al prossimo mese!

I nostri consigli sulle migliori serie tv Prime Video, per questo mese, finiscono qui. La speranza è di avervi aiutato in qualche modo ad orientarvi tra i prodotti offerti da questa ricca piattaforma, che sta prendendo sempre più piede con un catalogo in continuo aggiornamento e con il quale non è facile decidersi.

Appuntamento al mese prossimo con la lista delle migliori serie tv da vedere su Prime Video! Nel frattempo non perdetevi gli altri contenuti della nostra sezione dedicata ai film e le serie tv, le migliori pellicole disponibili su Netflix, Prime Video, Disney Plus e Now TV ed i migliori telefilm disponibili su Netflix, Disney Plus e Now TV.

