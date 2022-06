Thermaltake ha annunciato i suoi nuovi prodotti della serie Divider, ovvero, i Divider 370 e 170 TG ARGB Chassis

La Thermaltake (qui per maggiori informazioni), il principale marchio premium per PC fai-da-te per case, raffreddamento, periferiche di gioco e soluzioni di memoria per appassionati, è lieta di annunciare i suoi nuovi prodotti. Parliamo del Divider 370 TG ARGB Mid Tower Chassis e Divider 170 TG ARGB Micro Chassis, aggiungendo nuovi membri alla serie Divider. I nuovi modelli enfatizzano le massime prestazioni del flusso d’aria con un ampio pannello frontale in rete ottimizzato per il flusso d’aria e le ventole ARGB PMW preinstallate per offrire una migliore dissipazione del calore. I Divider 370 e 170 mantengono anche le eccellenti caratteristiche della serie Divider. Il design è moderno con l’esclusivo pannello in acciaio. In più una finestra in vetro temperato antigraffio da 3 mm sul lato sinistro. Questa offre un aspetto visivamente diviso offrendo allo stesso tempo una vista fantastica di interni. Divider 170 e Divider 370 sono ora disponibili in bianco e nero.

Dettagli dei nuovi Nuovi Divider 370 e 170 TG ARGB Chassis

Divider 370 e 170 sono i case per PC da gioco di nuova generazione. L’ampio spazio interno per supportare l’hardware e la soluzione di raffreddamento in grado di soddisfare le esigenze degli appassionati di gioco. Il Divider 370 ha uno spazio per la scheda madre E-ATX (12 x 13) e un radiatore fino a 360 mm nella parte anteriore e superiore. Inoltre, viene fornito con tre ventole PWM ARGB da 120 mm preinstallate con tre cuscinetti idraulici che possono ridurre efficacemente il funzionamento rumore e migliorare l’efficienza termica con un’eccellente affidabilità. L’eccezionale ventola ARGB PWM è progettata per sincronizzarsi con ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome.

Supporta schede madri con un’intestazione RGB indirizzabile a 5 V, che consente di controllare le luci direttamente dal software sopra menzionato senza installare alcun software di illuminazione o controller aggiuntivo. Per Divider 170, può supportare fino a una scheda madre Micro ATX e un radiatore da 280 mm nella parte anteriore. Inoltre, le brillanti ventole ARGB PWM da 120 mm integrate con due cuscinetti idraulici consentono al sistema di ottenere migliori prestazioni di raffreddamento. Inoltre, la copertura PSU integrata a tutta lunghezza di Divider 170 e Divider 370 aiuta gli utenti a mantenere una gestione dei cavi pulita e organizzata e a non ostruire il flusso d’aria nella custodia. E’ progettata per fornire spazio sufficiente per nascondere i cavi antiestetici e lasciare la tua configurazione impeccabile per essere al centro della scena. Oltre a Divider 370, il supporto per GPU preinstallato consente l’installazione verticale della GPU e previene il cedimento della scheda grafica.

Caratteristiche del Thermaltake Divider 370 TG ARGB Mid Tower

Con l’aspetto unico ed elegante, le funzioni facili da usare, la soluzione di raffreddamento definitiva e il sistema aggiornabile, il Micro Chassis Divider 170 TG ARGB e il telaio Mid Tower Divider 370 TG ARGB ti consentono di creare la tua costruzione epica in modo elegante e robusto. Design unico dei pannelli laterali con una finestra in vetro temperato.

La caratteristica eccezionale del Divider 370 TG ARGB è l’esclusivo pannello che comprendeva un pannello in acciaio e una finestra in vetro temperato da 3 mm sul lato sinistro. Il pannello laterale è diviso visivamente per creare un look unico, senza attrezzi e facile da rimuovere. La finestra in vetro temperato è più spessa e più resistente ai graffi rispetto all’acrilico standard.

Pannello frontale in rete e ventole ARGB PWM preistallate

Il Divider 370 TG ARGB è dotato di un ampio pannello in rete alla moda ottimizzato per il flusso d’aria nella parte anteriore, che offre un design diviso unico e una presa d’aria aggiuntiva attraverso la rete. Il Divider 370 TG ARGB è dotato di tre ventole PWM ARGB da 120 mm con cuscinetti idraulici preinstallati che possono ridurre efficacemente il rumore di funzionamento e migliorare l’efficienza termica. L’effetto di illuminazione delle ventole può essere controllato dal pulsante RGB fisico sul pannello I/O o dal software della scheda madre di ASUS, GIGABYTE, MSI e ASRock. Ci sono 27 modalità di illuminazione RGB con cui giocare quando si utilizza il pulsante RGB fisico. Inoltre, è semplice passare dal controllo del pulsante fisico al controllo del software della scheda madre premendo a lungo il pulsante RGB per tre secondi.

Altre caratteristiche

Il coperchio dell’alimentatore integrato è progettato per nascondere i cavi antiestetici con una buona ventilazione generale. Il supporto per GPU preinstallato consente l’installazione verticale della GPU, ma aiuta anche a ridurre il peso sugli slot PCI-E. Il Divider 370 TG ARGB ha un filtro della ventola magnetica rimovibile ben progettato sulla parte superiore e sul lato interno destro. Alla base, il filtro rimovibile offre un’eccellente protezione dalla polvere e riduzione dello sporco, garantendo un ambiente privo di polvere. Le prestazioni di raffreddamento del Divider 370 TG ARGB sono eccellenti. L’ampio pannello in rete ottimizzato per il flusso d’aria nella parte anteriore consente un’aspirazione dell’aria ottimale. Gli scarichi di raffreddamento si trovano sul retro del case. Sul lato superiore e destro, sono presenti meccanismi di sfiato per l’aspirazione o lo scarico dell’aria a seconda del design complessivo del layout del PC dell’utente.

Eccellente supporto hardware e soluzione di raffreddamento

Il Divider 370 TG ARGB ha un ottimo supporto hardware. Può supportare un dissipatore CPU con un’altezza massima di 170 mm, VGA con una lunghezza massima di 400 mm, un alimentatore con una lunghezza fino a 230 mm (con HDD Cage), due HDD da 3,5 con due SSD da 2,5 o un totale di quattro SSD da 2,5. Quando si tratta di raffreddamento, il Divider 370 TG ARGB arriva preinstallato con tre ventole ARGB PWM da 120 mm con cuscinetti idraulici che possono ridurre efficacemente il rumore di funzionamento. nel contempo, possono migliorare l’efficienza termica. Puoi anche scegliere di mettere tre ventole da 140 mm nella parte anteriore e una ventola da 120 mm nella parte posteriore. Inoltre, può contenere fino a tre ventole da 120 mm nella parte superiore, due ventole da 120 mm a destra del lato della scheda madre. Per compatibilità con i radiatori, può supportare fino a 360 mm nella parte anteriore e superiore.

Pratiche porte I/O e sincronizzazione

Due USB 3.0 e un jack audio HD sono posizionati sul pannello superiore per garantire l’accesso diretto quando necessario. Progettato per sincronizzarsi con ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome. Supporta schede madri con un’intestazione RGB indirizzabile a 5 V, che consente di controllare le luci direttamente dal software sopra menzionato senza installare alcun software di illuminazione o controller aggiuntivo.

Caratteristiche del Micro Chassis Thermaltake Divider 170 TG ARGB

La caratteristica eccezionale del Divider 170 TG ARGB, come per il modello precedentemente descritto, è l’esclusivo pannello che comprendeva un pannello in acciaio e una finestra in vetro temperato da 3 mm sul lato sinistro. Il pannello laterale è diviso visivamente per creare un look unico, senza attrezzi e facile da rimuovere. La finestra in vetro temperato è più spessa e più resistente ai graffi rispetto all’acrilico standard. Il Divider 170 TG ARGB è dotato di un ampio pannello in rete alla moda ottimizzato per il flusso d’aria nella parte anteriore, che offre un design unico diviso e una presa d’aria aggiuntiva attraverso la rete.

Il Divider 170 TG ARGB è dotato di due ventole PWM ARGB da 120 mm con cuscinetti idraulici preinstallati che possono ridurre efficacemente il rumore di funzionamento e migliorare l’efficienza termica. L’illuminazione delle ventole può essere controllata dal pulsante RGB fisico sul pannello I/O o dal software della scheda madre di ASUS, GIGABYTE, MSI e ASRock. Ci sono 27 modalità di illuminazione RGB con cui giocare quando si utilizza il pulsante RGB fisico ed è semplice passare dal controllo del pulsante fisico al controllo del software della scheda madre premendo a lungo il pulsante RGB per tre secondi.

Coperchio alimentatore integrato

Divider 170 TG ARGB è dotato di un coperchio dell’alimentatore a tutta lunghezza che offre molto spazio per riporre i cavi, mantenendo il flusso d’aria libero per i dischi rigidi e l’alimentatore. Il Divider 170 TG ARGB ha un pratico filtro magnetico della ventola sulla parte superiore e sul lato interno sinistro che si attacca semplicemente per una facile filtrazione della polvere e protezione dal particolato. Alla base del telaio, un filtro aggiuntivo fornisce un’eccellente protezione contro lo sporco e la polvere. Le prestazioni di raffreddamento del Divider 170 TG ARGB sono eccellenti. L’ampio pannello in rete ottimizzato per il flusso d’aria nella parte anteriore consente un’aspirazione dell’aria ottimale. Gli scarichi di raffreddamento si trovano sul retro del case.

Supporto hardware, porte I/O e raffreddamento

Il Divider 170 TG ARGB ha un ottimo supporto hardware. Può supportare un dissipatore della CPU con un’altezza massima di 160 mm, VGA con una lunghezza massima di 350 mm (senza radiatore), un alimentatore con una lunghezza fino a 200 mm (con HDD Cage), due HDD da 3.5 con due 2.5 SSD o un totale di quattro SSD da 2,5. Quando si tratta di raffreddamento, il Divider 170 TG ARGB viene fornito con due ventole PWM ARGB da 120 mm con cuscinetti idraulici che possono ridurre efficacemente il rumore di funzionamento e migliorare l’efficienza termica, puoi anche scegliere di metti due ventole da 140 mm nella parte anteriore e una ventola da 120 mm nella parte posteriore. Inoltre, può contenere fino a due ventole da 140 mm nella parte superiore. Per compatibilità con i radiatori, può supportare fino a 280 mm nella parte anteriore. Due USB 3.0, una USB 2.0 e una HD Audio sono posizionate sul pannello superiore per garantire l’accesso diretto quando necessario.

E voi? cosa ne pensate di questi nuovi Divider 370 e 170 TG ARGB Chassis? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).