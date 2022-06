FLY – Vola verso i tuoi sogni: dal 14 luglio al cinema

In arrivo sul grande schermo il prossimo 14 luglio, il film FLY – Vola verso i tuoi sogni. Diretto da Katja Von Garnier; un racconto di rinascita e formazione a ritmo di danza urbana

Disponibile sul grande schermo dal prossimo giovedì 14 luglio, Adler Entertaiment è lieta di annunciare l’arrivo ufficiale del film FLY – Vola verso i tuoi sogni. Diretto da Katja Von Garnier (Blood and Chocolate, Windstorm e Donne senza trucco), un profondo racconto di rinascita e formazione, accompagnata dalla musica a passi di danza urbana.

Con protagonista Svenja Jung (già nota per Fucking Berlin, Center of My World e Un sogno per te), assieme ad un cast eccezionale di ballerini Hip-Hop-Freestyle professionisti di livello internazionale, tra cui: Wichert e Majid Kessab; Yui Kawaguchi, Willy Hem, Luwam “Luulu” Russom, Christian “Robozee” Zacharas, Sebastian “Killasebi” Jaeger e Jenny “Tweetie” Freitag-Praxmarer. Ecco di seguito il trailer ufficiale.

FLY – Vola verso i tuoi sogni: l’occasione di un nuovo inizio

Dopo uno sfortunato e tragico incidente, la ventenne Bex si scontra con la dura realtà della prigione. Sottoposta ad un duro programma di riabilitazione; una semplice insegnante di danza dell’istituto penitenziario, riuscirà a vedere oltre la dura superficie della giovane protagonista; smuovendo in lei una passione smisurata per il per il ballo.

Spronata dalla giovane insegnante, Bex ed altri giovani detenuti; decidono così di formare un gruppo di ballerini accomunati dal pieno di speranza e rinascita verso una nuova vita oltre le sbarre della prigione.

Un racconto duro di rinascita e ricrescita verso la ricerca di nuovi inizi e orizzonti, guidate da forme musicali pulsanti e scatenate.

Le coreografie e i passi di danza, sono stati progettati dai famosi coreografi Phillip Chbeeb e Yaman Oku. I direttori della fotografia Torsten Breuer e Bernhard Jasper , hanno affrontato con slancio e impegno (e grande versatilità) le sfide poste dal cast e dal ballo freestyle in ogni mise en scène.

