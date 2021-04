Lenovo Legion 5 Pro: il notebook gaming arriva in Italia

Superficie ancora più ampia per la dissipazione del calore e sistema di ventilazione quadruplo. Una nuova generazione di PC notebook da gaming con i recenti processori AMD Ryzen 5000 H-series e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070, Lenovo Legion 5 Pro è progettato per le sfide ai massimi livelli

Lenovo annuncia oggi l’arrivo in Italia del nuovo PC notebook Lenovo Legion 5 Pro. Progettato per rispondere alle esigenze dei campioni degli eSport, il nuovo Legion 5 Pro ha una superficie più ampia per dissipare il calore e un sistema di ventilazione quadruplo. Disponibile con la nuova generazione di processori AMD Ryzen 7 5800H e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 di nuova generazione, ha tutte le specifiche per un’esperienza di gioco senza limiti.

Lenovo Legion 5 Pro: per i pro gamer

Prestazioni ai massimi livelli grazie al supporto Dual Burn, che combina CPU e GPU ottenendo un miglioramento immediato del framerate. Inoltre, piena compatibilità con le tecnologie NVIDIA GeForce nei giochi supportati, tra cui Ray Tracing in tempo reale, per immagini di gioco ancora più realistiche; DLSS, per un boost prestazionale senza che venga impattata la qualità grafica e NVIDIA Reflex, che diminuisce la latenza di sistema per un gameplay ancora più fluido e reattivo. Lenovo Legion 5 Pro è PC notebook da gaming particolarmente potente con refresh rate a 165 Hz e tempo di risposta che raggiunge i 3 ms, display IPS QHD da 16 pollici (2560×1600) che copre il 100% della gamma di colori sRGB con una luminosità ancora maggiore che raggiunge 500nits. Con keyboard 4-zone Lenovo Legion TrueStrike, estremamente precisa e affidabile, e le funzionalità di supporto gaming con intelligenza Artificiale (AI), questo PC è progettato per sostenere sessioni di gioco ai massimi livelli competitivi.

Dal punto di vista del design, Lenovo Legion 5 Pro si presenta con un’estetica completamente rinnovata nella cover e nello chassis – in Italia sarà disponibile nella colorazione Storm Grey, con retroilluminazione a scelta. Tra le principali novità:

Potenziamento della ventilazione posteriore per mantenere le sessioni di gioco più fresche

Restyling della cerniera, più piatta e resistente, solo 3,2 mm di gap

Ampliamento dell’area del touchpad per maggiore movimento

Altre caratteristiche:

Cornici ridotte sui quattro lati per un rapporto screen-to-ratio del 90% con aspect ratio di 16:10

con aspect ratio di 16:10 Nuova webcam frontale per live streaming

Supporto Dolby Vision e NVIDIA G-SYNC

Prezzi e disponibilità in Italia

Lenovo Legion 5 Pro sarà disponibile da lunedì 19 aprile in Spazio Lenovo, Unieuro e Amazon a 1.999 euro. Dalla sezione hardware è tutto, continuate a seguirci!